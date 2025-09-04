Presentadora exhibe que ex de Lucero tuvo un romance con las dos al mismo tiempo

La historia de amor de Michel Kuri y de Lucero, la cual llegó a su fin en julio del 2023, volvió a escribir un nuevo capítulo en horas recientes, luego de que Maggie Jiménez, una de las colaboradoras de ‘Despierta América’, ventilara que el empresario tuvo un amorío con ambas al mismo tiempo, pero también habría una tercera en discordia.

Si bien lo suyo pasó hace ya varios años, Maggie nunca había hablado al respecto, pero ahora que ya lo hizo y ahondó en detalles en una conversación que tuvo a distancia con Jomari Goyso para ‘Sin Rollo’.

La periodista habló en la emisión que descubrió que Michel Kuri no solo estaba saliendo con ella, sino que también coqueteaba con Lucero y con otra mujer, cuya identidad no reveló.

Detalló que todo lo descubrió por accidente y luego de que su entonces pareja recibiera un mensaje de Lucero en su teléfono celular, justo cuando ella tenía el teléfono a un lado.

“Fue muy chistoso porque yo estaba en su casa. Él se va a hacer unas cosas, per deja su celular. Empezaron a salir muchos mensajes y yo, obviamente, tenía el celular cerca, lo vi y ahí fue cuando me di cuenta de que no era nada más yo, sino también era Lucero y era otra chava más hablando”, comenzó contando.

A continuación confesó que le llamó la atención de que a las tres se refiriera como “Flaca, hermosa”.

“Yo pensaba que estábamos teniendo una pequeña relación de un reencuentro porque este reencuentro duró como 4 ó 5 meses y fue al final cuando yo me entero que no nada más era yo a la que le decía: ‘Flaca, hermosa’, sino que éramos tres”, contó Maggie sobre esa anécdota que vivió en el pasado y que apenas sacó a relucir.

Hasta el momento el resto de los involucrados en este triángulo amoroso no se han pronunciado al respecto.

Sigue leyendo: