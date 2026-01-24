Lucero opina sobre la actuación Angelique Boyer en “Doménica Montero”

En medio del gran recibimiento que el público ha brindado al melodrama “Doménica Montero”, remake de la reconocida historia “Soy tu Dueña”, la actriz Lucero se sumó a la ola de apreciación con una felicitación especial a Angelique Boyer, encargada de protagonizar esta versión, tal y como ella lo hizo en 2010.

En una entrevista concedida al programa “Hoy”, la denominada “Novia de América” se deshizo en halagos ante la actuación de Boyer, haciendo hincapié en su disciplina para traer a la vida a un icónico personaje con su propia esencia.

“Me gusta muchísimo. Yo creo que su trabajo habla estupendamente bien de cómo ella se dedica y cómo ella se entrega. Es muy buena actriz“, dijo ante los micrófonos del matutino.

Las palabras de Lucero no tardaron en viralizarse en redes sociales y llegar a oídos de la propia Angelique Boyer, quien rápidamente se mostró agradecida y conmovida por recibir este tipo de menciones a manos de estrellas que la inspiraron a incursionar en la actuación.

“Tanto una Lucía Méndez, una Lucero, Daniela Castro, entonces yo siempre recibo estos retos con mucho amor y con el compromiso de hacer una mejor versión posible“, aseguró en una entrevista reciente, tras hacerse mención de los aplausos que le han otorgado estas figuras de renombre.

Apostando por la nostalgia y los grandes melodramas, Doménica Montero marca el regreso de una historia clásica a la pantalla de TelevisaUnivision, bajo la producción de Carlos Bardasano. La telenovela se estrenó en Estados Unidos en diciembre de 2025 y llegó a México en enero de 2026 por Las Estrellas. Esta nueva versión toma como base la trama venezolana de 1972 y actualiza el espíritu de éxitos como La Dueña y Soy Tu Dueña.

