Mega Millions en vivo: premio y números ganadores del martes 3 de febrero de 2026

Hoy martes se realizó una nueva edición del sorteo de Mega Millions del 3 de febrero de 2026, con una bolsa total con un valor en efectivo de $323 millones de dólares. Aquí te mostramos el resultado del último sorteo: conoce los números ganadores de Mega Millions:

Números ganadores:

5 11 22 25 69 21 -1x

¿Cómo participar de un sorteo Mega Millions?

Para jugar a Mega Millions tienes que elegir hasta seis números, los que tú quieras: concretamente, cinco del 1 al 70 para las bolas blancas y un número del 1 al 25 para la Mega Ball dorada.

Si aciertas los seis números ganas el jackpot del día.

¿Cómo obtener tu premio en efectivo?

Si logras el jackpot, debes informar a la sede principal de lotería del estado donde adquiriste el boleto. Una vez allí te darán una cita para empezar los trámites necesarios para cobrar tu premio.

El premio mayor de Mega Millions se puede cobrar de dos maneras:

-Anualidad: se da un pago inmediato seguido de otros 29 pagos anuales. Cada pago es un 5% mayor que el anterior para contrarrestar la inflación.

-En efectivo: se recibe una única suma global en efectivo que corresponde al fondo disponible para el premio mayor. Podrásreclamar tu premio entre 90 días hasta un año a partir de la fecha del sorteo, en función de las disposiciones para cada estado.

Si tu premio es de menos de $600 dólares, puedes cobrarlo en cualquier establecimiento autorizado en cada estado. No obstante, los premios superiores a esa cifra, tendrán que solicitarse en la oficina del distrito local o la sede de la lotería estatal según corresponda.

¿Cuándo se sortea Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se realizan los martes y viernes a las 11:00 p. m. ET.

Premio:

$20 millones de dólares

Próximo juego:

Mega Millions celebrará su próximo juego el viernes 6 de febrero

