Miami: el tiempo para hoy martes 3 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 3 de febrero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 66 grados Fahrenheit (19ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 1% y habrá nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 59 grados Fahrenheit (15ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 11 y se prevén nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:06 h. En total, tendremos 11 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 57 y los 72 grados Fahrenheit (14 y 22ºC). ¿Mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 6%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos no excesivamente cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen descender hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

