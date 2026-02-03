Senador Gallego propondrá ‘American Dream Accounts’ sobre crédito fiscal para niños

El senador demócrata Rubén Gallego (Arizona) propondrá un proyecto ley que ofrecería un crédito fiscal por nuevos hijos, nacidos o adoptados, de hasta $3,000 dólares.

“A un contribuyente elegible se le concederá un crédito por el monto determinado […] con respecto a cada nuevo hijo elegible del contribuyente elegible, el cual deberá ser pagado […] a más tardar 30 días después de la fecha en que el contribuyente elegible presente una solicitud para dicho crédito”, dice el proyecto de ley del que este diario tiene una copia.

El plan renombra oficialmente las llamadas “Trump Accounts” como “American Dream Accounts”, como un mensaje a que cualquier estadounidense, sin importar su etnia o raza, pueda ser beneficiada en EE.UU. con este programa.

El monto de este crédito fiscal se ajustará anualmente conforme a la inflación, para mantener el ritmo del costo de vida a partir de 2025.

“El monto del crédito […] con respecto a cada nuevo hijo elegible será de $3,000“, dice la propuesta que será enviada al Senado esta semana.

Los incrementos dependerán del “ajuste del costo de vida” considerando el año fiscal correspondiente.

La propuesta indica que se podrá solicitar el crédito en pareja o en forma individual, lo cual beneficiaría principalmente a madres solteras, ya que en EE.UU. se estima más de 7 millones contra 1.6 millones de padres solteros, según la Oficina del Censo de EE.UU.

El Censo agrega que el 25% de las madres solteras en EE.UU. son hispanas o latinas.

“Si los padres que reclaman a cualquier nuevo hijo elegible no presentan una petición conjunta para el crédito bajo esta sección, dicho hijo será considerado como el hijo calificado”, indica el proyecto.

Los niños elegibles son aquellos nacidos en EE.UU., se destaca.

Este nuevo beneficio no afectaría la elegibilidad para otros programas que benefician a niños y a sus padres, como Medicaid o el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI).

La propuesta de Gallego sigue las llamadas “Trump Accounts” sobre crécitos fiscales, dinero que sería destinado en una cuenta específica de peronas menores de 18 años. El monto es de $1,000 dólares, entre 2025 y 2028.