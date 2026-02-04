El secreto de la gente que come más e incluso baja de peso

Una investigación publicada en The American Journal of Clinical Nutrition indica que las personas que siguen una dieta basada en alimentos integrales pueden consumir hasta un 57% más de alimentos en peso que aquellos que comen productos ultraprocesados, pero ingiriendo cerca de 330 calorías menos al día.

Los investigadores señalan que los alimentos ultraprocesados afectan la respuesta fisiológica del cuerpo a los alimentos sin procesar. Este tipo de alimentos puede interferir con los mecanismos naturales de control del apetito de las personas, resultando en un mayor consumo calórico.

Metodología del estudio

El estudio fue dirigido por científicos de la Universidad de Bristol y coautores de instituciones como el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales de Maryland y la Universidad McGill en Canadá.

Para el mismo se analizaron los datos de un ensayo clínico previo que había demostrado que los alimentos ultraprocesados conducen a un aumento de aproximadamente 500 calorías al día.

Implicaciones prácticas

Expertos en nutrición coinciden en que la dieta de alimentos integrales puede facilitar la gestión del peso. Se destacan las conexiones entre la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados y un mejor manejo del peso.

Los médicos advierten que aunque los resultados son alentadores, el pequeño tamaño de la muestra y la naturaleza controlada del estudio hacen que la aplicabilidad en el mundo real sea un reto. Los consumidores diarios deben enfrentar un entorno alimentario complejo con numerosas decisiones nutricionales.

Esperanzas para la nutrición futura

Los hallazgos subrayan la importancia de optar por alimentos integrales y sugieren que la promoción de estas opciones podría ser crucial para combatir la obesidad.

Expertos enfatizan que estas elecciones pueden ayudar a las personas a recuperar el control sobre su ingesta calórica y mejorar su salud general.

Alimentos integrales para la dieta

Los alimentos integrales son granos que conservan su salvado, germen y endospermo, ofreciendo más fibra, vitaminas y minerales que los refinados. Incorporarlos fácilmente mejora la digestión y la salud general.

Cereales básicos

Avena integral: prepárala como porridge matutino o agrégala a batidos; es rica en fibra soluble.

Arroz integral: sustituye el arroz blanco en platos cotidianos como guarniciones o ensaladas.

Quinoa: úsala en ensaladas, bowls o como base para comidas rápidas; es alta en proteínas.

Opciones versátiles

Pan y pasta integrales: elige versiones 100% de grano entero para sándwiches o cenas simples.

Cebada o mijo: agrégalos a sopas y guisos para un toque nutritivo sin complicaciones.

Palomitas de maíz: como snack saludable, sin aditivos; aportan fibra abundante.

También te puede interesar:

· Tesoros nutricionales en tu despensa: alimentos sencillos que cuidan tu salud sin vaciar tu bolsillo

· Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas