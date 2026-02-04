Juez frena deportación de inmigrante absuelto de plan para asesinar a jefe de la Patrulla Fronteriza

Un juez federal en Indiana ordenó este miércoles a la Administración Trump suspender la deportación de Juan Espinoza Martínez, un inmigrante que fue absuelto el mes pasado de los cargos de haber ofrecido $10,000 dólares para asesinar al comandante de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino.

El juez James Hanlon determinó en su dictamen que Espinoza Martínez probablemente tiene derecho a una audiencia de fianza, lo que podría derivar en su liberación en los próximos días. El magistrado sostuvo que la ley respalda la postura de la defensa de que el acusado no está sujeto a detención obligatoria tras su absolución.

Espinoza Martínez permanecía bajo custodia federal desde principios de octubre, cuando fue arrestado por cargos de asesinato por encargo. Sin embargo, un jurado federal lo declaró inocente el 22 de enero, tras apenas tres horas de deliberación, luego de un juicio breve celebrado en un tribunal federal de Chicago.

Pese a la absolución, Espinoza Martínez fue entregado de inmediato al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que inició un proceso para su deportación. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lo acusó de encontrarse en el país sin estatus legal y de ser un miembro de alto rango de la pandilla Latin Kings, una acusación que no fue presentada ni evaluada durante el juicio penal.

Relación con polémica operación migratoria

El caso tiene especial relevancia porque el comandante Gregory Bovino ha sido una de las principales figuras de la estrategia migratoria impulsada por la Administración Trump en estados gobernados por demócratas. Bovino lideró el año pasado la controvertida “Operación Midway Blitz” en Illinois, que generó críticas por su impacto en comunidades inmigrantes.

Los abogados de Espinoza Martínez presentaron una petición en el Distrito Sur de Indiana, impugnando su detención en el Centro de Justicia del Condado de Clay, en la ciudad de Brazil, Indiana.

En su fallo, el juez Hanlon ordenó además que el gobierno federal no traslade a Espinoza Martínez fuera de la jurisdicción de Estados Unidos, ni siquiera fuera del Séptimo Circuito de Apelaciones, que abarca Illinois, Indiana y Wisconsin, con el fin de garantizar que el tribunal mantenga autoridad sobre el caso.

Asimismo, el magistrado exigió que la Administración Trump responda formalmente a la petición de la defensa antes del próximo viernes.

El caso ha generado atención entre defensores de derechos civiles y comunidades inmigrantes, ya que podría sentar un precedente sobre el derecho a fianza y el límite de las detenciones migratorias después de una absolución en un tribunal federal.

