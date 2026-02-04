Los Ángeles: el tiempo para hoy miércoles 4 de febrero

La ciudad de Los Ángeles se prepara para un miércoles con cielos sin presencia alguna de nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 90 grados Fahrenheit (32ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el noreste con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 6.84 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 90ºF (32ºC) de máxima y 90ºF (32ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 06:48 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 17:26 h. En total tendremos 11 horas de sol a lo largo de la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima en Los Ángeles mañana habrá nubes escasas. Las temperaturas tendrán una variación entre los 57 y los 81 grados Fahrenheit (14 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La gran ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada más suave de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante el periodo navideño, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se da en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

