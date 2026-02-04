Mujer de Massachusetts enfrenta cargos por hacerse pasar como médico y realizar cirugías plásticas

Una mujer de Massachusetts enfrenta múltiples cargos tras hacerse pasar por médico y practicarle una cirugía plástica a una mujer que, según las autoridades, quedó con cicatrices permanentes.

Dingrui Wang, de 34 años y residente de Newton, Massachusetts, presuntamente realizó una blefaroplastia de doble párpado a una mujer de 22 años en Allston, Massachusetts, en enero de 2020, según un comunicado de prensa emitido por la oficina del fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin R. Hayden.

Wang no tenía licencia médica en Massachusetts, pero se presentó como tal. En el comunicado, Hayden alega que Wang inyectó anestesia local y rellenos dérmicos no aprobados por la FDA en los párpados de la víctima durante la cirugía, lo que le causó cicatrices permanentes.

Después de que Wang presuntamente realizó la cirugía en el primer párpado, la víctima intentó salir del edificio, pero Wang la empujó hacia atrás sobre la mesa y le impidió salir hasta que el procedimiento finalizara, según el comunicado. La víctima experimentó un dolor extremo.

La oficina de Hayden también alega que Wang afirmó tener licencias de esteticista, masajista y peluquería en una solicitud de préstamo al American Lending Center. Recibió un préstamo de $37,379 dólares mientras las licencias estaban suspendidas.

Wang enfrenta cuatro cargos de agresión con lesiones graves con arma peligrosa, un cargo de agresión con lesiones graves con arma peligrosa, un cargo de secuestro y dos cargos de hurto de más de $1,200 dólares mediante falsas pretensiones.

También ha sido acusada de ejercicio no autorizado de la medicina, uso indebido del título de médico y de recibir un pago por un procedimiento quirúrgico basado en dicha declaración falsa, según informó la oficina de Hayden.

Fue acusada formalmente por un gran jurado de Suffolk el jueves 29 de enero y comparecerá ante el tribunal el jueves 5 de febrero.

“Los médicos tienen licencia por muy buenas razones, la principal de las cuales es la garantía de que los pacientes serán tratados por alguien capacitado y certificado para brindar procedimientos médicos seguros y eficaces. Cuando se hacen declaraciones falsas, las consecuencias pueden ser devastadoras”, dijo Hayden.

