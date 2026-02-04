Pronóstico del tiempo en Houston para este miércoles 4 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 4 de febrero contarácon escasa nubosidad. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 63 grados Fahrenheit (17ºC) de máxima durante el día, mientras que la temperatura más baja se registrará por la noche 39 grados Fahrenheit (4ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 11 y 3 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 59ºF (15ºC) de máxima y 59ºF (15ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:10 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:02 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 14.91 mph de máxima en el día y los 9.32 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Los veranos de la ciudad son cálidos y los inviernos suaves, reina el sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, la humedad relativa en Houston varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser problemático para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. La ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también puede sufrir tornados, aunque con menor probabilidad que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar pérdidas materiales importantes e incluso provocar víctimas mortales. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual se diseñaron planes de actuación en caso de ser necesario.

