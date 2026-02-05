Amigos ganan $350,000 en Lucky Day Lotto en Chicago durante parada inesperada

Tras años de prometerse que, si ganaban la lotería, se dividirían el premio y de comprar boletos constantemente, una pareja de amigos vio su sueño hecho realidad al ganar el premio mayor del Lucky Day Lotto en Chicago, Illinois.

Se trata de Randy y April, amigos y compañeros de trabajo de West Chicago, quienes vivieron un giro de suerte inesperado el pasado 7 de enero, cuando ganaron $350,000 durante una breve parada camino a una cita médica.

Una promesa de años

Y es que la pareja de amigos hicieron honor a su promesa de años: cualquier premio que ganara en la lotería, se dividiría en partes iguales.

“Siempre nos decían: ‘Nunca van a ganar’”, recordó Randy. “Pero nosotros nos reíamos y decíamos: ‘Algún día nos tocará’”.

Ese día llegó cuando Randy compró un boleto Quick Pick en la tienda Jewel-Osco, ubicada en 177 E. Roosevelt Rd. El boleto resultó ganador al acertar los cinco números: 2-4-6-27-39.

“Simplemente estábamos en el lugar correcto, en el momento correcto”, señaló Randy. La incredulidad inicial se transformó en emoción cuando April confirmó que el premio era de $350,000 y no solo unos pocos dólares.

Ganaron $350,000 en lotería de Chicago

“Al principio, Randy pensó que solo habíamos ganado $350 y hasta bromeó con comprar más boletos. Pero cuando revisé la aplicación y vi que eran $350,000, todo cambió”, relató April.

💵 𝓒𝓸𝓷𝓰𝓻𝓪𝓽𝓾𝓵𝓪𝓽𝓲𝓸𝓷𝓼 to April and Randy who won $350,000 playing the Lucky Day Lotto. Play online now: https://t.co/lTVMDnAlGN #Illinoisisfullofwinners



Be Smart, Play Smart® Game odds available at https://t.co/sl9dPwKf9T pic.twitter.com/Qi7oocIAfR — Illinois Lottery (@IllinoisLottery) January 10, 2026

La noticia del premio se difundió rápidamente entre sus compañeros de trabajo, quienes los felicitaron y celebraron junto a ellos. Además, el minorista que vendió el boleto recibirá un bono del 1 % del premio, equivalente a $3,500, según las reglas de la lotería estatal de Illinois.

Randy y April ya planean cómo usarán su premio. Parte del dinero se invertirá en propiedades, ahorros para la jubilación y unas vacaciones. “Mi esposa quiere ir a Irlanda, pero como no me gusta volar, quizá mejor me haga un tatuaje”, bromeó Randy.

De acuerdo con las leyes de Illinois, los premios mayores a $250,000 deben reclamarse en persona, y el proceso de validación puede tardar varias semanas. En caso de que haya más de un ganador, el premio se divide en partes iguales antes de impuestos.

El Lucky Day Lotto no ofrece pagos en anualidades; el premio se entrega en una sola exhibición, con deducciones automáticas de impuestos federales y estatales. El pago puede realizarse mediante cheque o transferencia electrónica.

