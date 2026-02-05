Anthropic aprovecha el Super Bowl para ridiculizar a ChatGPT y defender a Claude

Anthropic no solo quiere que uses Claude, también quiere que pienses en lo que pasa cuando tu chatbot favorito decide meter anuncios en medio de una conversación. La compañía aprovechó el ruido alrededor de la decisión de OpenAI de incorporar publicidad en ChatGPT para lanzar un spot del Super Bowl que básicamente dice “sí, claro… esto se va a poner raro”, y remata con una promesa muy directa. Claude se mantendrá sin anuncios.

Un spot del Super Bowl para tirar la piedra

El mensaje de Anthropic no es sutil, aunque tampoco necesita decir “OpenAI” o “ChatGPT” con letras gigantes para que se entienda. Su eslogan es clarísimo, los anuncios no llegarán a Claude (, y apunta directo a esa sensación de que la publicidad ya se está metiendo en absolutamente todo.

La campaña incluye varios comerciales publicados en YouTube en los que aparecen asistentes de IA personificados que, en plena “ayuda”, quedan atravesados por interrupciones publicitarias. Es un chiste fácil, sí, pero también efectivo, porque aterriza un miedo real de los usuarios. Que el chatbot pase de ser una herramienta útil a convertirse en otra pantalla más peleando por tu atención.

Y el timing es lo que hace que el golpe se sienta más fuerte. Anthropic lanza su primera gran campaña del Super Bowl justo cuando OpenAI ya confirmó que quiere probar anuncios dentro de ChatGPT. No es casualidad, es una estrategia de marketing con objetivo clarito. Convertir “IA con anuncios” en algo que suena incómodo desde el día uno.

OpenAI abre la puerta a anuncios en ChatGPT

OpenAI anunció que comenzará a probar anuncios en ChatGPT en Estados Unidos para usuarios adultos con cuenta, enfocándose primero en la versión gratuita. La compañía también explicó que esos anuncios aparecerían al final de las respuestas y estarían etiquetados claramente, además de prometer que no influirían en lo que el chatbot responde.

En el papel suena ordenado, incluso “limpio”. En la práctica, el simple hecho de que exista publicidad en un chat cambia el ambiente, porque mucha gente usa estos productos para temas sensibles o personales, además de trabajo y estudio. Y ahí es donde Anthropic intenta clavar la bandera. No en la parte técnica de cómo se muestran los anuncios, sino en la percepción de confianza.

La ironía es que Anthropic está usando publicidad, y en el lugar más publicitario del planeta, para decirte que en su plataforma no habrá publicidad. Pero ese es el punto del Super Bowl. No se trata de coherencia filosófica, se trata de ganar el relato en la conversación pública.

“Claude seguirá sin anuncios” y la promesa de confianza

Anthropic lo dijo sin rodeos en una publicación reciente. “Claude permanecerá sin anuncios”, y con eso buscan diferenciarse de competidores que sí están abriendo la puerta a modelos con anuncios. La empresa incluso precisa qué significa “sin anuncios” en su contexto, al afirmar que sus usuarios no verán enlaces “sponsored” al lado de sus conversaciones, ni respuestas influenciadas por anunciantes, ni placements que el usuario no pidió.

También explican el porqué. Según Anthropic, meter anuncios en una conversación con Claude sería incompatible con la idea de que el asistente actúe sin ambigüedades en el interés del usuario, especialmente cuando hay preguntas delicadas como salud o situaciones personales, o cuando estás intentando concentrarte en tareas de trabajo.

Eso sí, la promesa viene con un asterisco interesante. Anthropic deja abierta la posibilidad de que en el futuro tengan que revisar esa decisión y, si ocurre, dicen que serían transparentes sobre las razones. Por ahora, la postura oficial es que la conversación no es “un buen lugar” para la publicidad, y que ese límite es parte de la identidad del producto.

