Anthropic resuelve demanda de derechos de autor con pago millonario

Tras una demanda colectiva, la empresa estadounidense de inteligencia artificial (IA), Anthropic deberá pagar unos $1,500 millones de dólares a autores de libros tras el uso de sus fragmentos para el entrenamiento de su chatbot.

Al respecto, la asesora general adjunta de Anthropic, Aparna Sridhar comentó que “el acuerdo resolverá los reclamos heredados restantes de los demandantes. Seguimos comprometidos con el desarrollo de sistemas de IA seguros que ayuden a las personas y a las organizaciones a ampliar sus capacidades, impulsar el descubrimiento científico y resolver problemas complejos”, dijo.

En el acuerdo se detalla que la compañía deberá pagar unos $3,000 dólares a cada autor. Justin Nelson, abogado de los autores, destacó que “hasta donde sabemos, se trata de la mayor recuperación de derechos de autor jamás realizada. Es la primera de este tipo en la era de la IA”, indicó.

Se calcula que hay unos 500,000 libros comprometidos en este acuerdo el cual se lleva ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California marcando por primera vez un punto de inflexión en las batallas legales entre escritores, artistas visuales, entre otros y empresas de inteligencia artificial que usan sus obras para entrenar a sus sistemas de IA.

Sigue leyendo: