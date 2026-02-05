Así es el túnel que cavó una banda para cometer el robo del siglo en un banco de Uruguay

Un operativo policial en Montevideo frustró un asalto bancario que, por su nivel de planificación y complejidad técnica, las autoridades uruguayas describieron como un posible “robo del siglo”. La maniobra incluía la excavación de un túnel desde un local comercial desocupado hacia el sistema de alcantarillado, con la intención de llegar a un banco.

La investigación permitió establecer que los sospechosos habían alquilado el inmueble a mediados del año pasado y, bajo la apariencia de un comercio vacío, avanzaron durante meses con una excavación manual. El pasadizo conectaba directamente con las cloacas y aprovechaba la red de saneamiento existente para desplazarse sin ser detectados desde la superficie.

Según información difundida por La Voz, el Ministerio del Interior confirmó que el plan fue desarticulado cuando los implicados estaban próximos a concretar el asalto. El ministro Carlos Negro advirtió que, de haberse consumado, el golpe “hubiera ocasionado un duro daño al sistema financiero del país y, en definitiva, a la economía nacional”.

El origen del caso se remonta al 11 de septiembre, cuando una llamada anónima alertó a la Policía sobre una posible venta de drogas. A partir de ese dato inicial, los investigadores siguieron una cadena de vínculos que los condujo hasta otros sospechosos y, finalmente, al local desde donde se excavaba el túnel.

Un sofisticado túnel bajo el centro histórico de Montevideo fue el hallazgo de la policía uruguaya en las últimas horas, frustrando lo que pudo haber sido un verdadero "robo del siglo".

Una vez reunidas las pruebas, la Fiscalía ordenó una serie de allanamientos. En total se realizaron cinco procedimientos que derivaron en la detención de varias personas y permitieron frenar el intento de robo antes de que se ejecutara.

Durante uno de los operativos, un efectivo policial registró el ingreso al túnel con una cámara corporal. Las imágenes muestran un boquete oculto en el suelo del local y el avance de los agentes por un conducto estrecho y oscuro, iluminado apenas por linternas, hasta llegar a un tramo más amplio de la excavación. Las autoridades señalaron que en algunos sectores solo era posible avanzar “cuerpo a tierra”.

En el interior del comercio se encontraron bolsas con materiales de construcción y escombros producto de la excavación, además de herramientas utilizadas para tareas de obra. El túnel, según detallaron los investigadores, no era una vía aislada, sino que utilizaba el sistema de alcantarillado como un corredor subterráneo para aproximarse al banco sin levantar sospechas.

En los allanamientos se incautaron dos vehículos, palas, picos, ropa de trabajo, un dron, cámaras de videovigilancia y dinero en efectivo, entre ellos 800 dólares. Todo el material fue considerado parte de la planificación logística del asalto.

El director de Investigaciones de la Policía Nacional, Julio Sena, indicó que entre los imputados hay hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Siete de ellos son ciudadanos paraguayos y brasileños, mientras que el resto son uruguayos.

Las acusaciones incluyen tentativa de hurto, asociación para delinquir y tráfico de estupefacientes.

