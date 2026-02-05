Cómo Rusia usa el sistema de la Interpol para perseguir a opositores políticos en el extranjero

Miles de archivos proporcionados por un informante de la Interpol exponen por primera vez el alcance del aparente abuso que ejerce Rusia de la agencia de policía internacional para perseguir a sus críticos en el extranjero.

La información suministrara al Servicio Mundial de la BBC y a la plataforma francesa de periodismo investigativo Disclose, muestra que Rusia está usando las listas de las personas más buscadas de la Interpol para solicitar el arresto de opositores políticos, empresarios y periodistas, con el argumento de que han cometido crímenes.

El análisis de la información apunta a que, en la década pasada, la unidad independiente de reclamos de la Interpol ha recibido más quejas sobre Rusia que sobre cualquier otro país: tres veces más que el siguiente con más reclamos, Turquía.

Además, el análisis señala que las quejas contra las solicitudes de Moscú han llevado a que más casos – al compararse con los de otros países- sean anulados.

Tras la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la Interpol introdujo análisis adicionales de la actividad de Moscú “para prevenir un potencial uso indebido de los canales de la Interpol en relación con la persecución de individuos dentro o fuera del conflicto en Ucrania”.

Pero los documentos filtrados indican que esos controles no lograron prevenir que Rusia abusara del sistema y el denunciante nos dijo que algunas de las medidas de control más estrictas fueron retiradas discretamente en 2025.

OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP via Getty Images: La Interpol dice que tiene sistemas que funcionan para prevenir el uso indebido de sus recursos.

“Tu vida cambia completamente”

En respuesta, la Interpol dijo que, cada año, miles de los criminales más peligrosos del mundo son arrestados gracias a sus operaciones y que cuenta con sistemas para evitar el uso indebido de sus canales, lo cual -señala- se ha fortalecido en los últimos años.

También indicó que es consciente del posible impacto que las solicitudes de arresto pueden tener en las personas.

“Cuando te golpean con una notificación roja, tu vida cambia completamente”, señala Igor Pestrikov, un empresario ruso, cuyo nombre aparece en los archivos filtrados.

La Interpol no es una fuerza policial global en sí misma, sino que ayuda a que las policías en todo el mundo cooperen entre sí.

Una notificación roja es una alerta que reciben sus 196 países miembros, en la que les piden que ubiquen y arresten a una persona determinada.

Una difusión roja es una solicitud similar, pero solo es enviada a países individuales.

Pestrikov descubrió que fue mencionado en una difusión roja después de que huyera de Rusia en junio de 2022, cuatro meses después de la invasión a Ucrania, y presentara una solicitud de asilo en Francia.

Sintió que tenía dos opciones: “Ir a la policía y decir: ‘Estoy en el sistema de la Interpol'” y correr el riesgo de que lo arrestaran o mantener un perfil bajo. Eso puede significar que “no puedes rentar un apartamento, que tus cuentas bancarias sean bloqueadas”.

Y eso fue lo que le pasó.

“Es un nerviosismo constante, todo el tiempo”, añade, y dice que siempre tenía que estar mirando por encima de su hombro.

Por seguridad, su hija y la madre de esta se mudaron a otro país. La policía puede “entrar en tu casa en cualquier momento, por eso eres como una rata acorralada”, indica.

“Es el estrés, los nervios, la presión, la ilegalidad, lo que te daña” y, eso, añade, quiebra a las familias.

Pestrikov había sido un importante accionista en grandes compañías de metalúrgica en Rusia, las cuales fueron privatizadas en la década de los años 90. Una de las más destacadas era la Planta de Magnesio Solikamsk.

En los meses previos a la invasión de Ucrania en 2022, Pestrikov cuenta que ministros del gobierno lo presionaron para que dejara de vender sus productos en el extranjero y que solo lo hiciera en el mercado ruso.

Pensó que eso se traduciría en que sus productos podrían ser usados para fabricar componentes para armas, como aviones de combate y tanques.

Dice que no se trataba únicamente de que se opusiera a “tener que vender mucho más barato y a quien los ministerios me dijeran”, sino que “también había un asunto moral”.

“Nadie quería involucrarse, ni siquiera indirectamente, en la producción de algo que se usara para matar a personas”.

Pestrikov cree que negarse a cumplir con lo que le pidieron, sumado a que su esposa era ucraniana, llevó a que sus compañías fueran nacionalizadas y a que Rusia lo investigara por crímenes financieros.

Tras huir a Francia, temía que el Kremlin pudiese intentar perseguirlo allá. Así que contactó a la Interpol y le informaron sobre la solicitud de difusión roja, que había pasado los controles de la organización.

Pestrikov decidió desafiarla a través de los mecanismos internos de la Interpol: el organismo de vigilancia independiente conocido como la Comisión para el Control de los Archivos de la Interpol (CCF, por sus siglas en inglés).

Y argumentó que la petición de Rusia tenía motivaciones políticas.

La constitución de la Interpol establece expresamente que la organización no puede ser usada “para ejecutar una intervención o actividades de carácter político, militar, religioso o racial”.

ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images: Pestrikov huyó de Rusia tras el inicio de la invasión a Ucrania.

Más quejas sobre Rusia que sobre cualquier otro país

Tras pasar casi dos años en la lista de los más buscados, la CCF dictaminó que el caso de Pestrikov era predominantemente político.

Pestrikov nos mostró los documentos de la CCF que dicen que la información que Rusia había proporcionado era “genérica y expresada como una fórmula” y que había una “explicación insuficiente” del presunto crimen.

La Interpol canceló la solicitud para la detención de Pestrikov.

La agencia solo ha proporcionado información muy básica sobre solicitudes ilegítimas de arrestos y desde 2018 no ha revelado qué países son objeto de los reclamos y las investigaciones.

Esta falta de transparencia dificulta que se pueda llegar a determinar la magnitud del problema, pero, por primera vez, los documentos filtrados revelan un panorama más completo.

Varios de los documentos compartidos con la BBC contiene una lista de quejas enviadas a la CCF.

La información no está completa, pero cubre una amplia gama de países y aparece mencionada la nación que pide un arresto.

Hay más reclamos sobre Rusia que sobre cualquier otro país y eso se ha mantenido durante los últimos 11 años.

Los archivos reflejan que en la última década, al menos 700 personas que eran solicitadas por Rusia se quejaron ante la CCF y al menos a 400 de ellas se les revocaron sus notificaciones o difusiones rojas.

BBC: Los archivos muestran que Rusia intentó usar el sistema de mensajería de la Interpol para obtener información sobre el periodista Armen Aramyan después de que abandonara el país.

“No es difícil manipular el sistema”

“Históricamente Rusia ha sido uno de los principales responsables de notificaciones rojas abusivas”, indica el abogado británico Ben Keith, quien ha representado a muchos clientes que quieren sacar sus nombres de las listas de las personas más buscadas de la Interpol.

Cree que la Interpol tiene un problema particular con Rusia y que los intentos de la organización para evitar el abuso no han resultado ser exitosos.

Dice que tiene “un flujo constante de clientes que son sujetos de notificaciones rojas rusas vinculadas con lo político o, con frecuencia, con (una postura) pro Ucrania o, alternativamente, con ataques corporativos”.

El abogado Yuriy Nemets, quien se especializa en temas de la Interpol y extradiciones, coincide con que el escrutinio adicional a las solicitudes de arrestos emitidas por Rusia, que se introdujo tras la invasión de Ucrania, no ha sido efectivo.

Dice conocer un número de casos en los que rusos que se oponen a la guerra “han sido señalados por alzar la voz contra lo que está pasando y se les han presentado cargos por crímenes financieros u otros delitos comunes y, con eso, fueron introducidos en la base de datos”.

“No es difícil manipular el sistema”, añade.

Además de información sobre notificaciones y quejas, la fuente interna de Interpol también le proporcionó a la BBC miles de mensajes enviados entre países de manera individual a través del sistema de mensajería de la Interpol, que revelan otra ruta menos formal para rastrear a personas en el extranjero.

Un mensaje de Moscú a los agentes que implementan la ley en Abu Dhabi explicaba cómo la Interpol había negado una solicitud para emitir una notificación roja, pero que aún necesitaban ayuda para localizar a una persona.

Eso va en contra de lo que recomienda la Interpol: los países miembros no deben usar sus canales de esa manera.

La filtración también contiene un mensaje sobre Armen Aramyan, un periodista que había huido de Rusia tras ser condenado por “involucrar a menores en actividades peligrosas” al informar sobre protestas estudiantiles a favor del líder opositor Alexei Navalny en enero de 2021.

Aleksey Fokin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images: La policía antidisturbios fue desplegada cuando miles de personas en Rusia protestaron contra el arresto del líder opositor Alexei Navalny, quien murió en circunstancias sospechosas cuando estaba en prisión en 2024.

Aramyan se fue a Armenia y, después, a Alemania.

El mensaje de Rusia a los organismos de seguridad de ambos países esquivó los procesos más formales para la emisión de notificaciones y difusiones rojas, y en él se pedía “cualquier información útil” sobre Aramyan y sobre su paradero.

El mensaje fue enviado en febrero de 2023, durante una época en la que Rusia estaba bajo medidas restrictivas y sus mensajes estaban siendo revisados antes de ser enviados.

No podemos decir con certeza que el mensaje fuera transmitido, pero en base a la fuente de la información, el informante cree que fue enviado.

Cuando la BBC le mostró a Aramyan una copia del mensaje, dijo que estaba en shock, pero aún así no le sorprendía.

“No creo que ellos esperaran que Alemania les enviaría mi dirección y mi número de teléfono y que me extraditaran, pero si hubiesen podido obtener al menos un poquito de información, eso hubiese sido valioso para ellos”.

La filtración contiene otros mensajes en los que un órgano extranjero de implementación de la ley responde una solicitud de información de Moscú.

Esa entidad envió detalles de los movimientos de un aliado de Navalny, Lyubov Sobol, y de un desertor de alto perfil, Gleb Karakulov.

El intercambio de mensajes relacionado con Karakulov ocurrió después de que la Interpol anunciara sus controles adicionales a Moscú.

Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS: Un reporte dice que Rusia solicitó difusiones rojas contra jueces de la Corte Penal Internacional, después de que ese tribunal emitiera órdenes de arresto contra el presidente Putin y la comisionada para los derechos de los niños, Maria Lvova-Belova, en el contexto de la guerra de Ucrania.

Preocupación

La BBC también tuvo acceso a reportes internos de la Interpol de 2024 y 2025 que muestran una preocupación permanente por parte de altos cargos de la organización en torno a las actividades de Rusia.

En uno, una figura en una posición senior expresó directamente a delegados rusos “preocupaciones serias” sobre “el uso indebido e intencionado” de los sistemas de la Interpol, planteando que hubo casos de “violaciones flagrantes” de las normas de la Interpol.

Pese a las restricciones adicionales contra Rusia, los reportes muestran que aproximadamente el 90% de las solicitudes de Rusia todavía pasaban los controles iniciales en 2024.

Sin embargo, en el mismo periodo, la CCF revocó aproximadamente la mitad de todas las solicitudes rusas sobre las que había recibido quejas.

Eso genera preguntas sobre si las medidas habían sido lo suficientemente estrictas.

Un reporte describe cómo en 2024, Rusia intentó poner difusiones rojas a jueces y un fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), después de que ese tribunal emitiera órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin, y una funcionaria del gobierno por sus acciones en Ucrania. Estas solicitudes de Moscú fueron rechazadas.

Incluso cuando preocupaciones sobre el uso indebido por parte de Rusia de los sistemas de la Interpol fueron expresadas dentro de la organización, los reportes también muestran que hubo discusiones en 2024 y 2025 sobre si retirar las restricciones adicionales a la actividad rusa.

Eso parece haberse resuelto a favor de Moscú.

El denunciante le dijo a la BBC que en 2025 la Interpol discretamente retiró algunas de las medidas adicionales contra Rusia, aunque no está claro cuán lejos llegó esta relajación.

Pese a reiteradas solicitudes, la Interpol dijo que no podía hacer declaraciones debido a sus “estrictas normas en el tratamiento de la información”.

La BBC no pudo mostrarle todos los detalles de la filtración a la Interpol ya que al hacerlo podía revelar la fuente.

Sin embargo, cuando se le preguntó a la organización sobre los problemas planteados en la investigación, esta dijo que era “preocupante que un número de acusaciones pareciera provenir de un malentendido sobre cómo funcionan los sistemas de la Interpol y la CCF o errores fácticos sobre la información y cambios en los sistemas de la Interpol”.

“No es verdad que le demos prioridad a la cooperación policial por encima de la prevención de los abusos. La Interpol sigue su constitución que expresamente prohíbe el uso de nuestros sistemas sobre información que sea de carácter predominantemente político, militar, religioso o racial”.

En el pasado la organización ha dicho que puede hacer más para prevenir crímenes asegurándose de que las líneas de comunicación permanecen abiertas.

Le solicitamos al Ministerio de Asuntos Interiores de Rusia una declaración o comentario, pero no respondió.

Los abogados Yuriy Nemets y Ben Keith coinciden en que la Interpol debería hacer más para prevenir el uso indebido de sus sistemas.

“Si se concluye que los países están significativa y persistentemente abusando de las notificaciones y difusiones rojas, se debería suspender su uso del sistema por un periodo de tiempo”, indica Keith.

De lo contrario, Igor Pestrikov teme que Rusia, “con presionar un botón, pueda introducir cualquier cosa y achacarte cualquier delito, lo que les permitiría perseguirte más, por todo el mundo”.

Reportería adicional: Andreea Jitaru y Ned Davies

