Helicóptero de la Policía de Arizona se estrelló durante un operativo y murieron sus 2 tripulantes

Un helicóptero policial se estrelló el miércoles por la noche en el lugar de un tiroteo en Arizona, causando la muerte de las dos personas a bordo, informaron las autoridades.

La policía de Flagstaff informó que el helicóptero Ranger del Departamento de Seguridad Pública de Arizona (AZDPS) brindaba apoyo aéreo táctico a sus oficiales y otras agencias del orden público cuando se estrelló, causando la muerte del piloto y del agente/paramédico que se encontraban a bordo.

En ese momento, agentes del orden público “estaban involucrados en un tiroteo con un sospechoso”, quien sufrió heridas de bala no mortales y fue detenido, informó la policía de Flagstaff, añadiendo que nadie más resultó herido.

La División de Incidentes Graves del AZDPS liderará la investigación del tiroteo y colaborará con la Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en la investigación del accidente, indicó la policía de Flagstaff.

Amanda Brewer, residente del área, declaró a KPHO-TV, afiliada de CBS Phoenix, que escuchó tres disparos seguidos de dos más alrededor de las 8:40 p. m., hora local, por lo que llamó al 911. Añadió que los agentes llegaron en cuestión de minutos.

Brewer dijo que entonces escuchó entre 15 y 20 disparos. Luego escuchó el helicóptero sobre su casa poco después de las 10 p. m. y que después hubo más disparos.

“Se oían las helices en marcha”, dijo. “Luego se oyó un estruendo muy fuerte que sacudió la casa. Fue alarmante”.

Brewer dijo que había un incendio bastante grande en el bosque detrás de su casa y que escuchó más disparos después del accidente.

La policía de Flagstaff ordenó a los residentes de un vecindario que se refugiaran en casa alrededor de las 10:15 p. m. en una publicación en redes sociales.

