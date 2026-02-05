Horóscopo de hoy de Nana Calistar 05 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Leo, este 05 de febrero de 2026 es momento de que abras bien los ojos y también el corazón, porque la vida te anda poniendo señales como señora insistente: “mira mijo, por ahí es”. Es tiempo de visualizar lo que quieres, pero no nomás imaginarlo como película romántica, sino actuar, porque el universo ayuda… pero no hace el mandado por ti. Si traes ganas de mandar todo al miércoles, hazlo, pero con elegancia, sin hacer berrinche, porque luego uno quema puentes que después necesita cruzar.
Esta semana se te viene una noticia bonita relacionada con el trabajo o con alguien importante para ti. Puede ser una oportunidad, un reconocimiento o hasta un mensaje que te saque una sonrisa. Y tú, que siempre quieres brillar, aprovecha, porque cuando te toca, te toca en grande. Eso sí, no te aceleres con la gente nueva. Mira, Leo, una cosa es ser cariñoso y otra andar regalando caricias como si fueran muestras gratis. Date tu lugar, investiga, conoce, observa… porque no todo el que te aplaude quiere verte triunfar.
En el amor, andas en etapa de “quiero pero no quiero”, y eso puede confundirte. No te preocupes tanto por el futuro, mejor vive el presente. Lo que es para ti se acomoda solito, pero lo que no… aunque lo empujes, se cae. Tus proyectos van avanzando poco a poco, como frijoles en olla lenta: tardan, pero quedan buenos. No bajes la guardia, porque tú eres de los que se emocionan rápido y luego se desesperan.
Una amistad te demostrará cuánto te quiere con una acción inesperada. A veces no son palabras, son hechos, y ahí es donde se nota quién sí y quién nomás anda de adorno. Eso sí, cuidado con meterte en chismes de lavadero, porque luego terminas embarrado en pleitos que ni son tuyos. No seas el protagonista de una novela que no pediste.
En lo económico, sigues con esa mentalidad de crecer, de buscar mejores oportunidades, y eso está perfecto. Nomás no gastes como si fueras influencer millonario cuando todavía estás construyendo el castillo. En lo sentimental, aprende a equilibrar tu fuego: ni tan frío que parezcas indiferente, ni tan intenso que asustes.
Recuerda, Leo: eres luz, pero también necesitas paz. No te exijas tanto, disfruta el proceso, y confía en que febrero te trae más de lo que imaginas… pero solo si te atreves a moverte.
VIRGO
Virgo, este 05 de febrero de 2026 te toca ponerte más listo que nunca, porque las energías andan como comadres curiosas: se escucha, se siente y se sabe. Una amistad podría estar hablando a tus espaldas, y aunque tú no eres de escándalos, sí eres de los que se quedan pensando hasta que les duele la cabeza. En estos días te vas a enterar de quién se trata, y mira, mejor saber que seguir creyendo en cuentos. No te enojes, nomás acomoda a cada quien en el lugar que merece.
Un familiar podría enfermarse, pero nada grave, más bien será un susto o algo pasajero. Aun así, estate pendiente, porque tú siempre eres el que se preocupa aunque digas que no. Y hablando de preocupaciones… ya bájale dos rayitas a las críticas ajenas. Que te valgan comentarios tontos, Virgo. Si no te dan pa’ el gasto, no tienen por qué opinar. Que gasten saliva, tú no gastes energía.
Andas en un momento medio existencial, como de “¿y ahora qué hago con mi vida?”, y eso es normal. A veces hasta la gente más organizada se siente perdida. Son días de reflexión, de acomodar pensamientos, de entender que no todo se resuelve con listas y agendas. La vida te dará una sorpresa bonita en estos días, disfrútala sin analizarla tanto, porque luego te pierdes lo bueno por estar pensando en lo malo.
Eso sí, ten cuidado con lo que deseas. Tus pensamientos tienen más fuerza de la que crees, y cuando tú quieres algo, el universo escucha… pero también escucha tus dudas. No dejes cosas en el aire. No basta con querer, hay que ir tras las metas, aunque sea con miedo, pero caminando.
Aguas con regresar al pasado, Virgo. El pasado es como recalentar tortillas: a veces funciona, pero muchas veces ya no sabe igual. No pierdas tiempo en tonterías ni en personas que no te quieren al cien. La vida es corta y tú no estás para mendigar cariño.
Hay posibilidades grandes de iniciar una relación o acercarte más a alguien con quien empezarás a salir pronto. Pero no te cierres. Date chance de vivir algo bonito, aunque no sea perfecto. Tú siempre buscas perfección, pero el amor es desordenado, mi vida.
Se viene una ligera carga de estrés por planes que no salieron como querías. Respira. No todo fracaso es final, a veces es redirección. Febrero te está enseñando a soltar el control y confiar un poquito más.
Recuerda, Virgo: no cargues con todo, no seas tan duro contigo. Aprende a fluir, a reírte más, y a entender que lo mejor está por venir… pero primero tienes que creértelo.
LIBRA
Libra, este 05 de febrero de 2026 la vida te está diciendo clarito: “ya no te me andes complicando por tonterías”. No permitas que situaciones pesadas o problemas chiquitos te arruinen el día, porque tú eres de los que se estresan por todo, hasta por lo que ni ha pasado. Aprende a ver la vida con otros ojos, más positiva, más ligera, porque si no, vas a terminar cargando costales que ni son tuyos.
En estos días podrías comenzar a sentir algo por una amistad, y ay Libra… ahí es donde te tienes que poner listo. Una cosa es el cariño y otra es meter el corazón donde luego no vas a saber cómo sacarlo. Ten cuidado, porque podrías cometer errores que lastimen a alguien que no lo merece, o peor, que te lastimen a ti por andar confundiendo amistad con “ay qué bonito me habla”. No te aceleres, observa bien.
Andarás un poquito nostálgico recordando a una persona importante de tu pasado, alguien que decidió salirse del camino. Y sí, duele, mi cielo, pero recuerda que quien se va es porque ya no tenía lugar. No te quedes atorado en lo que fue, porque febrero viene para empujarte hacia lo nuevo, no para regresarte a lo viejo.
Si estás en una relación donde no hay reciprocidad, aguas. No puedes ser tú el que siempre da, el que siempre busca, el que siempre se esfuerza. El amor no es limosna, Libra, el amor es equipo. Si tú sientes que estás solo aunque tengas pareja, ahí no es. Aprende a valorarte, porque tu corazón es noble, pero no es de uso público.
Se vienen oportunidades de cambio: puede ser casa, vehículo o hasta un aparato electrónico que necesitabas. Estos movimientos son señales de renovación, como cuando una señora cambia cortinas para que entre aire nuevo. Aprovecha, porque todo lo que se mueve te acomoda la vida.
No te desgastes en cosas que no te dejan provecho. Tú eres de los que se preocupan por quedar bien con todos, pero ya basta. No puedes salvar a todo mundo ni complacer a quien ni te agradece. Valora lo que realmente importa: tu paz, tu familia, tu estabilidad.
Ten cuidado con amistades que son bien hijas de la tiznada, de esas que nomás se acercan para sacar información o beneficio. No cuentes tus planes a cualquiera, porque hay gente que aplaude contigo pero envidia por dentro.
Este febrero te pide equilibrio, Libra: ni tan confiado, ni tan cerrado. Aprende a decir que no, aprende a elegirte, y verás cómo lo que mereces empieza a llegar solito, sin forzarlo.
ESCORPIÓN
Escorpión, este 05 de febrero de 2026 la vida te va a poner pruebas grandes, de esas que no son castigo, son lecciones. Tú eres fuerte, pero también eres de los que se guardan todo hasta explotar. Y justo ahora el universo te está diciendo: “reacciona, decide, muévete”.
Amores del pasado podrían regresar, como esos mensajes que aparecen cuando ya estabas sanando. Pero aquí viene lo bueno: te vas a dar cuenta de que ya son asunto olvidado. Ya no te mueven igual, ya no te duelen igual. Eso significa que estás creciendo, aunque no lo notes. Cuida tu salud, porque se ven molestias en garganta, infecciones leves o dolores de cuerpo. No te hagas el invencible, Escorpión, toma agua, descansa, y no andes dejando todo para después. Hasta los más fuertes se enferman cuando cargan demasiado.
Te podrías enterar de una infidelidad o traición en el entorno de una amistad. Y tú, que eres experto en leer energías, ya lo intuías. No te metas de lleno, nomás observa, porque no todo pleito ajeno es tuyo. Aprende a poner límites. Si tienes pareja, no temas decir lo que piensas. Quedarte callado es una bomba de tiempo, y luego explotas por cosas acumuladas. Habla claro, con respeto, pero habla. El silencio no arregla nada, solo esconde.
Tu familia es tu punto débil, porque por ellos te doblas aunque digas que no. Siempre vas a querer protegerlos, pero cuidado con olvidarte de ti. No puedes dejar tus proyectos por complacer a todo mundo. Tú también importas, Escorpión. En el amor hay cambios importantes: empezarás a desear algo estable. Aunque te da miedo enamorarte, por dentro es lo que más quieres. No te hagas el frío, mi cielo, que tú amas con todo o no amas. Solo aprende a elegir bien, porque no cualquiera merece entrar a tu mundo.
Ten cuidado con una amistad que andará muy pegada a ti, queriendo sacarte información. Hay gente curiosa que no pregunta por cariño, pregunta por conveniencia. No seas libro abierto. Respira hondo e inicia de nuevo. Nuevas oportunidades están por comenzar, y febrero te trae la chance de reinventarte. No te dejes caer, no te venza nadie. Tú tienes el poder de lograr lo que te propongas, pero primero tienes que creértelo.
Este mes te transforma, Escorpión. Lo que parecía final, es inicio. Lo que dolía, se va. Y lo que mereces… está más cerca de lo que imaginas.
PISCIS
Piscis, este 05 de febrero de 2026 la vida te está pidiendo que cambies tantito la actitud, porque no todo es drama, ni todo es señal de tragedia. Aprende a aceptar críticas, pero solo las que te hagan crecer, no las que vienen de gente amargada que nomás habla por hablar. Tú eres sensible, sí, pero también eres fuerte, aunque a veces se te olvida.
Te molesta la gente interesada y floja, esa que se conforma con poquito y cree que la vida es esperar a que todo caiga del cielo. Tú no, tú siempre quieres más, más amor, más dinero, más experiencias… y sí, también más pasión, porque no nos hagamos, el sexo para ti es parte importante de sentirte vivo. Nomás cuidado con andar confundiendo deseo con cariño, porque luego te enamoras de quien solo quería un ratito. Recuerda quién eres y hacia dónde vas. En estos días podrías ser víctima de mentiras por parte de una amistad, de esas que se hacen las muy buenas pero traen cola que les pisen. No te sorprendas, Piscis, porque a veces tú ves lo mejor en la gente, aunque la gente no siempre sea lo mejor. También se pronostican molestias de garganta o infecciones leves, así que cuídate, no andes descalzo en la madrugada ni tomando cosas heladas como si fueras inmortal.
Te vas a hartar de una amistad y de sus fregaderas. Y mira, está bien, porque ya era hora de que pusieras límites. No puedes cargar con problemas ajenos como si fueras la Virgen del Rosario. Aprende a decir “hasta aquí” sin culpa. En lo económico, poco a poco verás luz en tus deudas. No es magia, es esfuerzo, pero febrero te empieza a acomodar las cosas. Eso sí, cuidado con pérdidas de objetos o con algún aparato electrónico que se dañe. No dejes el celular donde sea ni confíes en que todo va a estar siempre en su lugar.
Vienen días de reflexión profunda. Vas a entender cosas que antes no querías aceptar. No dejes nada para mañana, Piscis, porque hay oportunidades que solo pasan una vez, como el camión cuando vas tarde. Haz las cosas en caliente, con decisión. Cuida trámites, pagos y pendientes, porque podrías cometer un error por distraído. Pon atención, revisa dos veces, no firmes nada sin leer. Una amistad te necesita más que nunca y sabrás perfectamente de quién se trata. Apoya, pero no te pierdas tú en el proceso.
Gente tonta te rodea, pero está en ti no copiar sus mañas. Tú no eres del montón, mi cielo. Febrero te quiere más despierto, más firme y más seguro de lo que vales.
ACUARIO
Acuario, mi cielo rebelde, este 05 de febrero de 2026 la vida te va a poner una lección que viene disfrazada de amor del pasado. Esa persona regresa, no para quedarse, sino para enseñarte algo que no habías entendido. Vas a madurar muchísimo, aunque te duela tantito aceptar que no todo fue como tú querías.
Aguas con pérdidas de objetos y dinero, porque andas medio distraído y luego no sabes ni dónde dejaste la cartera. Pon atención, no andes como alma en pena. Si tienes una relación y tu pareja se muestra distante, no te hagas el ciego. Observa bien, porque podrías llevarte una sorpresa. No es para que te vuelvas tóxico, pero tampoco seas ingenuo. A veces el celular dice más que mil palabras. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de vencimiento. No te tardes en tomar decisiones, porque luego te quedas sin nada por andar pensando demasiado. Tú eres de los que analizan tanto que cuando reaccionan, ya se fue el tren. Muévete.
Un viaje se planea, aunque también podría cancelarse un evento social que ya estaba en puerta. No te agüites, a veces las cosas se acomodan mejor cuando no salen como querías. Noticias del pasado están por llegar, mensajes o llamadas que te van a sacar de onda. Podrías sentirte triste al final del día, extrañando a personas importantes. Y está bien, Acuario, también tienes corazón aunque te hagas el frío. Una amistad nueva aparecerá pronto, alguien que llega con energía fresca y diferente.
Pon atención a tu sexto sentido y a tus sueños, porque ahí vas a encontrar respuestas que tanto has buscado. Tu intuición anda filosa, úsala. Ya no te desesperes si algo no funciona con una persona: next y quien sigue. No estás para rogar. En tu carácter andarás cambiante, medio explosivo, así que tranquilízate. Tus sueños y metas están por materializarse, pero necesitas ponerte las pilas. No basta con querer, hay que actuar.
Cuida tus sentimientos, porque sueles culparte de errores que ni te corresponden. Aprende a soltar, no todo es tu culpa. También cuida tu alimentación, porque podrías subir de peso si sigues comiendo por ansiedad. Se ven trámites o cambios en pertenencias personales. Febrero te mueve el piso para que acomodes tu vida. No tengas miedo: lo que viene es mejor, pero primero tienes que atreverte.
CAPRICORNIO
Capricornio, este 05 de febrero de 2026 la vida te está dando una sacudida bonita, de esas que duelen pero acomodan. El día que sueltes eso que tanto te daña, eso que cargas como costal viejo, vas a descubrir lo que realmente es ser feliz. Ya basta de estarte aferrando a lo que no funciona, a personas que solo te quitan paz o a pensamientos que no te dejan avanzar. Tú naciste para crecer, no para vivir en pausa.
Un nuevo amor está por llegar, pero aquí viene el detalle: podrías confundirlo con amistad. Y tú, que siempre te haces el fuerte, por dentro vas a sentir mariposas pero vas a decir “ay no, seguro es pura costumbre”. No te hagas, Capricornio, aprende a abrirte poquito, porque el amor no siempre llega con fuegos artificiales, a veces llega con calma. Pon atención a tu vida, porque podrías cometer errores que después lamentes. No por mala intención, sino por andar en automático. Ten cuidado con a quién le escribes tanto, porque podrías enamorar a alguien que tú solo ves con agradecimiento. No juegues con sentimientos ajenos, que luego el karma cobra con intereses.
Si tu pareja ha estado distante, medita qué está pasando. Recuerda que el enemigo es la rutina, la falta de comunicación y esa manía de creer que el otro debe adivinar lo que sientes. Habla, mi cielo, que el silencio solo hace más grande la distancia. Se presenta un amor prohibido o una tentación medio peligrosa. Y mira, no te compliques la existencia, porque tú no naciste para ser el postre de nadie, naciste para ser el plato principal. Aprende a elegirte primero.
No tropieces con las mismas piedras, Capricornio. Camino que ya recorriste no se repite, porque ya sabes cómo termina. Ten cuidado con lo que dices de las personas que te rodean, porque una indiscreción podría meterte en un problema del cual te costará salir. No descuides tu vida ni tus sueños por nadie. No vale la pena malgastar tiempo en quien no lo merece. Febrero te está enseñando que tu paz es prioridad, que tu futuro depende de lo que sueltes hoy.
Recuerda: eres fuerte, eres capaz y cuando decides avanzar, nadie te detiene. Este mes es para renacer, para cerrar ciclos y para atreverte a vivir algo mejor. Lo que viene te va a sorprender… pero primero tienes que soltar.
SAGITARIO
Sagitario, mi vida aventurera, este 05 de febrero de 2026 la vida te está preparando una recompensa de esas que llegan después de tanta batalla. Sufriste mucho en el pasado, y aunque a veces te hagas el fuerte o el payaso para no mostrarlo, por dentro cargaste cosas pesadas. Pero ahora el universo te va a compensar con la persona adecuada, alguien que te enseñará a amar bonito y también a ser mejor contigo mismo.
Eso sí, ponte las pilas con la dieta y el ejercicio, porque entras en una temporada donde podrías subir de peso si sigues comiendo por ansiedad o por puro antojo. No se trata de verte perfecto, se trata de sentirte bien, porque cuando tú estás bien contigo, todo fluye mejor. Un proyecto podría cancelarse por falta de dinero, y sí, da coraje, pero no es final, es pausa. A veces la vida te frena para que ajustes el plan y regreses más fuerte. No te desanimes, Sagitario, porque tú siempre encuentras cómo reinventarte.
Un familiar que tienes mucho de no ver te buscará o incluso podría visitarte. Esa conexión te va a mover emociones, recuerdos, y te hará valorar lo que realmente importa. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, porque a veces pierdes el piso y te alzas demasiado, como si el mundo girara solo para ti. Baja tantito, mi cielo, que la humildad también es parte del crecimiento. Urge un cambio de look. Sí, así como lo oyes. Renováte, cámbiate el cabello, el estilo, la vibra, porque cuando uno se transforma por fuera, también se sacude por dentro. Eso atraerá nuevas oportunidades tanto en el amor como en el trabajo.
Noticias de un ex amor podrían aparecer, y también ciertos karmas del pasado que regresan para cerrarse bien. No te asustes, es solo la vida asegurándose de que no queden puertas abiertas. También se marca preocupación por enfermedad en un familiar, nada para entrar en pánico, pero sí para estar pendiente. Una amistad necesita mucho de ti, y tú le diste la espalda cuando más lo necesitaba. Aguas, Sagitario, porque la vida da vueltas y un día podrías ser tú quien necesite apoyo. No seas orgulloso, aprende a estar.
Es momento de que te despabiles y comiences a ver más por ti. Disfruta lo que la vida pone frente a ti y no te quedes con ganas de nada. Recuerda que más vale arrepentirse de haberlo intentado que vivir pensando en “qué hubiera pasado”. Febrero te abre caminos, Sagitario, pero depende de ti caminar. No corras por huir, corre por alcanzar lo que mereces.
ARIES
Aries, mi vida intensa, este 05 de febrero de 2026 la vida te está poniendo en una etapa donde la comunicación en tu relación va a mejorar muchísimo, pero ojo, porque tus inseguridades pueden ser como piedritas en el zapato: pequeñas, pero bien molestas. Si no las controlas, podrías armar una discusión fuerte con tu pareja por cosas que ni al caso. Aprende a hablar desde el corazón, no desde el miedo, porque luego dices cosas que no sientes y terminas arrepintiéndote.
En estos días se cierran ciclos importantes. El amor te sonrió hace tiempo, pero no sucedió como debía porque tus miedos e inseguridades te frenaron. Y mira, Aries, ya basta. Es momento de mandar todo eso bien lejos, bendecir lo vivido y quedarte con la enseñanza. No todo lo que se pierde es castigo, a veces es liberación. Cuida más tus piernas, mi cielo. Tú eres de los que andan de aquí para allá como si trajeras motor, pero luego no descansas y te puede pasar factura. Haz ejercicio con cuidado, estira, cuida golpes y no andes jugando al invencible.
En lo económico vienen mejoras que deberás aprovechar rápido. Puede ser un dinerito extra, una oportunidad laboral o algo que te ayude a respirar. Eso sí, pon atención porque últimamente gastas mucho en fregaderas que ni necesitas. No compres por impulso, Aries, porque luego te quejas de que no alcanza. Aprende a administrar, que el dinero es como el amor: si no lo cuidas, se va. En tus proyectos podrías desanimarte porque algo no sale como planeabas. Pero tú eres de los que empiezan con todo y luego se desesperan. Recuerda que la clave es la constancia. No tires la toalla nomás porque el camino se puso pesado. Lo bueno cuesta, mi vida.
Y bueno… hablemos claro: eres muy sexual, te encanta la caricia y no te haces el santo. Eso está perfecto, porque la pasión es parte de tu fuego natural. Si tienes pareja, aprovecha para refrescar la intimidad, buscar nuevas maneras de conectar, de jugar, de encender la chispa. Eso fortalecerá la relación más de lo que imaginas. Pero cuidado, Aries, no confundas deseo con amor ni uses la pasión para tapar problemas emocionales. La intimidad es para disfrutar, no para escapar.
Febrero te trae oportunidades de crecimiento, cierres necesarios y mejoras importantes. Solo recuerda: tu carácter puede abrir puertas o cerrarlas de golpe. Respira, piensa y actúa con inteligencia. Tú naciste para ganar, pero primero tienes que aprender a controlarte.
TAURO
Tauro, este 05 de febrero de 2026 la vida te está diciendo clarito: “ya no andes aflojando tan rápido ni entregando el corazón como si fuera muestra gratis”. Cuida mucho la parte de la caricia, porque tú eres intenso cuando te gusta alguien, pero no siempre es buena idea correr antes de caminar. Date tu tiempo para conocer bien a la persona, porque luego te encariñas y terminas dándolo todo por quien ni sabe lo que quiere.
No te dejes caer nuevamente por alguien del pasado. Mira Tauro, el pasado es como una canción vieja: a veces suena bonito, pero ya no trae nada nuevo. No vale la pena seguir viviendo de recuerdos que al final solo te dejan estancado. Aprende a soltar, porque mientras sigas mirando atrás, no vas a ver lo que viene enfrente. Tú siempre has sido fuerte, optimista, con el corazón en alto. No le temes a los cambios, porque sabes que en ellos se esconden oportunidades. Pero últimamente has estado guardándote cosas, dudando de ti, y eso no va contigo. Canaliza tu energía en cosas que realmente te dejen provecho: un negocio, un proyecto, un plan personal. No gastes tu tiempo en lo que no suma.
Eres de los signos más fuertes del zodiaco, porque cuando te propones algo, lo logras. Y también porque quien te traiciona paga consecuencias, tarde o temprano. Tú no buscas venganza, pero el karma trabaja bonito para ti. Eso sí, no te obsesiones con cobrar facturas, mejor enfócate en construir tu paz. Nuevos amores se aproximan, pero podrías no identificarlos porque sigues pensando en la persona incorrecta. Y ahí está el problema, Tauro: a veces te aferras tanto a una idea que no ves lo que realmente te conviene. Abre los ojos, porque alguien interesante podría estar más cerca de lo que crees.
Una amistad podría mostrar interés por ti, pero ojo, porque podría ser solo sexual. No está mal, siempre y cuando ambos estén en el mismo canal. Pero si tú empiezas a imaginar boda y la otra persona solo quiere ratitos… te vas a lastimar. Aprende a diferenciar. Se vienen oportunidades de cambios de empleo o mejoras laborales. No sueltes el trabajo que tienes hasta asegurar el nuevo, porque aunque seas valiente, no se trata de brincar al vacío sin paracaídas. Hazlo con estrategia.
También se marca una situación donde una amistad será sacada del clóset o revelará algo importante. Tú sé respetuoso, apoya, no juzgues, porque cada quien vive su proceso. Febrero te pide madurez emocional, Tauro. Menos terquedad, más apertura. Aprende a elegir mejor, a quererte más y a no conformarte con migajas. Tú mereces algo bonito, estable y real… pero primero tienes que dejar de mirar hacia donde ya no es.
GÉMINIS
Géminis, este 05 de febrero de 2026 vas a andar con el corazón medio confundido, porque podría surgir la duda sobre tus sentimientos. Y sí, no te hagas, podrías estar sintiendo algo por dos personas al mismo tiempo. Una te mueve la emoción, la otra te mueve la costumbre, y tú ahí andas como niño en dulcería sin saber qué escoger. Pero aguas, Géminis, porque el que mucho abarca poco aprieta, y luego terminas quedándote sin nada por andar jugando a no decidir.
Tu inmadurez y la falta de amor propio podrían llevarte a cometer errores, pero lo bueno es que tú siempre sabes cómo rectificar. Esta temporada viene más buena para ti, porque vas a empezar a desechar tonterías que traías cargando, como si fueran bolsas del mandado que ni eran tuyas. Gente que solo te ponía de mal humor se va a ir alejando, y tú vas a sentir un alivio enorme, como cuando por fin limpias la casa y entra aire nuevo. No te reprendas ni te culpes por errores que no te corresponden. A veces tú cargas culpas ajenas por querer quedar bien o por miedo a perder a alguien. Ya basta. Deshazte de todo lo que interrumpe tus planes de vida. Tú tienes demasiado potencial para andar estancado por personas que ni te buscan.
Mientras sigas de arrastrado o arrastrada por quien no te quiere, seguirás sufriendo. Y mira, Géminis, tristemente es cierto: entre mejor los trates, más mal te tratan algunos. Y cuando por fin los sueltas, ahí es cuando les da por sentir algo. No porque te amen, sino porque les duele perder el control. No caigas en ese juego. Aprende de tus caídas y no vuelvas a confiar en quien ya te llenó la existencia de mentiras y reproches. Tú no estás para migajas emocionales. Tú mereces alguien que te quiera parejo, no a ratos.
Se viene un mensaje o llamada que te alegrará muchísimo, algo que te hará sonreír como tonto. Puede ser noticia bonita, una propuesta o simplemente alguien que te recuerda que sí vales. También se marca un embarazo inesperado de una amistad. Prepárate para el chisme, porque eso va a mover el ambiente y te hará reflexionar sobre tu propio camino.
Febrero te pide que madures, Géminis. Que elijas con el corazón, pero también con la cabeza. Que no juegues con sentimientos, ni ajenos ni tuyos. Tú eres luz, eres palabra, eres encanto… pero también necesitas estabilidad. Este mes es para soltar, para cerrar ciclos y para empezar a quererte como mereces. Cuando lo hagas, lo demás llega solito.
CÁNCER
Cáncer, este 05 de febrero de 2026 no es momento de andar dando segundas oportunidades en el amor como si fueras beneficencia. Mira, si a la primera no supieron valorarte, a la segunda solo te expones a que te vuelvan a fallar. Tú tienes un corazón enorme, pero no es para que lo andes prestando a quien no sabe cuidarlo. Aprende a ser inteligente, porque amar no es aguantar.
En esta etapa podrías estar pagando karmas del pasado. No te espantes, mi cielo, no es castigo, es aprendizaje. A veces la vida te regresa lo que no resolviste para que ahora sí lo enfrentes con madurez. No sigas huyendo de lo que te duele, porque mientras lo escondas, más pesa. Eso sí, recuerda que si buscas, encontrarás. No te niegues a la oportunidad de volver a amar. No porque alguien te haya fallado significa que todos sean iguales. El amor bonito existe, pero primero tienes que sanar lo que te lastimó. No puedes entrar a una relación nueva con heridas abiertas, porque luego sangras sobre quien no tiene culpa.
La vida te dará una gran sorpresa en próximas fechas, algo que te hará valorar más a las personas que te rodean. Puede ser un gesto, una noticia o un cambio inesperado que te abra los ojos. A veces uno no aprecia lo que tiene hasta que la vida le da una sacudida. Una persona que te hizo daño comenzará a pagar sus deudas contigo. Y mira, no es para que te alegres por su caída, es para que entiendas que el universo acomoda todo. Tú no necesitas venganza, la vida sola se encarga de poner a cada quien en su lugar.
Es momento de creer en tu capacidad. Tú puedes lograr todo lo que te propongas, pero tienes que dejar de dudar tanto. A veces te haces chiquito por miedo a no poder, cuando en realidad eres más fuerte de lo que crees. Ve por tus metas, no te quedes con ganas de nada, porque la vida es muy corta para lamentaciones.
Si no sabes enfrentar obstáculos, de nada sirve seguir en la lucha diaria. No es sobrevivir, Cáncer, es vivir. Aprende a disfrutar también, no todo es preocupación y responsabilidad. Cuidado con amistades del pasado que retornan cargando problemas. No te conviertas en basurero emocional de nadie. Tú siempre quieres salvar a todos, pero terminas hundiéndote con ellos. Aprende a deslindarte, a poner límites y a seleccionar mejor tu círculo.
Febrero te pide que te elijas a ti. Que cierres puertas que ya no suman. Que no te conformes con migajas emocionales. Tú mereces paz, amor real y estabilidad. Este mes es para sanar, para crecer y para recordar que tu corazón es hermoso… pero no cualquiera tiene derecho a tocarlo.