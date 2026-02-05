México vs. Brasil: leyendas del fútbol mundial revivirán una rivalidad histórica en el Estadio Azteca

El Estadio Azteca volverá a ser escenario de una noche histórica. Edmílson, campeón del mundo con Brasil en 2002, y Pável Pardo, monarca de la Copa Confederaciones 1999, anunciaron este miércoles el partido de leyendas México vs Brasil, que se disputará el próximo 19 de abril en el inmueble más emblemático del fútbol mexicano.

El encuentro reunirá a figuras históricas de ambas selecciones en la antesala del Mundial 2026, que tendrá nuevamente al Azteca como protagonista, consolidando su legado como uno de los estadios más icónicos del planeta.

Pável Pardo y el orgullo de volver a vestir la camiseta de México

Durante la presentación del evento, Pável Pardo destacó la emoción de volver a representar a su país y revivir momentos inolvidables de su carrera.

“A mí me tocó vivir historias grandes con México y con el América, pero lo más importante es poder llevar el escudo de tu país otra vez. La experiencia de estar previo al Mundial será una gran remembranza inigualable. A mí me tocó jugar contra al lado de y contra muchas de estas leyendas”, concluyó Pardo.

El exmediocampista subrayó que este tipo de encuentros conectan generaciones y reavivan la pasión por el fútbol en uno de los templos históricos del deporte mundial.

UNA RIVALIDAD, PERO TAMBIÉN UNA AMISTAD ⚽️⚽️⚽️



Pável Pardo habla sobre la gran historia que hay entre México y Brasil, todo está listo para el Juego de Leyendas en el Estadio Azteca.



📹 | @FabrizioDC_ pic.twitter.com/LJOWYskJLy — W Deportes (@deportesWRADIO) February 4, 2026

Brasil también vive el partido como una ilusión especial

Desde la perspectiva brasileña, Edmílson resaltó la importancia emocional y simbólica de jugar en México y en el Azteca.

“En nombre de todos los jugadores de Brasil, venir a México siempre es una ilusión. Es un orgullo ser parte de un proyecto tan ambicioso para todos los jugadores que han vestido la camiseta de la selección brasileña”, afirmó el exjugador del Barcelona.

El campeón del mundo destacó que este tipo de partidos celebran la historia y el legado de una de las selecciones más ganadoras del fútbol internacional.

Ronaldinho, Marcelo, Rafa Márquez y Guardado encabezarán el duelo

El partido contará con un cartel de auténtico lujo. Por Brasil, ya confirmaron su presencia Ronaldinho y Marcelo, mientras que por México estarán Rafael Márquez y Andrés Guardado, dos referentes de distintas generaciones del Tricolor.

“Tener un partido de leyendas ante un rival tan prestigioso y con el que hemos tenido partidos increíbles es sensacional. México y Brasil son dos pueblos apasionados del fútbol, que se juega en las calles de cada ciudad y es un placer llevarlo a este estadio tan histórico que por tercera vez va a ser sede de un Mundial”, apuntó Pardo, en referencia a los Mundiales de 1970 y 1986.

UNA RIVALIDAD CON MUCHA HISTORIA.



Pavel Pardo habló sobre el próximo juego de leyendas entre México y Brasil; se trata de 2 combinados con mucha trayectoria, que siempre brillan cuando chocan.



"Para nosotros es un orgullo el poder estar en un partido tan grande".



VIDEO:… pic.twitter.com/QF1bnFNy0w — Estadio Deportes (@EstadioDxts) February 4, 2026

Pronósticos, recuerdos y homenaje a los ídolos del pasado

Fiel a su estilo competitivo, Pável Pardo se animó a dar un pronóstico cargado de nostalgia: triunfo de México por 4-3, el mismo marcador con el que el Tricolor venció a Brasil en la final de la Copa Confederaciones 1999, disputada también en el Azteca.

Edmílson, por su parte, prefirió no adelantar resultado, pero sí enfatizó el valor simbólico del encuentro.

“Este partido es para recordar que los jugadores de hoy serán las leyendas del mañana. Queremos que los jugadores históricos que han construido al Brasil pentacampeón sean recordados en la cancha”, subrayó.

Pardo cerró destacando que para jugadores veteranos, este partido representa una oportunidad única de revivir glorias pasadas, en un contexto inmejorable.

Seguir leyendo:

– El “Vasco” Aguirre anuncia varios cambios de México contra Bolivia

– México derrota a Bolivia en Santa Cruz y afina detalles rumbo al Mundial 2026

– México venció a Panamá con lo justo 1-0 en un Tricolor con más oscuros que claros