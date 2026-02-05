Nik Bonitto hace historia: primer miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

El fútbol americano hispano dio un paso histórico este miércoles con el anuncio del primer integrante del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano. Ron Rivera, campeón del Super Bowl XX y fundador de la junta directiva del nuevo recinto, confirmó a Nik Bonitto, apoyador de origen cubano de los Denver Broncos, como miembro inaugural, destacando tanto su impacto dentro del campo como su valor cultural.

“Felicitaciones a Nik Bonitto por una temporada fantástica. Es exactamente el tipo de jugador y persona por el que creamos este reconocimiento especial”, afirmó Rivera, quien fue el primer jugador con raíces puertorriqueñas en levantar el trofeo Vince Lombardi, logro que consiguió con los Chicago Bears.

Un reconocimiento que celebra la herencia hispana en la NFL

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano, organización sin fines de lucro fundada en 2025, nació con el objetivo de honrar a jugadores, entrenadores y colaboradores hispanos que han dejado huella en el fútbol americano profesional. El nombramiento de Bonitto marca el inicio formal de un proyecto que busca dar visibilidad a una comunidad históricamente influyente en la NFL.

Además de Rivera, Anthony Muñoz, leyenda de la liga con raíces mexicanas y miembro del Salón de la Fama de la NFL, forma parte de la junta directiva y se sumó a las felicitaciones.

“Nik sigue destacando como uno de los mejores cazadores de quarterback de la NFL. Es un orgullo nombrarlo miembro inaugural para seguir Celebrando su orgullo cultural”, señaló el exjugador de los Cincinnati Bengals.

El objetivo del Salón de la Fama del Fútbol Americano Hispano

Inspirado en el modelo del Salón de la Fama de la NFL, este nuevo recinto busca rendir homenaje a las figuras que, además de destacar por su rendimiento deportivo, representan con orgullo su origen cultural hispano. Su misión es preservar la historia, destacar la excelencia e inspirar a futuras generaciones, poniendo en primer plano las contribuciones culturales y deportivas de los hispanos al deporte.

Nik Bonitto, una temporada digna de inmortalidad

El reconocimiento a Nik Bonitto encuentra respaldo en su rendimiento dentro del campo. En su cuarta temporada en la NFL, el explosivo apoyador firmó los mejores números de su carrera: 14 capturas, 46 tackleadas totales, 14 tackleadas para pérdida de yardas y dos balones sueltos provocados, estadísticas que lo llevaron a ser seleccionado al Pro Bowl.

Su impacto fue determinante para que los Denver Broncos alcanzaran el partido por el campeonato de la Conferencia Americana, instancia en la que cayeron ante los New England Patriots, cerrando una campaña que consolidó a Bonitto como uno de los defensivos más dominantes de la liga.

