Píldora experimental promete reducir colesterol de manera eficaz

Investigadores han desarrollado una nueva píldora llamada enlicitida, que ha demostrado ser efectiva en la reducción del colesterol LDL en pacientes de alto riesgo de enfermedades cardíacas, incluso aquellos que ya están siendo tratados con estatinas. Este medicamento ofrece una alternativa oral a tratamientos inyectables.

Las estatinas bloquean parte de la producción hepática de colesterol y son la piedra angular del tratamiento, pero incluso tomando las dosis más altas muchas personas necesitan ayuda adicional para reducir el colesterol “malo”.

Un estudio reciente con más de 2,900 pacientes de alto riesgo mostró que aquellos que tomaron la píldora enlicitida experimentaron una reducción de hasta el 60% en sus niveles de colesterol LDL en un período de seis meses, informaron investigadores en el New England Journal of Medicine. Esto representa una mejora significativa en comparación con otros medicamentos orales disponibles.

A pesar de que existen otros fármacos complementarios a las estatinas, la enlicitida ha demostrado ser más efectiva en la reducción de colesterol. Sin embargo, para obtener los mejores resultados, debe ser tomada en ayunas.

Implicaciones para la salud pública

La enfermedad cardíaca es la principal causa de muerte en EE.UU., y el colesterol LDL elevado es un factor de riesgo crítico. Aunque se recomienda mantener los niveles de LDL por debajo de 70 en personas con alto riesgo, muchos pacientes aún no alcanzan esos niveles objetivos con estatinas solas.

La investigación sobre la enlicitida ha sido financiada por Merck, que busca la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Los primeros resultados apuntan a que la píldora podría ofrecer beneficios similares a los de los medicamentos inyectables de alto costo. La FDA ha incluido a la enlicitida en un programa de revisión rápida.

A pesar de los resultados positivos, aún se requiere más investigación para confirmar si la reducción del colesterol con el nuevo medicamento se traduce en disminuciones de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y mortalidad. Merck actualmente conduce un estudio más amplio con más de 14,000 pacientes para investigar estas cuestiones.

Pacientes de alto riesgo

Los pacientes de alto riesgo para enfermedades cardíacas se identifican mediante herramientas estandarizadas como el SCORE o SCORE2, que calculan el riesgo de eventos cardiovasculares fatales en 10 años basado en factores clave.

Factores principales. Se evalúan edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica, colesterol total y HDL, y diabetes mellitus; otros incluyen antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular precoz, obesidad e IMC elevado.

Clasificación de riesgo alto. Pacientes con riesgo del 5-10% (SCORE) o ≥10% se consideran de alto riesgo; muy alto (>10% o ≥15% en SCORE2) aplica automáticamente a quienes tienen enfermedad cardiovascular documentada, diabetes tipo 2 con daño orgánico, insuficiencia renal crónica grave o hipercolesterolemia familiar.

Herramientas de evaluación

SCORE/SCORE2 : Para asintomáticos de 40-69 años (SCORE2) o mayores (SCORE2-OP), integra factores para estratificar en bajo (<1%), moderado (1-5%), alto (5-10% o ≥15%) o muy alto.

: Para asintomáticos de 40-69 años (SCORE2) o mayores (SCORE2-OP), integra factores para estratificar en bajo (<1%), moderado (1-5%), alto (5-10% o ≥15%) o muy alto. Incluye biomarcadores como proteína C reactiva o triglicéridos en algunos casos.1

Condiciones automáticas de muy alto riesgo. Diabetes con albuminuria, enfermedad cardiovascular previa (como infarto), síndrome coronario agudo o hipercolesterolemia familiar con LDL ≥230 mg/dL elevan el riesgo independientemente de otros factores.

