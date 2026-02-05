Pronóstico del tiempo en Miami para este jueves 5 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este jueves 5 de febrero indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 80% y se esperan cielos cubiertos, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 16.16 mph de máxima en el día y los 12.43 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 46 grados Fahrenheit (8ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 4 y tendremos cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 12.43 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:03 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:07 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que habrá cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 64 grados Fahrenheit (11 y 18 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada con más lluvias en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada cálidos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.