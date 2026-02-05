Trump pide un nuevo tratado nuclear con Rusia tras la expiración del acuerdo New START

La expiración del tratado nuclear New START marca el fin de una era en el control de armas atómicas entre Estados Unidos y Rusia. Ante este escenario, el presidente estadounidense Donald Trump pidió la creación de un tratado nuevo, “mejorado y modernizado”, que sustituya al acuerdo firmado en 2010 y que dejó de estar vigente este jueves.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump afirmó que en lugar de extender el New START, al que calificó como un acuerdo “mal negociado por Estados Unidos y violado flagrantemente”, su Gobierno debería encargar a expertos nucleares el diseño de un nuevo pacto que sea sostenible a largo plazo.

Aunque Trump ha reconocido en el pasado que las limitaciones del New START eran aceptables, también ha insistido en que cualquier nuevo tratado debería incluir a China, cuyo arsenal nuclear, aunque menor en número, está creciendo y modernizándose rápidamente.

Hasta ahora, tanto Trump como miembros de su administración han optado por ignorar las propuestas de Rusia para negociar un nuevo acuerdo tras el vencimiento del tratado.

¿Qué es el tratado New START?

START son las siglas en inglés de Strategic Arms Reduction Treaty (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas) y se refiere al control de armas nucleares de largo alcance entre Estados Unidos y Rusia.

El New START, firmado en 2010 durante el mandato del expresidente Barack Obama, establecía límites clave, como la posesión de un máximo de 1,550 ojivas nucleares estratégicas para cada país; hasta 800 sistemas de lanzamiento, como misiles balísticos intercontinentales, misiles lanzados desde submarinos y bombarderos e inspecciones mutuas para verificar el cumplimiento del acuerdo.

Este tratado era el último acuerdo de control de armas nucleares vigente entre las dos mayores potencias atómicas del mundo.

Por lo pronto, en su mensaje, Trump aseguró que Estados Unidos es “el país más poderoso del mundo” y que durante sus dos mandatos ha reconstruido completamente las Fuerzas Armadas, incluyendo el desarrollo de nuevas armas nucleares y sistemas modernizados.

También destacó la creación de la Fuerza Espacial, una de las ocho ramas de las Fuerzas Armadas, que participa en el proyecto conocido como “Cúpula dorada”, un sistema diseñado para interceptar misiles intercontinentales desde la órbita baja de la Tierra.

Sin embargo, expertos en defensa y seguridad internacional han advertido que la viabilidad de este escudo es incierta y que, de concretarse, podría acelerar la carrera armamentista global, al romper el principio de “vulnerabilidad mutua” que ha servido como freno al uso de armas nucleares entre potencias.

