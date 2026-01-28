Países asiáticos endurecen controles sanitarios por el virus indio Nipah, ¿amenaza con extenderse?

Las autoridades indias anunciaron la detección de dos casos del virus Nipah desde diciembre en el estado de Bengala Occidental. Los contactos identificados han sido puestos en cuarentena y sometidos a pruebas, con todos los 196 contactos rastreados resultando negativos.

No obstante, a raíz de la confirmación de casos en India, varios países asiáticos han intensificado los controles sanitarios en los aeropuertos.

Indonesia y Tailandia han implementado medidas de seguridad, incluyendo chequeos de temperatura y declaraciones de salud. Myanmar ha desaconsejado los viajes no esenciales a Bengala Occidental y ha intensificado la vigilancia médica para los viajeros. Indicó que se ha intensificado la vigilancia de la fiebre, implementada durante la pandemia de COVID-19 en los aeropuertos.

Asimismo, el Ministerio de Salud de Vietnam instó a adoptar prácticas estrictas de seguridad alimentaria y ordenó a las autoridades locales aumentar la vigilancia en los cruces fronterizos, las instalaciones de salud y las comunidades. Mientras que China afirmó estar reforzando las medidas de prevención de enfermedades en las zonas fronterizas. Los medios estatales chinos informaron que las autoridades sanitarias habían iniciado evaluaciones de riesgos y mejorado la capacitación del personal médico, además de aumentar la capacidad de monitoreo y realización de pruebas, recoge Associated Press (AP).

Precauciones y tratamientos

El Nipah (Henipavirus nipahense), un virus zoonótico identificado por primera vez durante un brote en Malasia en la década de 1990, se propaga a través de murciélagos frugívoros, cerdos y el contacto entre personas. Conocido por su alta tasa de mortalidad, carece de una vacuna.

El mismo puede causar fiebres intensas, convulsiones y vómitos. Las autoridades de salud recomiendan cuidado de apoyo para controlar las complicaciones en los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la tasa de fatalidad del virus oscila entre el 40% y el 75%, superando a la del coronavirus.

Síntomas y diferencias con otras enfermedades

El virus Nipah causa síntomas iniciales similares a una gripe, pero progresa rápidamente a complicaciones graves como encefalitis.

Síntomas iniciales. Estos aparecen 4-14 días tras la exposición e incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, náuseas, vómitos y dolor de garganta.

Síntomas graves. Avanzan a somnolencia extrema, confusión mental, desorientación, convulsiones, encefalitis (inflamación cerebral), neumonía, dificultad respiratoria y posible coma en 24-48 horas.

A diferencia de la gripe común o COVID-19, que rara vez causan encefalitis aguda o coma rápido, el Nipah destaca por su progresión neurológica fulminante y alta letalidad (40-75%), sin síntomas respiratorios dominantes iniciales como en influenza.

Frente al ébola, carece de hemorragias masivas, enfocándose en daño cerebral y pulmonar. El diagnóstico diferencial requiere pruebas PCR, ya que imita meningitis viral o dengue en fases tempranas.

Contexto y precedentes del virus

Históricamente, el virus Nipah ha afectado a India en outbreaks previos, particularmente en Bengala Occidental y Kerala.

Un brote significativo en 2018 resultó en al menos 17 muertes. Las autoridades están monitoreando la situación de cerca para prevenir una mayor propagación del virus.

