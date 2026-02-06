Clima de hoy en Houston para este viernes 6 de febrero

El clima en Houston, Texas, para este viernes 6 de febrero llegará con cielos despejados. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 77 grados Fahrenheit (25ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 50 grados Fahrenheit (10ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 3 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 07:08 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 18:03 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 10.56 mph por la noche.

¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es único y es algo que hay que apreciar y disfrutar. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, así que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. No obstante, todo hay que decirlo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses de más calor que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Por su cercanía al Golfo de México, los valores de humedad de la ciuda de Houston suelen ser altos. En concreto, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que no es beneficioso para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es una ciudad en riesgo de vivir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Asimismo, la ciudad también es propensa a las inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Para finalizar, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

