De voz a imagen: cómo pedirle a Gemini que abra Nano Banana y genere contenido

Usar Nano Banana desde el teléfono es más fácil de lo que suena. Para probar esta opción solo es necesario activar el asistente por voz, le pides a Gemini que te genere una imagen y listo. En la práctica, Gemini se encarga de abrir (o “disparar”) Nano Banana en segundo plano y tú solo te concentras en describir lo que quieres ver.

Cómo usar Nano Banana desde tu teléfono

La idea es que no tengas que entrar a menús raros ni aprender comandos “de programador”, en su lugar hablas con el asistente virtual y le das una instrucción clara. Por ejemplo, activas el asistente de tu móvil (el típico “Hey Google” o el atajo del botón) y dices algo tipo: “Gemini, genera una imagen de…”. Gemini está preparado para generar y procesar imágenes de forma conversacional (o sea, como si estuvieras chateando) usando texto, imágenes o una mezcla de ambos.

Google describe a Nano Banana como el nombre de las capacidades nativas de generación de imágenes de Gemini, así que cuando le pides una imagen, básicamente estás invocando ese motor creativo. Y si tu cuenta o tu configuración lo permiten, también puede aparecer Nano Banana Pro, que apunta a resultados más “de estudio”, con más control y mejor calidad.

Un detalle importante es que en las apps con Gemini, Google explica que hay dos opciones para imágenes, Nano Banana Pro (modelo avanzado) y Nano Banana (más rápido y pensado para uso cotidiano). Esto importa porque, dependiendo de tu plan, edad o límites de uso, Gemini puede cambiar el modo que usa para generar lo que le pides.

¿Qué pasa cuando le dices “Gemini, crea una imagen”?

Cuando tú utilizas el comando por voz, el flujo es bastante directo. Gemini recibe el prompt (tu descripción) y genera la imagen con Nano Banana. En el mundo de la API, Google incluso lo aterriza con nombres concretos de modelos: Nano Banana se asocia con Gemini 2.5 Flash Image y Nano Banana Pro con Gemini 3 Pro Image Preview, cada uno optimizado para velocidad o para resultados profesionales.

Lo interesante para el uso desde el celular no es el nombre técnico, sino el comportamiento ya que puedes hacer iteraciones como si estuvieras hablando con un diseñador. Gemini permite ese estilo conversacional para crear, editar y refinar imágenes, lo que se traduce en que puedes pedir cambios rápidos sin volver a empezar desde cero.

Si quieres resultados que parezcan “hechos por alguien”, el truco está en cómo lo pides. Google recomienda comenzar con verbos como “dibuja”, “genera” o “crea”, describir el estilo (fotorrealista, acuarela, caricatura, etc.) y detallar sujeto + acción + fondo/escena. En voz, eso se siente natural: “Gemini, crea una imagen fotorrealista de… con luz suave… en un fondo minimalista…”.

¿Qué tipo de contenido puede crear Nano Banana?

Nano Banana no es solo para “dibujitos bonitos”: está pensado para generar y también editar imágenes. Gemini puede generar imágenes (texto a imagen) y también editar a partir de una imagen que subas, agregando, quitando o modificando elementos con instrucciones en texto. En otras palabras, le puedes pedir desde cero “crea un render” hasta “toma esta foto y cámbiale el fondo”.

Según la documentación de Google para Apps con Gemini, Nano Banana Pro añade mejoras como renderización de texto mejorada, más “conocimiento del mundo” para hacer infografías/diagramas más precisos, control de iluminación/ángulos/relación de aspecto, combinación de varias fotos y mayor resolución (con diferencias entre cuentas gratis y pagadas). Y en el modo Nano Banana “normal”, se destacan funciones como constancia del personaje (mantener el mismo look de una persona/personaje entre varias imágenes) y ediciones puntuales para cambios rápidos.

En la práctica, eso significa que desde tu teléfono puedes crear cosas como:

Imágenes para redes: retratos estilo estudio, memes, stickers e incluso recursos visuales tipo íconos.



Ediciones rápidas: “borra este objeto”, “cambia el fondo”, “ponme otra ropa”, “hazlo estilo anime”, usando una foto tuya como base.



Piezas más “pro”: mini-infografías, diagramas o composiciones donde el texto dentro de la imagen sea importante (sobre todo si cae en Nano Banana Pro).

