Google quiere convertirse en el rey de la generación de imágenes con IA y Nano Banana Pro es la prueba

Google presentó Nano Banana Pro, su herramienta de inteligencia artificial para generación y edición de imágenes que promete revolucionar la creatividad visual con capacidades avanzadas.

Esta versión mejorada, basada en Gemini 3 Pro, no solo genera imágenes de alta calidad sino que integra razonamiento avanzado y acceso a información en tiempo real para crear visuales precisos y contextuales. A continuación te cuento todo lo que debes saber sobre esta potente herramienta y cómo acceder a ella.

Qué es Nano Banana Pro y sus funcionalidades principales

Nano Banana Pro es la evolución de la herramienta previa Nano Banana, lanzada hace unos meses, y ahora impulsa la generación de imágenes con tecnología Gemini 3 Pro. Esta IA se destaca por combinar creatividad con un entendimiento profundo del contexto, lo que significa que puede crear imágenes no solo visualmente atractivas sino también con contenido educativo e informativo. Por ejemplo, puede generar infografías detalladas, diagramas a partir de notas escritas a mano, o visualizaciones basadas en datos reales como el clima o resultados deportivos.

Uno de los aspectos más impresionantes es su capacidad para manejar texto dentro de las imágenes, convirtiéndose en uno de los mejores modelos para renderizar texto legible y correcto en múltiples idiomas. Esto abre muchas posibilidades para diseñadores y creadores de contenido, que ahora pueden hacer mockups, carteles o campañas con textos complejos y traducciones integradas sin salir de la IA. Además, Nano Banana Pro puede mantener la coherencia visual en composiciones complejas, mezclando hasta 14 imágenes y preservando la semejanza de hasta 5 personas o personajes en una sola creación.

El control creativo también es un punto fuerte: los usuarios pueden ajustar ángulos, enfoque, colores y efectos de iluminación para transformar imágenes como cambiar un día soleado a una escena nocturna o crear efectos dramáticos de luz con alta fidelidad. La resolución 2K y 4K asegura resultados listos para cualquier plataforma, desde redes sociales hasta impresión profesional.

Cómo acceder a Nano Banana Pro y opciones disponibles

Google ha integrado Nano Banana Pro en varias de sus plataformas para distintos tipos de usuarios. Para consumidores y estudiantes, está disponible globalmente en la app Gemini bajo el modo “Thinking” para crear imágenes, con cuotas gratuitas limitadas para usuarios básicos y mayores beneficios para suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra. En Estados Unidos, suscriptores de Google AI Pro y Ultra pueden usarla también en el modo AI de Search, y globalmente se encuentra accesible en NotebookLM, la herramienta de notebooks inteligentes de Google.

Los profesionales tienen acceso a Nano Banana Pro en Google Ads para potenciar la creatividad publicitaria, y en Workspace, especialmente en Google Slides y Vids, para facilitar presentaciones y videos con imágenes generadas por IA. Para desarrolladores y empresas, Google está lanzando acceso a través de la API de Gemini, Google AI Studio, Google Antigravity (para maquetas de UX), y en Vertex AI para creación a escala, además de que pronto llegará a Gemini Enterprise. Creativos avanzados también la disfrutan en Flow, la herramienta de video dirigida a cineastas y marketeros con alta precisión.

Por qué Nano Banana Pro es una de las herramientas de IA más completas

La combinación de capacidades técnicas, creatividad y acceso al conocimiento en tiempo real posicionan a Nano Banana Pro como una de las soluciones de generación visual más completas del mercado. Su razonamiento mejorado permite no solo crear imágenes, sino dotarlas de sentido, ayudando a entender o explicar conceptos con infografías inteligentes. La integración con Google Search brinda datos actualizados para aplicar en los contenidos visuales, un factor diferencial frente a otros generadores que solo imitan estilos sin contexto real.

Además, el soporte multilingüe y la capacidad de editar texto dentro de las imágenes en varios idiomas facilita la internacionalización de proyectos. Su control detallado sobre cada aspecto visual y el soporte para composiciones complejas hacen que sea ideal para creativos profesionales, anunciantes y desarrolladores que necesitan confianza y calidad en sus resultados. Google también ha incluido herramientas para transparencia, como la marca digital SynthID, para identificar imágenes generadas por IA, demostrando compromiso con la ética y la confianza del usuario.

Sin lugar a dudas Nano Banana Pro es la nueva referencia para edición y generación de imágenes con inteligencia artificial, apoyada por la potencia de Gemini 3 Pro, accesible para diversos perfiles y que eleva la creatividad con precisión, contexto y alta calidad visual.

