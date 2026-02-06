Los mejores 10 autos de 2026





Con autos ganadores de Ford, Honda, Toyota, Tesla y otras marcas, estos 10 vehículos establecen el estándar de excelencia en las pruebas de Consumer Reports.

Por primera vez, todos los modelos recomendados por Consumer Reports están disponibles en versión híbrida o eléctrica.

By Jeff S. Bartlett

Hoy en día hay más de 260 autos, camionetas y SUV en el mercado, una cantidad que puede abrumar a cualquier comprador. Pero solo los mejores o Top Picks llegan a la lista de los mejores del año de Consumer Reports. Ya sea que busques un auto compacto o una camioneta grande, estos 10 Top Picks destacan en sus respectivas categorías, obteniendo altas calificaciones en nuestras pruebas. Todos lograron una puntuación general excepcional, una medida que considera el rendimiento en carretera, la fiabilidad prevista, la satisfacción del propietario y la seguridad.

Por primera vez, todos los vehículos recomendados por Consumer Reports son híbridos (o están disponibles en versión híbrida) o eléctricos. Si bien cualquiera de nuestras opciones es una excelente elección, la versión híbrida suele ser más silenciosa y refinada a altas velocidades, y su mayor eficiencia de combustible normalmente permite ahorrar dinero a largo plazo.

En cada modelo recomendado, nuestra aprobación se extiende a todas las versiones disponibles. Por ejemplo, nuestra recomendación del Honda Civic significa que consideramos que tanto el Civic de gasolina, como el híbrido y el deportivo Si son asimismo excelentes. Sin embargo, para algunos modelos, destacamos la versión que creemos que se adapta mejor a la mayoría de los usuarios.

En este caso, eso ocurre con el Civic Hybrid. Gracias a su mayor fiabilidad, la Ford F-150 es la primera camioneta grande que en años ha obtenido una puntuación lo suficientemente alta como para ser considerada una de las mejores opciones. Nos gusta especialmente la versión híbrida por su potencia y eficiencia.

Sigue leyendo para descubrir por qué estos 10 Top Picks obtuvieron el máximo reconocimiento de Consumer Reports en el año 2026. Y consulta nuestras mejores opciones de autos usados.

Auto pequeño: Honda Civic

El Honda Civic es un excelente auto pequeño, y la versión híbrida es la mejor. Conserva todas las cualidades que nos encantan del modelo de gasolina, incluyendo una dirección rápida y precisa, un manejo cómodo y un interior espacioso. Pero la versión híbrida añade un magnífico motor de cuatro cilindros y 2.0 litros que produce 200 hp, 50 hp más que el Civic básico de gasolina. Esta potencia adicional le permite acelerar de 0 a 60 mph en 7.5 segundos, 2 segundos más rápido que el Civic convencional, a la vez que logra un consumo de 44 mpg (millas por galón), frente a los 33 mpg del modelo de gasolina. Pero el Civic Hybrid es mucho más que la suma de sus cifras. Impresiona tanto por su potencia refinada y su gratificante experiencia de manejo como por lo divertido que resulta en carreteras con curvas.





Auto mediano: Toyota Camry

El Camry se gana la aprobación unánime de nuestros expertos: es una fórmula exitosa que Toyota ha perfeccionado aún más este año. Ahora se vende exclusivamente como híbrido, con un motor de cuatro cilindros y 2.5 litros muy eficiente que alcanzó un excelente consumo de 48 mpg en nuestras pruebas. La última versión ofrece un equilibrio ideal entre comodidad de marcha y manejo ágil, un interior espacioso y práctico, y controles fáciles de usar con botones y perillas físicos. Los asientos delanteros y traseros son cómodos, aunque su baja altura puede dificultar el acceso para algunas personas. Todas las versiones están disponibles con tracción integral, lo que amplía aún más su atractivo. Cómo valor añadido, la calificación de fiabilidad del Camry supera la del modelo del año pasado, lo que convierte a este ganador recurrente en una opción aún más inteligente.

SUV subcompacto: Subaru Crosstrek

El Crosstrek regresa a nuestra lista de Top Picks este año con todavía más características atractivas. Todas las versiones con motor de gasolina ahora cuentan con un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros y 180 hp, con transmisión continuamente variable y tracción integral, y logran 29 mpg en promedio. (La nueva versión híbrida, ligeramente más potente, tiene un consumo estimado por la EPA de 36 mpg en ciclo combinado). El Crosstrek tiene un excelente manejo, con una dirección precisa y mínima inclinación en las curvas, pero lo más destacable es su calidad de marcha. Absorbe las irregularidades del camino mejor que muchos otros vehículos y es cómodo incluso en terrenos irregulares. Su mayor altura facilita la entrada y salida del vehículo.

SUV compacto: Subaru Forester

El año pasado, el Forester con motor de gasolina se ganó un lugar en nuestra lista de Top Picks gracias a su excelente rendimiento general y fiabilidad. También nos encantaron su fácil acceso, la gran visibilidad, la comodidad del manejo, sus buenas características de seguridad y su espacioso interior. Este año, el Forester suma a estas virtudes un sistema de propulsión híbrido de bajo consumo, con un motor bóxer de cuatro cilindros y 2.5 litros complementado por tecnología eléctrica de Toyota. A diferencia de la mayoría de los SUV híbridos compactos, que solo ofrecen tracción integral limitada, el Forester Hybrid cuenta con un sistema de tracción integral mecánica y permanente. El modelo híbrido ofrece una ventaja de 5 mpg en consumo de combustible respecto al Forester convencional, lo que hace que este excepcional SUV sea aún más atractivo.





SUV mediano: Toyota Grand Highlander

Es raro encontrar un SUV de tres filas de asientos lo suficientemente espacioso como para que un adulto viaje cómodamente en cada asiento y aún quede espacio para el equipaje. El Grand Highlander es precisamente ese SUV, lo que lo convierte en un vehículo ideal para transportar pasajeros. Con la configuración que incluye neumáticos de 18 pulgadas, ofrece además una conducción excepcionalmente suave. Pero la verdadera ventaja del Toyota reside en su motor híbrido opcional de 245 hp, que iguala la aceleración del motor turbo estándar y, al mismo tiempo, logra un impresionante consumo de 35 mpg en nuestras pruebas, una eficiencia de combustible comparable a la de los mejores SUV compactos híbridos.





SUV compacto de lujo: Lexus NX

Si estás buscando un SUV pequeño de lujo, el Lexus NX es la opción ideal. Este Top Pick, ganador recurrente, combina elegancia, eficiencia y fiabilidad. Si bien el interior es bastante compacto, no resulta agobiante y está equipado con superficies suaves y controles de tacto sólido y de alta calidad. Los asientos delanteros son especialmente cómodos y ofrecen un excelente soporte. El motor de cuatro cilindros turboalimentado de la versión de gasolina del NX tiene una gran potencia, lo que lo hace competitivo entre sus rivales de gama alta. La versión híbrida, ahora disponible con tracción delantera, es aún más refinada, con la asistencia eléctrica que suaviza la entrega de potencia. La versión con tracción integral alcanzó un consumo de 38 mpg, mucho mejor que los 25 mpg de la versión de gasolina. Además de la ventaja de poder circular exclusivamente con energía eléctrica durante 37 millas, el NX PHEV tiene una potencia combinada de 304 hp, suficiente para situarlo entre los más rápidos de su categoría.





SUV mediano de lujo: BMW X5

El BMW X5 sigue siendo uno de los mejores SUV de lujo que hemos probado. Es un vehículo premium y equilibrado que transmite una sensación especial incluso antes de arrancar. El interior está revestido de cuero, madera, cromo y superficies suaves, y los asientos, que ofrecen una excelente sujeción, están perfectamente diseñados para viajes largos. La versión con motor de gasolina es potente y eficiente, con una aceleración comparable a la de un sedán deportivo y un consumo de combustible de 23 mpg en promedio, uno de los mejores entre los SUV medianos no híbridos. La versión híbrida enchufable del X5 es ideal para conductores cuyos trayectos diarios se ajustan a su autonomía eléctrica de 39 millas. (Una vez agotada la batería, esta versión consume 21 mpg). Ambas configuraciones ofrecen una experiencia de conducción agradable que está a la altura de la reputación de BMW.





Camioneta pequeña: Ford Maverick

La Maverick es una excelente opción si buscas un vehículo para el día a día y para disfrutar los fines de semana. La nueva Maverick sigue destacando por su precio accesible, su cabina relativamente espaciosa y su conducción suave, además de estar disponible con un sistema de propulsión híbrido. La versión híbrida de 2.5 litros con tracción delantera nos impresionó al lograr un excelente consumo de 37 mpg en nuestras pruebas. El motor de gasolina turboalimentado de cuatro cilindros y 250 hp, más potente, obtuvo un consumo de 23 mpg, pero cuenta con una mejor calificación de fiabilidad prevista. Este año, hay configuraciones de tracción integral disponibles para ambos motores, y existen versiones especiales, como la Lobo, de alto rendimiento para carretera, y la Tremor, preparada para la conducción todoterreno. La camioneta Maverick sigue siendo un vehículo excepcional y su atractivo continúa creciendo con el tiempo.





Camioneta grande: Ford F-150

La Ford F-150 sigue siendo la camioneta más vendida en Estados Unidos por muchas buenas razones. Este año, la mejora en su fiabilidad le ganó un lugar en nuestra lista. También destaca por sus potentes motores, su espaciosa cabina y sus controles sencillos. La última versión incorpora innovaciones útiles, como monitores de punto ciego y asistentes que simplifican las maniobras de marcha atrás y el enganche de un remolque, además de un portón trasero plano diseñado para usarse como mesa de trabajo. El motor base V6 turbo de 2.7 litros y 325 hp es una maravilla, con mucha potencia a bajas revoluciones y una transmisión automática de 10 velocidades de cambio suave. También está disponible un tradicional motor V8 de 400 hp, pero una opción aún más potente es el motor híbrido V6 turbo de 3.5 litros y 430 hp. A diferencia de otros híbridos, este motor prioriza la potencia sobre la eficiencia. Ofrece unos impresionantes 570 lb-ft de par, frente a los 410 lb-ft del V8 de 5.0 litros, y a menores revoluciones, lo que lo convierte en una excelente opción para remolcar. El increíble sistema de conducción activa BlueCruise de Ford también está disponible.





Vehículo eléctrico: Tesla Model Y

Manteniendo su posición como el vehículo eléctrico más vendido, el Model Y combina un diseño práctico y elegante tipo hatchback, una amplia autonomía, un rendimiento propio de un deportivo y acceso a la extensa red de Supercargadores de Tesla. Renovado para 2026, el último Model Y incorpora numerosas mejoras. Ofrece una conducción más suave, cristales acústicos para un interior más silencioso, interiores mejorados y, en la versión Premium y superiores, una pantalla táctil de 8 pulgadas para los pasajeros traseros. Al igual que la versión del año pasado, el Model Y renovado sigue destacando por su emocionante aceleración, su manejo preciso, sus cómodos asientos delanteros y una excelente visibilidad frontal. Lo más importante es que su fiabilidad continúa mejorando, lo que lo hace más atractivo que nunca.

