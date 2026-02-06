NASA permitirá que los astronautas lleven sus iPhone a la Luna en Artemis II

La NASA informó que por primera vez permitirá que los astronautas lleven sus smartphones personales al espacio, y eso incluye a la esperada misión Artemis II, que llevará humanos alrededor de la Luna. Si esto se mantiene tal como se ha planteado, veremos iPhone y Android de última generación acompañando a la tripulación en lo que apunta a ser una de las misiones más documentadas por los propios astronautas.

NASA astronauts will soon fly with the latest smartphones, beginning with Crew-12 and Artemis II. We are giving our crews the tools to capture special moments for their families and share inspiring images and video with the world. Just as important, we challenged long-standing… — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) February 5, 2026

Artemis II: la Luna, pero con tu teléfono de siempre

La decisión abre un escenario muy curioso pues los astronautas estarán a cientos de miles de kilómetros de la Tierra con teléfonos como el que usamos cada uno de nosotros todos los días para ver redes sociales o tomar fotos.

La idea no es convertir la misión en un reality show, sino sumar una herramienta que ya es natural para capturar momentos rápidos, reacciones reales y escenas que no siempre quedan registradas cuando dependes solo de equipos tradicionales y tiempos de operación súper estrictos.

En la práctica, un smartphone moderno es una cámara “siempre lista” que puedes desbloquear, grabar y listo. En una misión como Artemis II —que tiene encima la atención global de “regreso a la Luna”— esa inmediatez puede marcar la diferencia entre una toma histórica y un momento que simplemente se pierde porque nadie tenía la cámara adecuada a mano.

Más contenido, pero también más conexión humana

Uno de los puntos clave de esta medida es que no se trata solo de documentar por documentar, sino de humanizar la experiencia. La NASA busca que los astronautas puedan capturar momentos especiales para sus familias y, al mismo tiempo, compartir imágenes y video que inspiren a la gente en la Tierra. En otras palabras: menos “foto oficial” y más “esto es lo que se siente estar aquí”, contado por quienes realmente están viviendo la misión.

Eso también cambia la manera en que el público se engancha con Artemis II. En la era de clips cortos y contenido móvil, el material grabado desde un teléfono puede sentirse más auténtico, más cercano y más fácil de compartir. No todo tiene que ser perfecto: a veces un video tembloroso con una reacción genuina tiene más impacto que una toma impecable, precisamente porque se siente real.

El reto detrás de llevar smartphones al espacio

Que los astronautas lleven teléfonos personales no significa que sea un “vale todo”. En vuelos espaciales, aprobar hardware es complicado porque cualquier fallo puede afectar sistemas, seguridad o procedimientos. Por eso, lo relevante aquí es que la NASA afirmó que desafió procesos de larga data para calificar hardware moderno para vuelos espaciales en un plazo más rápido de lo habitual.

Además, aunque históricamente se han usado cámaras dedicadas (DSLR, cámaras de acción, etc.), el smartphone gana por versatilidad: buen video, buena foto, facilidad de uso y cero curva de aprendizaje. Si a eso le sumas que los modelos más nuevos de iPhone y Android cada año mejoran en sensores, estabilización y rendimiento en baja luz, el resultado puede ser una narrativa visual mucho más rica.

