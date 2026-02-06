YouTube sin anuncios: 2 métodos simples que sí funcionan en 2026

Ver YouTube “sin anuncios” sin bloqueadores ni apps raras suena a magia, pero en realidad hay atajos curiosos que aprovechan reproductores alternativos (o vistas embebidas) donde la experiencia cambia muchísimo. Ojo: no son trucos oficiales de “quita-publicidad”, y pueden dejar de funcionar si YouTube o Google ajustan algo, pero hoy siguen siendo opciones útiles en el día a día.

1) El método Google Docs con “Open preview”

Este es el más “de oficina”, pero funciona sorprendentemente bien para ver un video sin distracciones (y muchas veces con menos interrupciones). La idea es simple: en vez de abrir el video en YouTube como siempre, lo reproduces dentro de la vista previa de Google Docs.

Cómo hacerlo paso a paso (tal cual):

Abre un documento en Google Drive (Google Docs) y pega el enlace completo del video de YouTube (mejor si es el link largo del navegador, no el youtu.be).

Una vez pegado, haz clic sobre el enlace.

En el menú flotante, toca “Open preview” (o “Ver vista previa/Preview”, según tu idioma).

Esa vista previa reproduce el video “dentro” del documento, en un panel de previsualización, sin mandarte a la página tradicional de YouTube con comentarios, recomendaciones y el resto de funciones.

2) Añade un guión al link

Este truco es el más rápido cuando ya estás en el video. Entra al video que quieres ver y en la barra de direcciones agrega un símbolo “-” justo después de la letra “t” en “youtube”, para que quede así: yout-ube.com/… en lugar de youtube.com/….

Lo que pasa después es que te redirige a una versión de reproducción a pantalla completa sin publicidad, sin importar que tan largo sea el video. Esto es posible ya que al agregar el guión activas un modo de “privacidad mejorada” conocido como youtube-nocookie.com .

Puntos a considerar:

Estás confiando en un redirect de un dominio que no es YouTube , así que si esto te incomoda por privacidad o seguridad, mejor usa el método de Google Docs.

Aunque el "nocookie" cambia el tema del rastreo y la personalización, YouTube aclara que en ese modo igual pueden mostrarse anuncios, solo que no personalizados.

Usar estos métodos puede ayudarte a eliminar o reducir los molestos anuncios que interrumpen los videos, porque te llevan a reproductores más “limpios” o a vistas alternativas donde no aparece toda la experiencia completa de YouTube (con su carga habitual de publicidad). Aun así, no es una garantía absoluta ya que en algunos casos puede colarse algún anuncio, pero como truco práctico suelen servir para ver contenido con muchas menos interrupciones y sin depender de bloqueadores ni extensiones externas.

