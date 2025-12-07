YouTube lanza su propio resumen del año: descubre qué tipo de espectador eres en 2025

YouTube acaba de sumarse oficialmente a la moda de los “Wrapped” de fin de año con su propio resumen anual de vídeos: YouTube Recap. Se trata de una nueva experiencia personalizada que te muestra, en formato tarjetas, todo lo que marcó tu año en la plataforma, desde tus canales favoritos hasta el tipo de espectador que eres.

Qué es YouTube Recap y por qué importa

YouTube Recap es un resumen anual interactivo basado en tu historial de reproducción, muy parecido a Spotify Wrapped, pero enfocado en todo lo que ves en la plataforma principal, no solo en música.

Llega después de varios años en los que YouTube solo ofrecía un recap específico para YouTube Music, así que ahora el balance del año abarca tutoriales, vlogs, directos, shorts y casi cualquier tipo de vídeo que hayas visto.

La compañía explica que este formato se creó porque los usuarios lo venían pidiendo desde hace tiempo y que realizaron decenas de pruebas de concepto antes de definir la experiencia actual. El objetivo es que tengas una forma rápida, visual y fácilmente compartible de revisar en qué has invertido realmente tu tiempo en YouTube durante 2025.

¿Qué verás en tu resumen?: tarjetas, hábitos y personalidad

El corazón de YouTube Recap son hasta 12 tarjetas personalizadas que se generan automáticamente a partir de tu actividad de visualización. Cada tarjeta destaca un aspecto distinto de tu año en YouTube, y juntas componen una especie de “historia” de cómo fuiste usando la plataforma a lo largo de los meses.

Entre los datos más relevantes que verás se encuentran:

Tus canales top del año , es decir, los creadores a los que más volviste una y otra vez.

, es decir, los creadores a los que más volviste una y otra vez. Tus intereses principales y “deep dives” , esas temáticas en las que te obsesionaste y pasaste horas consumiendo contenido.

, esas temáticas en las que te obsesionaste y pasaste horas consumiendo contenido. La evolución de tus hábitos de visualización, mostrando cómo cambiaron tus gustos con el tiempo.

Una de las ideas más llamativas es que YouTube Recap también asigna un “tipo de personalidad” como espectador, basándose en los vídeos que sueles ver. Hay categorías como quienes se enfocan en aprender habilidades (“skill builders”), los que buscan contenido positivo (“sunshiners”) o quienes prefieren vídeos que desafían las normas (“trailblazers”), junto con otras etiquetas pensadas para resumir tu forma de usar la plataforma.

Además de lo puramente “visual”, el recap incluye estadísticas relacionadas con música, como tus artistas y canciones más reproducidas, pero sin reemplazar el Recap propio de YouTube Music, que sigue existiendo dentro de la app musical con más detalle. En otras palabras, tu resumen general de YouTube y tu recap musical conviven, cada uno con su propio enfoque.

Cómo y dónde ver tu YouTube Recap

YouTube Recap ya empezó a desplegarse para usuarios en Norteamérica, con un desbloqueo global previsto a lo largo de esta misma semana, así que es cuestión de días que aparezca también en tu cuenta si estás en otras regiones. No hace falta instalar nada nuevo: el resumen vive dentro de la propia app y la versión web de YouTube.

Para encontrar tu recap, YouTube lo coloca en lugares muy visibles:

En la página de inicio (Home) , con un acceso directo a tu resumen anual.

, con un acceso directo a tu resumen anual. En la pestaña “You”, que concentra tu perfil, historial y contenido personal.

La experiencia está diseñada para funcionar bien tanto en móvil como en escritorio, con una navegación por tarjetas que recuerda a las historias en redes sociales: vas tocando o clicando para avanzar por cada bloque de datos sobre tu año. Desde ahí también podrás compartir fácilmente tus tarjetas o fragmentos concretos en redes sociales, algo clave si YouTube quiere competir de tú a tú con el ruido que genera cada diciembre Spotify Wrapped.

A nivel estratégico, este movimiento no es casual: YouTube lanza su Recap justo cuando otras plataformas como Apple Music o Amazon Music presentan sus propios resúmenes anuales, buscando ganar terreno en conversación social y retención de usuarios. Y, de paso, refuerza su mensaje: todo lo que has visto este año en YouTube —desde el tutorial que te salvó el día hasta ese canal que no paras de maratonear— también merece su propio “Wrapped” oficial.

