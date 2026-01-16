YouTube cambia sus reglas de monetización: ahora estos temas sensibles podrían ganar más dinero

YouTube parece estar relajando un poco las reglas para que ciertos videos “sensibles” puedan ganar monetización completa con anuncios, siempre que se traten de forma no gráfica ni explícita. Para los creadores, esto abre la puerta a más ingresos en contenidos que antes caían en el temido ícono amarillo (monetización limitada), incluso cuando el tema es polémico pero se aborda con cuidado.

YouTube relaja la monetización: qué cambió y por qué

Según explicó la plataforma (propiedad de Google), está actualizando sus directrices de “contenido apto para anunciantes” para permitir que más videos sobre temas controversiales ganen ingresos completos por publicidad, mientras se mantengan en un tono dramatizado o de discusión, y sin mostrar detalles gráficos. Entre los temas mencionados están la autolesión, el aborto, el suicidio y el abuso doméstico y sexual. YouTube comunicó el cambio esta semana a través de un video en su canal Creator Insider.

Lo importante aquí es el criterio pues, YouTube apunta que antes no se ponderaba tanto “cuán gráfico” era el contenido al evaluar si era apto para anunciantes, incluso cuando era dramatizado; como resultado, ese tipo de videos terminaban con el ícono amarillo y no podían monetizar al 100%. Con la actualización, las reglas se vuelven más permisivas y los creadores podrían generar más ingresos, siempre que el contenido evite escenas o descripciones muy explícitas. En otras palabras: el tema puede ser fuerte, pero el tratamiento debe ser moderado y responsable.

También hay un contexto más grande ya que YouTube viene “suavizando” su enfoque de moderación. Hay que recordar que el año pasado la empresa indicó a moderadores que dejaran arriba ciertos videos potencialmente infractores si se consideraban de interés público (por ejemplo, discusiones políticas, sociales o culturales). Ese giro ocurrió en un momento en que varias plataformas empezaron a recortar esfuerzos de moderación del discurso online tras el regreso del presidente Donald Trump al poder.

¿Cuáles temas podrán monetizar mejor y cuáles no?

La actualización aplica a contenido que toca temas que a muchos anunciantes les incomodan, pero que aun así pueden aceptar si se presenta en un marco “seguro”: dramatización, contexto ficticio, experiencias personales contadas “en passing”, o discusiones no gráficas. YouTube pone ejemplos claros del tipo de contenido que entra: historias sensibles o dramatizadas que mencionan el tema sin recrearse en lo explícito. Si el video se mantiene lejos de escenas o segmentos muy descriptivos o gráficos, ahora podría calificar para monetización completa.

No obstante, no es una “barra libre”. YouTube remarca que hay áreas donde la restricción sigue igual, y menciona específicamente que el contenido sobre abuso infantil (incluyendo trata sexual infantil) y trastornos alimenticios no entra en esta actualización; ese material, incluso dramatizado o con segmentos descriptivos, sigue siendo inelegible para ingresos por anuncios. Esto marca una línea editorial y comercial: algunos temas siguen siendo demasiado riesgosos para la mayoría de marcas, incluso con contexto.

Para los creadores, esto significa que el trabajo fino está en el guión y el enfoque: una cosa es hablar de un tema duro con intención informativa o narrativa, y otra es cruzar a lo explícito (lo cual, además de monetización, puede impactar alcance, recomendaciones y restricciones de edad).

