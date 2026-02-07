El América alista el fichaje bomba del brasileño Vinicius

Después de casi once años de ignorar el mercado brasileño para reforzar a su plantilla, las Águilas del América han recuperado su gusto por el talento amazónico al estar a punto de sumar a su tercer refuerzo para el torneo Clausura 2026 con el mediocampista del Fluminense Vinicius Lima.

A unas cuantas horas para que se concrete el cierre de registros, la directiva de las Águilas avanzó considerablemente en las negociaciones con el Fluminense para cerrar un acuerdo a préstamo con el volante amazónico en busca de reestructurar el plantel de las Águilas y refrendar los objetivos en la lucha por el título que tiene el cuadro americanista.

América🦅



En una semana, el club cerró dos refuerzos que André Jardine deseaba mucho: Raphael Veiga y Vinícius Lima.



Veiga fue campeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021 con Palmeiras, y Lima la ganó con Fluminense en 2023.



Lima llegará para cubrir la importante baja del español Álvaro Fidalgo que fue transferido al Betis de Sevilla

Lima llegará para cubrir la importante baja del español Álvaro Fidalgo que fue transferido al Betis de Sevilla y dejó un hueco en esa zona tan importante de recuperación de pelota y tránsito del juego americanista, por lo que era una prioridad para el técnico brasileño André Jardine de cubrir esa posición.

Los medios brasileños empezaron a manejar que las conversaciones entre ambas directivas se encuentran muy adelantadas y sobre todo Ge Globo destacó que ya se libraron varios aspectos en la negociación por lo que de un momento a otro el jugador estampará su firma con el equipo mexicano y así poder viajar a México para sumarse a las filas del cuadro americanista.

En los detalles de la negociación, se aseguró que tanto jugador como el Fluminense aceptaron un préstamo por los próximos once meses y de acuerdo al rendimiento del jugador se podrá plantear la opción a compra del mediocampista en una negociación similar a la que tiene ya en el equipo mexicano a su compatriota Rapahel Veiga, quienes junto con Rodrigo Dourado forman el trío amazónico de las Águilas.

Las complicaciones de la negociación se generaron debido a que Lima contaba con un contrato vigente con el Flu, pero después de acordar los montos y términos bajo el esquema de pagos que tenía el equipo brasileño con el jugador, simplemente se ajustó el nuevo salario, respetando las fechas de pago para el mediocampista.

América y Fluminense sostuvieron una reunión este sábado una serie de negociaciones que fueron liberando los obstáculos contractuales y administrativos para que se pueda anunciar en breve el acuerdo entre ambas partes.

Lima llegó a Fluminense hace tres años procedente del Ceará para armar un cuadro competitivo para pelear por el título de la Copa Libertadores y desde su arribo fue una aportación importante en el plantel del cuadro carioca, sobre todo aprovechando sus condiciones de mediocampista mixto en algo parecido a Fidalgo, que lo mismo defiende y genera juego ofensivo

El mediocampista fue utilizado en diversas posiciones bajo la dirección técnica de Fernando Diniz y a lo largo de su paso por el equipo, tuvo participación como mediocampista ofensivo, extremo, contención e incluso como defensa central en situaciones puntuales, lo que incrementó su valor dentro del plantel.

💣 Vinícius Moreira de Lima será nuevo jugador de las Águilas del América para el Clausura 2026, confirmaron dos fuentes a ESPN.



La negociación se cerrará en las próximas horas, mientras las directivas de América y Fluminense cruzan la documentación necesaria.… pic.twitter.com/JXj7jF1A09 — Futbol Picante (@futpicante) February 7, 2026

En el plano colectivo, Lima formó parte del equipo que conquistó el Campeonato Carioca y la Conmebol Libertadores en 2023, además de la Recopa Sudamericana en 2024.

A lo largo de su estancia en el Fluminense jugó en 168 partidos, donde anotó 16 goles y aportó 10 asistencias registradas en competencias oficiales que lo hicieron un jugador importante en el esquema del popular cuadro brasileño.

Lo importante para Lima es que fue pedido expresamente por Jardine, después de un seguimiento que le realizaron sus asistentes y los tenía incluidos en su lista de opciones como posibles refuerzos hasta concretar el fichaje del citado volante.

