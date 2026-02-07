Halle Berry llegará al altar por cuarta ocasión, ahora con el músico Van Hunt

Luego de varios años de especulaciones con respecto a sus planes a futuro en el ámbito amoroso, la actriz Halle Berry confirmó que llegará al altar con el músico Van Hunt, quien ha sido su pareja durante los últimos seis años.

La noticia fue dada a conocer a propia voz de la histrionisa durante su paso por el programa “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, específicamente en el segmento en el que el conductor hizo mención de los rumores que existen con respecto a su estado civil.

Contrario a la postura que había mostrado en los últimos años, Halle Berry habló sobre el tema y esclareció las dudas al respecto.

“Hay cierta confusión porque él me pidió que nos casáramos y yo no me negué; simplemente no pusimos fecha todavía. Claro que dije que sí, que me casaría con él”, reveló la estrella detrás del personaje “Gatúbela” ante el aplauso de la audiencia presente.

“Le puso un pequeño anillo“, dijo al mostrar por primera vez la joya que adorna su dedo anular izquierdo y que sella su compromiso con el músico.

Las respuestas a su anuncio no se hicieron esperar en las plataformas del show nocturno de NBC, obteniendo, incluso, felicitaciones por parte de estrellas como Jamie Foxx y Kiya Cole. Esta última recordó la postura que Berry mantenía sobre el matrimonio hasta hace unos años:

“Por eso nunca debes decir nunca. Recuerdo cuando dijo que nunca se volvería a casar. Todo depende de con quién estés casado. ¡Feliz por ella!“, se lee desde la sección de comentarios.

Halle Berry y su historial amoroso

Con esta noticia, se confirma que la estrella de historias como “Kingsman” y “X-Men” llegará al altar por cuarta ocasión. La primera vez que pasó por el altar fue en 1993, y lo hizo junto al exbeisbolista David Justice, pero dicho matrimónio solo duró cuatro años.

En el año 2001, Halle Berry rehizo su vida junto al actor Eric Benét, con quien estuvo casada hasta 2005. Y, en 2013, la famosa conoció al histrión Olivier Martínez, con quien se juró amor eterno en una ceremonia privada y en compañía de sus seres queridos.

Lamentablemente, anunciaron su divorcio en 2015, dando inicio a un proceso que duró casi una década, finalizando en 2023. Las diferencias no acabaron allí, pues las batallas legales por su la custodia de su hijo Maceo continuaron un año después, con la famosa buscando la custodia total del pequeño.

Seguir leyendo:

• La actriz Halle Berry despotrica en contra de Gavin Newsom por ignorar a las mujeres

• Halle Berry donará toda su ropa a los afectados de incendios en Los Ángeles

• Halle Berry y su condición para volver a interpretar a “Gatúbela”