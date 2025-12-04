La actriz Halle Berry despotrica en contra de Gavin Newsom por ignorar a las mujeres

Halle Berry, famosa actriz de Hollywood, arremetió en contra de Gavin Newsom, gobernador de California, por ignorar a las mujeres durante su administración y por ello lo descalifica como una opción para representar al Partido Demócrata en las elecciones presidenciales a celebrarse en 2028.

Durante la Cumbre Dealbook, la afroamericana de 59 años pronunció un discurso donde ofreció su versión acerca de la situación que enfrenta la mujer en Estados Unidos, cuando al llegar a una edad madura, literalmente comienza a ser invisible incluso para las autoridades.

“Las mujeres de mi edad simplemente estamos devaluadas en este país. Nuestra cultura cree que, a los 59 años, ya pasé mi mejor momento, y que las mujeres de mi edad empiezan a volverse invisibles en Hollywood, en el ámbito laboral y en las redes sociales”, expuso.

En este sentido, Berry le reprochó al gobernador de California por la indiferencia mostrada ante iniciativas enfocadas hacia dicho segmento de la población, lo cual lo descalifica como una opción para apoyar en la boleta en el futuro.

“En esta etapa de mi vida, no me queda nada por dar. En mi gran estado de California, mi propio gobernador, Gavin Newsom, ha vetado nuestro proyecto de ley sobre la menopausia, no uno, sino dos años seguidos, pero no importa, porque no va a ser gobernador para siempre, y por la forma en que ha ignorado a las mujeres, la mitad de la población, al devaluarnos, probablemente tampoco debería ser nuestro próximo presidente“, señaló.

La administración de Gavin Newsom concluirá el próximo año dejando a California con una amplia deuda en sus finanzas. (Crédito: Rich Pedroncelli / AP)

El proyecto citado por la actriz originaria de Ohio es el denominado AB 432, el cual fue presentado por la asambleísta Rebecca Bauer-Kahan, con el objetivo mejorar y ampliar la atención médica para la menopausia.

Entre otros puntos, también planteaba que los profesionales de la salud recibieran capacitación sobre la atención de la menopausia.

Sin embargo, el mes pasado, Newsom lo rechazó por segunda ocasión al considerarlo fuera de las prioridades de su administración.

Halle Berry está convencida de que en la sociedad estadounidense la mujer se somete a una agobiante la presión para ralentizar su proceso de envejecimiento, pues de lo contrario pasa a ser ignorada.

“Las mujeres se ven presionadas a mantener 35 años para siempre. Nos felicitan si parecemos estar envejeciendo al revés o desafiando la gravedad, como si eso fuera posible, y si de alguna manera logramos parecer más jóvenes de lo que somos, se sugiere que ese es el criterio de oro con el que se debe medir nuestro valor.

Nos animan a contorsionar nuestros cuerpos y rostros de maneras realmente extremas para alcanzar esta esquiva fuente de la juventud”, enfatizó.

