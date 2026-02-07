Horóscopo de hoy de Nana Calistar 07 de febrero de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 07 de febrero de 2026
Leo, ya es momento de que cierres ciclos. No te me agüites por cosas que no salieron como querías, porque la vida no siempre te da lo que pides, pero sí lo que necesitas para que aprendas. Este día trae energía de sacudida emocional, de esas donde el universo te dice: “mijo, ya suelta, ya basta, ya no insistas donde no florece”.
Se viene la oportunidad de planear un viaje bien perro con alguien importante, alguien que te mueve el tapete y no precisamente para barrer. No te quedes con las ganas, porque luego andas llorando en marzo diciendo que “hubiera ido”. Planea, organiza y atrévete, que el corazón también necesita aire nuevo y no puro drama reciclado.
En temas familiares puede aparecer una preocupación por salud, pero tranquila tu alma, todo se acomoda. Nomás no te me adelantes con pensamientos catastróficos, porque luego te haces novelas más largas que las de Televisa. Respira y apoya, que tu presencia vale más que mil palabras.
En el amor, la posibilidad de iniciar algo está fuerte, pero ojo aquí, Leo: no andes agarrando pareja nomás por no dormir solo o sola. Date tu lugar, porque tú no eres de ofertas ni de liquidación. Si alguien quiere estar contigo, que lo demuestre con hechos, no con puro verbo bonito.
Ya no cambies tu esencia por quien no movería ni un dedo por ti. Mira, mi’jo, quien te quiera va a quererte completo, con tu carácter, tu brillo y hasta tus berrinches. No te culpes por errores que no son tuyos ni permitas que nadie te manipule con chantajes emocionales. Tú tienes el control, aunque a veces se te olvide.
Este día también te pondrá en una situación difícil que te hará valorar lo que realmente importa. No es castigo, es enseñanza. A veces la vida te aprieta para que despiertes y veas quién sí y quién nomás está de adorno.
Cuida cambios repentinos en la salud, no te confíes, pero vas a salir a flote. Y para cerrar con broche de oro: suerte en juegos de azar sábado o domingo… nomás no te emociones y apuestes hasta el perfume.
VIRGO – 07 de febrero de 2026
Virgo, acuérdate de algo que decía mi abuela: la vida es como el mole, a veces pica, a veces endulza, pero siempre te enseña. No todo va a estar estable, hay altas y bajas, pero cuando aprendes a disfrutar lo bueno y también a sacar enseñanza de lo malo, es cuando empiezas a vivir de verdad. Este 07 de febrero trae energía de reflexión, de mirar hacia dentro y decir: “ya basta de cargar cosas que ni son mías”.
Cuida tus espaldas, porque alrededor hay gente que tú consideras amiga o amigo, pero que trae la lengua más suelta que cinturón en diciembre. Se han pasado hablando de ti, despotricando, inventando, porque hay personas que no soportan ver a alguien que sí quiere avanzar. Tú no te rebajes, mi’jo, que el chisme se cae solo cuando no le das de comer.
Viene un dinerito extra, una entrada inesperada que te va a aliviar, pero no te lo gastes como si fueras artista en quincena. Administra, guarda, porque marzo viene con movimientos y más vale prevenir que andar pidiendo fiado.
Te vas a enterar de chismes familiares, de esos que parecen novela de las nueve. Aquí el consejo de señora es claro: escucha, pero no te metas. Porque luego por andar opinando de más terminas embarrado en pleitos que ni te corresponden. Si no estás seguro de algo, cállate bonito, porque la palabra dicha no regresa.
Tu estado de ánimo va a andar cambiante, como clima de febrero: un rato sol, un rato tormenta. Es probable que te llegue nostalgia por personas que ya no están o recuerdos que todavía duelen. Llora si tienes que llorar, pero no te quedes viviendo ahí. Aprende de lo que viviste, agradece lo que te dejaron y sigue, que la vida no se detiene por nadie.
En el amor, cuidado con amores de una noche y con encamamientos que luego salen caros emocionalmente. No es que no disfrutes, pero no entregues tu cuerpo y tu energía a quien ni sabe tu segundo apellido. Quiérete más, respétate más, porque tú vales demasiado para andar siendo “error de peda”.
Es momento de creer en tus sueños, Virgo. No te frenes por miedo ni por inseguridad. Este día te empuja a dar pasos firmes, a confiar en ti y dejar de esperar aprobación.
Un viaje se planea, incluso al extranjero, y te la vas a pasar de lo mejor. Nuevas experiencias, nuevos aires y una versión tuya más libre están en camino… nomás no te sabotees antes de tiempo.
LIBRA – 07 de febrero de 2026
Libra, este mes vas a andar medio sentimental, como señora viendo fotos viejas y suspirando por lo que ya no fue. Es probable que te agarren traumas del pasado o que te sientas agobiado o agobiada porque no ves claro el camino hacia tus metas. Pero aquí va el consejo con chancla emocional: nada llega solo. Los sueños no se cumplen por arte de magia, se cumplen porque tú te levantas, te sacudes y vas por ellos aunque traigas el corazón hecho bolas.
No permitas que nadie te detenga. Quien quiera caminar contigo va a aplaudir tus logros, pero quien te estorba o te mete miedo no merece estar en primera fila cuando triunfes. Así de simple, mi’jo. Ya deja de regalar tu energía a personas que nomás están para criticar o para decirte que no se puede.
En el trabajo vas a andar bien harto o harta, porque sientes que todo se volvió rutina, que ya no te llena y que estás trabajando en automático como cafetera de oficina. Aquí la vida te está diciendo: busca nuevas oportunidades, pero no sueltes lo que tienes hasta que tengas algo seguro. No te me avientes al vacío nomás por desesperación, porque luego terminas llorando y diciendo “¿por qué renuncié?”. Planea, organiza, muévete con inteligencia.
En cuestiones de salud, cuida dolores musculares, infecciones o malestares que pueden aparecer de repente. No te confíes, toma agua, duerme bien y no andes haciéndote el fuerte cuando el cuerpo ya te está pidiendo descanso. Recuerda que hasta el más guapo se cae si no se cuida.
Si tienes pareja, pon atención, porque hay alguien que le anda coqueteando o hablando bonito al oído. No te me vuelvas loco de celos, pero tampoco te hagas el ciego. Observa, habla claro y no permitas faltas de respeto. Una relación se cuida con comunicación, no con suposiciones ni con dramas inventados.
Se ven probabilidades de empezar a planear un negocio o un proyecto extra que podría darte estabilidad. Libra, tú tienes talento, pero a veces dudas demasiado. Este día te empuja a confiar más en ti y dejar de esperar que todo sea perfecto para empezar.
Vas a retomar ejercicio o dieta, y eso te va a hacer sentir mejor contigo mismo o misma, pero ojo: no lo hagas por agradarle a nadie, hazlo por ti.
También viene una decepción fuerte con una persona, porque descubrirás que lo que se decía de él o ella resultó cierto. Te va a doler, sí, pero también te va a abrir los ojos. A veces la vida te quita máscaras ajenas para que no sigas idealizando gente que no lo merece.
Este 07 de febrero es para despertar, soltar el pasado y empezar a construir algo más firme… porque tú naciste para equilibrio, no para caos.
ESCORPIÓN – 07 de febrero de 2026
Escorpión, este 07 de febrero viene con movimiento fuerte, como cuando la señora se da cuenta de que ya no va a seguir aguantando tonterías. Te llegan buenas oportunidades en los negocios, y si sabes moverte con inteligencia, podrías sacar ventaja de algo que llevas tiempo pensando. No te me achicopales, porque cuando tú quieres, nadie te para. Nomás deja de dudar tanto y ponte las pilas, que el éxito no espera a quien se queda acostado con pretextos.
También se destapa una verdad dentro de la familia, algo que sale a la luz y que puede causar chisme o incomodidad. Aquí el consejo es claro: no eres juez ni verdugo. No te toca juzgar, te toca aprender a mantenerte al margen y cuidar tu paz. Cada quien carga su historia y sus decisiones, tú enfócate en lo tuyo.
Ya déjate de flojeras, mi’jo, porque últimamente has estado medio apagado o apagada, como que quieres avanzar pero te gana la comodidad. Quien te quiera de verdad va a impulsarte, va a ayudarte a luchar por tus sueños, pero quien no… solo te va a llenar de excusas para que no cambies nada. Y tú no naciste para quedarte estancado.
Si tienes miedo de caer o de repetir errores, recuerda que de las equivocaciones se aprende. Nadie crece sin tropezarse. Lo importante es no quedarte tirado. Este día te empuja a levantarte con más fuerza y dejar de cargar culpas viejas que ya no sirven.
En cuestión de salud, ojo con la dieta y el ejercicio. Andas en una etapa donde podrías estar subiendo de peso más rápido de lo normal, y no es por mala suerte, es por descuidos. No te lo digo para regañarte, te lo digo como señora que quiere verte bien: cuida lo que comes, muévete, porque tu cuerpo es tu templo, no basurero de antojos.
Cuídate también de pérdidas de objetos, porque vas a andar distraído o distraída, y luego se te pierden cosas importantes. Revisa bolsas, cartera, llaves, que después andas buscando como loco.
Una amistad se acerca para pedirte consejo, porque aunque tú seas intenso, también eres sabio cuando hablas desde el corazón. Escucha, orienta, pero no cargues problemas ajenos como si fueran tuyos.
Ten cuidado con aparentar algo que no eres. A veces quieres demostrar demasiado y podrías decepcionar a personas importantes. Sé auténtico, porque lo tuyo es el misterio, no la mentira.
Si tienes pareja, los celos estarán a la orden del día. No armes tormentas por cosas pequeñas, pero tampoco ignores señales. El amor es incierto, sí, pero pronto verás cosas que antes no veías, y personas del pasado regresan con sorpresas.
Este día es para abrir los ojos, soltar máscaras y avanzar con más fuerza… porque cuando Escorpión despierta, nadie lo detiene.
ARIES – 07 de febrero de 2026
Aries, este 07 de febrero viene cargado de oportunidades, como cuando la vida te pone el buffet enfrente y tú decides si comes o nomás te quedas viendo. Se abren puertas tanto en el amor como en los negocios, pero aquí el detalle es que tienes que saber elegir, porque no todo lo que brilla es oro y no toda caricia es cariño verdadero.
Es probable que recibas críticas de una persona importante para ti, alguien cuya opinión te pesa más de lo que aceptas. Pero mira, mi’jo, que se te resbale. No puedes vivir buscando aprobación, porque si te enfocas en complacer a todos, terminas olvidándote de ti. Aprende a escuchar lo que sirve y mandar lo demás derechito al chorizo emocional.
En el amor se marca la posibilidad de aflojar la caricia con alguien que apenas conoces. Aquí va el consejo de señora: no confundas calentura con destino. Disfruta, sí, pero con cabeza, porque luego te encariñas donde no debes y acabas llorando por alguien que ni tu apellido sabe.
Te enteras de habladurías por parte de una amistad o compañero de trabajo, alguien de piel blanca o de apariencia tranquila, pero con lengua venenosa. No te enganches en chismes, Aries, porque tú tienes fuego para avanzar, no para quemarte en pleitos tontos. Observa, pon límites y no confíes tan rápido.
Tu carácter te va a ayudar en una situación importante que está por suceder. Este día te exige poner a cada quien en su lugar. Hay gente que se quiere meter en tu vida como si pagara renta, y tú tienes que recordar que tu paz no se negocia. Sé firme, porque cuando tú marcas territorio, los demás aprenden a respetar.
Cuida tu economía, mi’jo. No gastes dinero que no tienes, no compres por impulso ni quieras aparentar. Se vienen días donde será importante ahorrar o invertir en tu futuro y en tu familia. No todo es hoy, también existe el mañana, aunque a veces se te olvide.
Te llegará una noticia de tierras lejanas, algo que te va a sorprender y que puede mover emociones bonitas. También un comentario de una persona especial te hará sentir bien feliz, como cuando te dicen algo bonito y se te acomoda el alma.
Cuídate de caídas y golpes, porque andarás distraído o acelerado. No corras tanto, Aries, que la vida no es carrera de Fórmula 1. Baja tantito la velocidad para que no termines con moretones físicos o emocionales.
Si tienes pareja, podrías notar distancia o frialdad. No inventes historias, mejor pregunta, habla y arregla las cosas. A veces la gente no se aleja por falta de amor, sino por falta de comunicación.
Y por último, cuida tu autoestima. No permitas que comentarios ajenos te afecten. La vida es bella, pero tú te has enfocado demasiado en lo que duele. Ya es hora de mirar también lo que te bendice.
TAURO – 07 de febrero de 2026
Tauro, este 07 de febrero viene con movimientos emocionales. Una amistad podría alejarse, y aunque al principio te saque de onda, la verdad es que a veces la vida quita gente para hacer espacio a lo que realmente merece quedarse. No ruegues, no persigas, porque quien quiere estar contigo, se nota, y quien no, también.
No te dejes mal influenciar por personas que te rodean, porque podrías cambiar tu manera de pensar sobre alguien que te interesa mucho. Aquí va el consejo con cafecito: no tomes decisiones basadas en chismes. Escucha tu intuición, no la boca de los demás. Hay gente que no soporta verte feliz y hace lo que sea por sembrar dudas.
Se marcan oportunidades de crecimiento profesional, así que ponte las pilas, Tauro. Este día trae señales de avance, pero también exige que salgas tantito de tu zona cómoda. No todo es estabilidad, también necesitas atreverte a dar pasos nuevos, aunque te dé miedo mover el tapete.
Borrachera en puerta o una salida donde podrías pasarte de copas, así que cuidado. No es que no disfrutes, pero luego con alcohol se suelta la lengua y terminas diciendo verdades o metiéndote en dramas que ni te corresponden. Sé inteligente, que la dignidad no se recupera tan fácil.
Chisme de amistades se aproxima, y tú vas a estar en medio de comentarios y rumores. No te enganches, mi’jo, porque tú no naciste para vivir de lo que otros inventan. Mantente firme, observa y no respondas con coraje.
Es probable que recibas una noticia muy especial de cierta persona que te va a alegrar mucho. Puede ser mensaje, llamada o una señal que te devuelve la sonrisa. Aprovecha esos momentos, porque también necesitas recordar que la vida no es puro trabajo y preocupación.
Días de muchos cambios se acercan, y reflexionarás sobre si has logrado o no tus metas. No te castigues, Tauro. Cada quien va a su ritmo. Lo importante es no rendirte y seguir construyendo aunque sea poco a poco.
Ten cuidado con una amistad de piel blanca que podría llenarte el buche de piedras con información falsa. No creas todo lo que te dicen, porque hay gente que habla bonito pero trae intenciones torcidas.
Vienen oportunidades de viaje y también la llegada de familia del extranjero. Esto te traerá alegría, movimiento y nuevas perspectivas. Abre tu mente, porque a veces necesitas salir de lo cotidiano para volver a valorar lo que tienes.
No permitas que nadie te baje del nivel que tienes. Tú vales mucho, aunque a veces te hagas el fuerte para no demostrarlo. Se ven posibilidades de iniciar un negocio de ventas o un proyecto extra que podría darte estabilidad.
Recuerda: cuando hay amor, confianza y responsabilidad, cualquier relación puede funcionar. Y cuídate de caídas y golpes, porque estarán a la orden del día.
GÉMINIS – 07 de febrero de 2026
Géminis, mi vida, ten paciencia, porque tú quieres que todo cambie rápido, pero llevas rato estancado como carro sin gasolina. No esperes ver resultados inmediatos cuando has pasado mucho tiempo dejando que la vida te pase encima. Este 07 de febrero viene con energía de sacudida, de esas donde el universo te dice: “mijo, ya muévete, ya reacciona”. Cambia tu forma de ser con quienes no te valoran, porque tú no naciste para andar mendigando cariño.
Ya deja de pensar en quien se fue y no quiso regresar. Mira, quien se va por gusto, que se quede por allá. La vida te va a llenar de oportunidades nuevas en el amor, pero tú tienes que abrir los ojos y no seguir atrapado en el mismo cuento. A veces te aferras tanto al pasado que no ves lo bueno que viene enfrente.
En cuestiones sentimentales, no te confundas. Tú eres experto en sentir mucho, pensar demasiado y luego no saber ni qué quieres. Deja en claro qué buscas en esa persona que tanto te atrae. No andes dando todo esperando que te regresen lo mismo, porque luego te fallan y terminas con cara de “¿por qué siempre me pasa?”. Aprende a dar, sí, pero también a poner límites.
Hay una amistad que siente interés sentimental por ti, alguien que te mira diferente, pero tiene miedo de acercarse porque no quiere ser rechazado o rechazada. Aquí va el consejo de señora: si alguien te interesa, no juegues al desentendido. Y si no te interesa, no lo ilusiones. Habla claro, porque el silencio también lastima.
Tu familia va a necesitarte más que nunca en estos días. Aunque no te lo digan directo, debes estar ahí. No todo es amor de pareja, también hay amor de casa, de raíces, de esos que te sostienen cuando el mundo se cae. A veces te haces el fuerte, pero tu gente sabe que tienes corazón noble.
Cuídate de los pies y de dolores estomacales. No ignores señales del cuerpo, porque luego por andar corriendo o preocupándote terminas enfermándote. Baja el ritmo, come mejor, duerme más, que no eres robot.
En estos días tu sexto sentido estará bien desarrollado. Vas a detectar quién te miente y quién te quiere ver la cara. Géminis, tú puedes ser distraído, pero cuando te cae el veinte, nadie te engaña. Confía en tu intuición, porque te va a salvar de caer en trampas emocionales.
Este día es ideal para soltar cargas, dejar de vivir en el “hubiera” y empezar a construir algo más firme. Recuerda que tú tienes magia en la palabra, en la mente y en el corazón, pero necesitas enfocarte.
Febrero te pide claridad, decisión y amor propio. No te conformes con migajas cuando tú mereces banquete.
CÁNCER – 07 de febrero de 2026
Cáncer, este 07 de febrero viene con cambios fuertes en el amor. Hay posibilidad de sentir atracción por alguien que vive lejos de tu tierra, alguien que te mueve emociones aunque esté a kilómetros. No te espantes, porque a veces el corazón no entiende de distancias, entiende de vibras. Nomás no idealices de más, porque luego te haces castillos en el aire y terminas llorando por expectativas.
Tu bipolaridad va a andar a flor de piel, un rato dulce como panecito y al otro rato intenso como chile habanero. Aprende a controlar tus emociones, porque no todo lo que sientes es verdad absoluta, a veces es solo tu mente jugando contigo. Respira, piensa antes de reaccionar y no armes tormentas donde solo hay una nube pasajera.
Si tienes pareja, va a andar muy cariñoso o cariñosa, como que quiere apapacho extra. Probablemente necesite pedirte algo o hablarte de un tema importante que pronto vas a saber. Aquí el consejo de señora es claro: escucha, no interrumpas, y no supongas. La comunicación es lo que salva relaciones, no los dramas ni los silencios.
Date la oportunidad de conocer a más personas y disfrutar la vida. No vivas tan aprisa, Cáncer, porque tú a veces corres tanto en tu mente que se te olvida vivir el presente. Aprende a reír, a salir, a darte gustos, que la vida no es puro sufrimiento ni sacrificio.
También debes aprender a decir que no. Tú siempre quieres estar para todo el mundo, pero luego te quedas vacío porque das demasiado. No eres salvavidas de nadie. Ayuda, sí, pero no te pierdas en el proceso.
Cuidado con personas que podrían llegar este fin de semana a tu vida, porque no traerán nada interesante, solo dolores de cabeza. Hay gente que llega como tormenta: hace ruido, desordena y luego se va. Observa bien antes de abrir tu corazón o tu confianza. Vienen cambios en el trabajo, nuevos puestos, oportunidades de crecimiento e incluso posibilidad de viajar. Este día trae señales de avance, pero necesitas creer más en ti. No te sabotees pensando que no puedes, porque tú tienes capacidad de sobra, solo te falta confiar.
Es posible que sientas necesidad de buscar a una amistad para contarle tus problemas. Necesitas desahogarte, porque traes cuestiones del pasado que no te han dejado avanzar y te joden la existencia. Pero recuerda: hablar sana, pero también actuar libera. No basta con llorar, también hay que soltar.
Chismes siempre habrá en tu vida, porque tu signo despierta envidias. Que se te resbalen. No te afecten comentarios de gente que ni te da para el gasto ni te suma nada. Tú sigue brillando en lo tuyo, porque cuando tú estás bien, todo se acomoda.
Este 07 de febrero es para elegirte a ti, poner límites y abrirte a lo nuevo sin miedo.
PISCIS – 07 de febrero de 2026
Piscis, ya es momento de que te pongas las pilas, porque tú a veces te atontas bonito y te encanta seguir viviendo en el pasado como si fuera sala de espera. Lo que ya fue, ya fue. No es momento de seguir flagelándote ni haciéndote daño con recuerdos que solo te quitan energía. Este 07 de febrero viene con una sacudida emocional para que despiertes y entiendas que la vida está llena de oportunidades, pero no se aprovechan solas, se agarran con ganas.
Tienes muchas posibilidades de concretar algo pleno y feliz, pero lo has descuidado por andar atendiendo otras cuestiones que ni te dejan nada. Te preocupas por gente que no te cuida, te desgastas por cosas que no valen la pena y luego te preguntas por qué no avanzas. Aquí va el consejo de señora: primero tú, después tú, y al final también tú. No es egoísmo, es amor propio.
El amor siempre estará en ti, tengas o no con quién compartirlo. Tú eres un signo que ama profundo, de esos que se entregan sin medida, pero también de los que se lastiman por esperar demasiado. Habrá amores que te marcarán, unos que al recordarlos te sacarán una sonrisa bonita, y otros que solo te harán mentar madres como si fuera 10 de mayo. Así es la vida, mi’jo, se aprende hasta de lo que duele. Es importante que medites sobre tus sueños. Últimamente has estado metido en conflictos grandes con tu yo interno, como si tu mente fuera ring de box. Eso te ha detenido mucho en tu camino. Te cuestionas demasiado, dudas, te saboteas, y luego te frustras porque no avanzas. Pero mira, Piscis, nadie va a vivir tu vida por ti.
Deja que la vida te sorprenda. No te quedes con ganas de nada, porque a veces es mejor arrepentirse de haberlo intentado que quedarse con el antojo toda la vida. Este día te empuja a salir de tu burbuja, a atreverte, a tomar decisiones aunque te dé miedo. También es momento de dejar de cargar culpas que no te corresponden. Tú tiendes a absorber emociones ajenas como esponja, y luego terminas agotado. Aprende a poner límites, porque no puedes salvar a todo el mundo.
En lo emocional, este 07 de febrero te pide cerrar ciclos con dignidad. Ya no vuelvas donde no te valoraron, ya no insistas en personas que solo te buscaron cuando les convenía. Tú mereces alguien que te quiera completo, no a ratos. Cuida tu energía, tu descanso y tu salud, porque cuando tú estás bien, todo fluye mejor. Rodéate de gente que te sume, no de quien te drene. Piscis, este día es para renacer, para soltar el ayer y abrirte a lo nuevo con fe. La vida no te está castigando, te está preparando para algo más grande… pero necesitas creerlo y moverte.
CAPRICORNIO – 07 de febrero de 2026
Capricornio, este 07 de febrero viene con alerta de traiciones, así que abre bien los ojos, porque hay gente que te sonríe de frente pero te avienta el cuchillo por la espalda. No te estoy diciendo que desconfíes de todos, pero sí que no seas ingenuo. Tú eres fuerte, trabajador y responsable, pero a veces pecas de confiar en quien no lo merece. Recuerda que no todo el que se acerca es amigo, algunos solo quieren saber qué traes para ver qué se llevan.
La vida te va a llevar hacia el lugar y la persona correcta sin que tengas que estar buscando como desesperado o desesperada. Tú tranquilo, mi’jo, lo que es para ti llega. A veces te empeñas en forzar cosas, relaciones, caminos, y terminas agotado. Aprende a fluir un poco más, que no todo se controla con disciplina. Arreglarás documentos o asuntos pendientes que te traían con el pendiente en la cabeza. Este día se presta para poner en orden papeles, trámites o decisiones importantes. No lo postergues, porque luego se te junta todo y andas de malas.
Si tienes pareja, pon mucha atención, porque se ha sentido desplazado o desplazada por ti. Tú eres de los que se clavan en trabajo, metas y responsabilidades, pero se te olvida que el amor también necesita presencia. Si no te interesa, dilo claro, no tengas a nadie de adorno. Pero si sí te importa, acércate, demuestra, porque el cariño no se adivina, se trabaja. No te dejes caer ni vencer por nadie. Tú tienes el poder de levantarte y hacer lo que se te dé la gana para salir adelante. Capricornio, tú eres de los signos más fuertes, aunque por dentro a veces te sientas cansado. No te rindas, porque tú siempre has podido con más de lo que crees.
Deja de dar explicaciones y rendir cuentas a quien no las merece. Hay gente que pregunta no por interés, sino por control. Tú no tienes que justificar tu vida ante nadie. Haz lo tuyo, enfócate, y que hablen lo que quieran. Ya no busques en otro lado lo que tienes a tu alrededor. A veces te vas tras personas equivocadas, tras historias que no son para ti, y no te das cuenta de que lo que has buscado desde hace mucho tiempo está más cerca de lo que imaginas. Date la oportunidad de mirar bien a quien te rodea, porque podrías estar ignorando algo valioso por andar distraído.
Cambia tu manera de ver la vida y sé más positivo o positiva. Tú atraes mucho con lo que piensas, y si te enfocas en lo negativo, solo te cargas más. Este día es para soltar peso emocional, para confiar más y para avanzar con fe. Capricornio, febrero te pide que te cuides, que te valores y que no permitas que nadie te robe tu paz. Lo que viene es bueno, pero necesitas abrir espacio dejando atrás lo que ya no suma.
ACUARIO – 07 de febrero de 2026
Acuario, ya no descuides ese cuerpazo criminal, porque luego andas queriendo que el universo te mande cosas buenas mientras tú te echas tres tacos de más y dices “mañana empiezo”. Mira, no es que el físico lo sea todo, pero tampoco puedes hacerte el desentendido. Como decía mi abuela: “como esté el sapo, así va la pedrada”. Si quieres atraer algo decente, también tienes que poner de tu parte, porque el amor bonito no llega cuando uno está en modo abandono.
Bájale a la tragazón, muévete un poquito, cuida tu energía. No por estética, sino por salud y amor propio. Tú eres de los que se creen muy libres, pero luego te encadenas a malos hábitos que te drenan. Este 07 de febrero viene con una llamada de atención para que te priorices. Deja de guardar rencores, mi’jo. Tú tienes memoria de elefante y corazón de hielo cuando te traicionan, pero ya estuvo suave. Cierra el pasado, suelta lo que dolió y ocúpate del presente. Porque mientras tú sigues cargando corajes viejos, la vida sigue avanzando y tú te quedas atorado como disco rayado.
Se viene un convivio con amistades, una salida donde vas a reír, a distraerte y a sentirte más ligero. También hay posibilidad de que una persona con cierto interés por ti se acerque más. Aquí el consejo de señora es claro: no te hagas el difícil nomás por costumbre. Si te gusta, date chance. Si no, no ilusiones. En el trabajo se ven envidias, sobre todo porque podrían llegarte nuevos ofrecimientos o reconocimientos. Acuario, tú despiertas mucha incomodidad porque eres diferente, porque no sigues reglas tontas y porque cuando brillas, lo haces fuerte. Que hablen, que murmuren, tú sigue.
Deja que el mundo ruede y que los comentarios positivos o negativos sigan su curso. No vivas pendiente de la opinión ajena, porque si te enfocas en eso, te pierdes. Tú tienes el poder de corregir cualquier error que hayas cometido, pero no está permitido seguir viviendo en lo mismo. Aprende de tu pasado, sí, pero no regreses ahí como turista emocional. Este día te pide madurez, enfoque y amor propio. No repitas patrones, no caigas en relaciones a medias ni en decisiones impulsivas. Tú eres más inteligente de lo que aparentas. Febrero te trae oportunidades nuevas, pero solo si tú decides cambiar lo que ya no funciona. Porque nadie va a venir a rescatarte, Acuario… tú eres tu propio milagro.
SAGITARIO – 07 de febrero de 2026
Sagitario, este 07 de febrero viene con energía de movimiento, de esas donde la vida te dice: “ya estuvo bueno de quedarte en pausa, mijo”. Tú eres fuego, eres aventura, pero últimamente has estado medio apagado o apagada, como si te faltara motivación. Y no es que no puedas, es que a veces te distraes con lo que no importa y dejas de lado lo que sí te haría feliz. Se vienen cambios importantes en lo laboral, oportunidades nuevas que te van a hacer pensar si sigues donde estás o te atreves a buscar algo mejor. Aquí el consejo de señora es claro: no sueltes una rama hasta tener otra segura. No te me avientes al vacío por impulso, pero tampoco te conformes con rutina si sabes que puedes más.
En el amor, Sagitario, andas con ganas de sentir bonito, pero cuidado con andar jugando a medias. Tú eres de los que se enamoran rápido o se aburren igual de rápido, y luego dejas corazones tirados como si fueran calcetines. Este día te pide claridad: si quieres algo serio, actúa serio. Y si no, no prometas lo que no vas a cumplir. También se marca la llegada de una persona que te mueve el tapete, alguien que podría aparecer de manera inesperada. No te hagas el que no siente, porque tú sí sientes, nomás te haces el fuerte. Date chance de conocer, pero no entregues todo tan rápido, que luego te emocionas y terminas decepcionado.
Cuida tu salud, porque podrías andar con estrés acumulado o con cansancio que ya se nota. Tú siempre quieres estar en mil cosas, pero el cuerpo cobra factura. Baja tantito el ritmo, come mejor y duerme más. No eres máquina, aunque te creas todoterreno. En lo familiar, puede haber una conversación importante o una situación donde te toque apoyar. No huyas, Sagitario. A veces tu forma de escapar es hacerte el ocupado, pero hay momentos en que tu presencia vale más que cualquier cosa.
Este día también trae chismes o comentarios alrededor. Mira, tú sigue tu camino. No te enganches en lo que dice la gente, porque cuando tú brillas, siempre habrá quien quiera apagar la luz. Que se te resbale, mi’jo, tú no vives de opiniones ajenas. La suerte se pone de tu lado para decisiones importantes, sobre todo si tienes planes de viaje, estudio o nuevos proyectos. Sagitario, tú naciste para expandirte, no para quedarte encerrado en lo mismo. Febrero te pide que te atrevas, pero con inteligencia. Que sueñes, pero también que actúes. Que ames, pero sin perderte.
Este 07 de febrero es para recordar que tu vida es tuya, y que lo mejor está por venir… siempre y cuando dejes de postergar lo que ya sabes que tienes que hacer.