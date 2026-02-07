Vicente Fernández Jr. y Mariana González dan la bienvenida a su hija Isabella

¡La dinastía Fernández crece! El cantante mexicano Vicente Fernández Jr. y su esposa Mariana González han dado la bienvenida a su primera hija juntos, una pequeña que lleva por nombre Isabella y que nació la tarde del viernes 6 de febrero, en Zapopan, Jalisco, México.

Isabella, la nueva integrante de la familia hizo su arribo previo a su fecha programada del 17 de febrero, día que había sido pensado para coincidir de manera simbólica con el cumpleaños de su abuelo, Don Vicente Fernández.

La cuenta oficial de Instagram del feliz papá fue el escenario que la pareja eligió para dar a conocer la noticia del nacimiento. Cada momento del parto fue documentado a través de fotografías desde sus historias, comenzando por la estancia de Mariana González en el hospital.

Sin embargo, la imagen que cautivó a los internautas mostró al primogénito del ‘Charro de Huentitán’ sosteniendo la manita de la recién nacida desde el quirófano, retomada por la periodista digital Chamonic.

Las felicitaciones por esta llegada no se hicieron esperar por parte de los seguidores más fieles de la dinastía Fernández. Estas se materializaron en forma de mensajes como: “Bendiciones para la hermosa Isabella”, “Felicidades para los dos”, “La familia crece”, “Bienvenida la nueva Fernández”, “Su abuelito sería el más feliz” y “Bellos papá e hija”.

Con la llegada de Isabella, el cantante Vicente Fernández Jr. se convierte en papá por quinta ocasión. El famoso tiene cuatro hijos biológicos, producto de su primer matrimonio con Sissi Penichet. A diferencia de su padre y tío Alejandro, Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda han decidido mantenerse alejados de los reflectores y no dedicarse al mundo del entretenimiento.

Por su parte, Mariana González, denominada la ‘Kim Kardashian mexicana’ también cuenta con hijos de su matrimonio anterior. Se trata de Manuel y Santiago, de 13 años de edad.

