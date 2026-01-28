Vicente Fernández Jr. impacta con cambio de imagen tras perder 37 libras

En medio de la expectativa por el próximo nacimiento de la nueva integrante de la familia Fernández, el cantante Vicente Fernández Jr. sorprendió al reaparecer en redes sociales con una apariencia renovada y con unas libras menos.

La transformación física del intérprete mexicano quedó al descubierto a través de redes sociales, donde el Dr. David García Pérez compartió el resultados del programa de alimentación y ejercicio al que este se ha sometido durante los últimos meses.

De acuerdo con el especialista en nutrición, la transformación física de Vicente Fernández Jr. se debe a una importante pérdida de peso: “Felicidades @vicentefdzjr9 🔥17 kg menos no son casualidad, Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión”, se lee en el post.

Asimismo, se desestimó el uso de cualquier tipo de medicamento alternativo para acelerar la baja de 35 libras: “Nada de atajos, Nada de milagros 👉 Trabajo real = resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado como MEDIFIT”, sentenció el Dr. David.

No pasó mucho tiempo antes de que la imagen se viralizara en redes sociales y captara la atención de miles de internautas. Algunos de ellos se dieron a la tarea de felicitar al famoso por su decisión de anteponer su salud en vísperas de la bienvenida a su hija con la influencer Mariana Rodríguez.

“Felicidades…con todo respeto se ve muy bien”, “Ese cambio es excelente”, “El tipo de mujer que tienes cuenta mucho por qué se nota en el físico y en general”, “Se ve más joven”, “Omg, listo para recibir a su bebé” y “Wow, realmente se ve el cambio”, son algunas de las reacciones que se generaron en la red.

