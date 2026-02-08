La semana del 9 de febrero será desafiante para 4 signos del zodiaco chino

La segunda semana de febrero de 2026 — del 9 al 15 de febrero — marca un momento crucial en el calendario lunar antes de la llegada del Año del Caballo de Fuego, que inicia oficialmente el 17 de febrero de 2026.

Según las predicciones del horóscopo chino para 2026, este período combina energías intensas, transiciones cósmicas y oportunidades, pero también puede traer desafíos para ciertos signos del zodiaco oriental.

Antes de recibir el nuevo ciclo con prosperidad, algunos signos experimentarán momentos de tensión, obstáculos financieros, decisiones difíciles o presión emocional durante la última semana del Año de la Serpiente.

Estas influencias astrológicas pueden manifestarse en relaciones, trabajo o la energía personal de cada signo.

Conoce, continuación, cuáles son esos cuatro signos del zodiaco chino que deberán enfrentar retos importantes y cómo pueden navegar esta etapa con sabiduría.

1. Rata

La Rata (nacidos en años como 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020) podría enfrentar una oleada de presión emocional y desafíos financieros esta semana.

Los nativos de este signo tienden a ser rápidos de mente y estrategas, pero la influencia del cierre del ciclo lunar puede traer decisiones impulsivas en el trabajo o con dinero, conflictos inesperados con colegas o socios y sensación de pérdida de rumbo o frustración.

Se recomienda evitar jugadas arriesgadas y priorizar la planificación cauta antes de firmar acuerdos importantes.

La energía intensa de este periodo puede hacer que te falte claridad, por lo que priorizar el análisis y la calma será clave.

2. Conejo

La Conejo (nacidos en 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 o 2011) es uno de los signos más sensibles del zodiaco chino y puede sentir la presión emocional de esta semana con mayor intensidad.

Por su naturaleza tranquila y pacífica, el Conejo puede verse abrumado por cambios negativos en su entorno, dificultades para comunicar necesidades y presión para tomar decisiones que afectan relaciones o el entorno familiar.

Este signo puede beneficiarse del apoyo de seres queridos, prácticas de introspección e incluso rituales de armonía energética antes de tomar decisiones trascendentales.

3. Caballo

Aunque el Caballo (años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026) será el regente del próximo año lunar, los últimos días del año de la Serpiente pueden traer desafíos previos.

El Caballo puede sentir presión interna debido a expectativas elevadas sobre su futuro, tensión por cerrar ciclos pendientes o dudas sobre proyectos ambiciosos.

Este signo puede experimentar confrontaciones emocionales o estrés por tener que elegir entre estabilidad y riesgo justo antes de dar la bienvenida al nuevo año del Caballo de Fuego.

Mantener la calma y evitar decisiones impulsivas será crucial.

4. Buey

El Buey (años 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 o 2021) se destaca por su disciplina, constancia y resistencia.

Sin embargo, durante esta semana puede enfrentar conflictos en relaciones personales o presión laboral que lo obliguen a revisar acuerdos o planes a largo plazo, enfrentar desafíos familiares o afectivos y manejar frustración por falta de resultados rápidos.

Aunque el Buey generalmente prospera con trabajo constante, esta semana la energía cósmica exige equilibrio emocional y enfoque en objetivos claros sin dejarse llevar por la prisa.

Preguntas frecuentes

¿Por qué la semana del 9 de febrero es importante en astrología china?

Porque marca la transición energética entre el Año de la Serpiente y el próximo ciclo del Caballo de Fuego, creando oportunidades y tensiones simultáneas.

¿Qué signos enfrentarán más dificultades?

Rata, Conejo, Caballo y Buey sentirán desafíos emocionales, laborales o de decisiones importantes en esa semana.

¿Es buena idea hacer cambios grandes esa semana?

Se recomienda evitar cambios drásticos y decisiones impulsivas hasta después del 17 de febrero, cuando inicia el Año del Caballo de Fuego.

¿Cómo prepararse energéticamente para estos días?

Ordenar el entorno, practicar meditación o rituales de calma y consultar predicciones semanales ayuda a equilibrar tensiones.

¿La astrología china predice fortuna financiera?

Sí, el horóscopo chino 2026 también da indicios de periodos favorables o desafiantes para la abundancia según cada signo.

