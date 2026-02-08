Llamada desgarradora de un niño al 911 destapa el presunto asesinato de su madre y un amigo en Nevada

Un niño de siete años realizó una llamada al 911 la mañana del 28 de enero después de encontrar a su madre y a un amigo de ella inconscientes dentro de su vivienda en Las Vegas, Nevada, informó el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD).

Los agentes acudieron al domicilio alrededor de las 7:20 a. m. y hallaron a Briana Flowers y Anfernee Pollard, ambos de 31 años, con heridas de bala que ponían en riesgo sus vidas. A pesar de los intentos de reanimación por parte de la policía y del personal médico, ambos fallecieron en el lugar.

Las autoridades investigan el hecho como un doble homicidio y, hasta el momento, no han identificado a ningún sospechoso.

Denuncias previas de violencia y acoso

Familiares y amigos de Flowers indicaron que la mujer había vivido episodios de violencia doméstica y acoso en los días previos a su muerte, presuntamente relacionados con su exnovio, cuya identidad no ha sido revelada.

Una amiga cercana y madrina del niño, Shatiera Davis, declaró a medios locales que el 21 de enero, una semana antes del crimen, Flowers llamó a la policía para denunciar a su expareja tras sufrir moretones que requirieron atención médica.

Davis también relató que su amiga le contó que un hombre había sido visto mirando por la ventana de su casa mientras dormía. Tras percatarse de la situación, Flowers habría salido y observado a una persona que, según creía, era su exnovio, subiéndose a un vehículo solicitado por aplicación.

Asimismo, Flowers había estado recibiendo llamadas de un número desconocido, que decidió ignorar, según su entorno.

El LVMPD no ha confirmado si estos hechos están relacionados directamente con el doble homicidio.

Un entorno marcado por la tragedia

Antes del ataque, amigos se estaban quedando en la casa de Flowers para ayudarla a sentirse más segura, entre ellos Anfernee Pollard, conocido como Big Bang, quien se encontraba de visita desde Belice, de acuerdo con una página de recaudación de fondos.

Pollard perdió la vida durante el incidente violento, y sus familiares han iniciado una campaña para reunir fondos con el fin de repatriar su cuerpo a Belice, un proceso que estiman costará $14,000 dólares, una suma que califican como inalcanzable sin ayuda pública.

Apoyo para el hijo de la víctima

Tras la muerte de Flowers, se creó una página de GoFundMe para apoyar al hijo de siete años, quien era descrito como “el mundo entero” de su madre. Los fondos recaudados estarán destinados a su educación y bienestar futuro.

Hasta el domingo por la mañana, la campaña había reunido más de $11,500 dólares. Davis aseguró que la familia y personas cercanas se encargarán de que el niño reciba el apoyo necesario tras la pérdida.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?