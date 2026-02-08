Spotify lanza About the Song: la nueva función Premium que revela la historia detrás de tus canciones favoritas

Spotify presentó About the Song, una nueva función en fase beta dirigida a usuarios Premium que busca añadir contexto a la experiencia de escucha. En lugar de limitarse a reproducir música, la plataforma ahora muestra información sobre la historia detrás de determinadas canciones directamente dentro de la app.

La propuesta apunta a un comportamiento cada vez más común entre oyentes como lo es escuchar un tema, engancharse con una línea o un sonido específico, y querer entender qué lo inspiró, cómo se creó o qué significó para el artista.

Una función para entender la historia detrás de las canciones

El eje de About the Song es ofrecer “capas” de contexto sobre la música, con un formato diseñado para consumo rápido. Spotify explica que la información se presenta mediante tarjetas cortas y deslizables que permiten explorar detalles sobre la canción sin abandonar la reproducción. Es una aproximación que se aleja del texto largo y apuesta por fragmentos editoriales que puedan leerse en segundos, justo en el momento en que el usuario está escuchando el track.

Un punto relevante es el origen del contenido pues Spotify señala que estas tarjetas están resumidas a partir de fuentes de terceros, seleccionando elementos que considera “interesantes” sobre la pista. En la práctica, esto convierte a About the Song en una especie de “mini ficha” narrativa, pensada para acompañar el audio con contexto y, de paso, reforzar el vínculo entre oyente y música.

Cambio en la experiencia en que disfrutas la música

La función se integra en la pantalla de reproducción, conocida como Now Playing View. Desde ahí, cuando la canción es compatible, el usuario puede acceder al módulo de About the Song y navegar entre tarjetas para leer la información disponible sin interrumpir la escucha. Spotify aclara que la experiencia se activa en “supported tracks”, por lo que no necesariamente estará disponible para todo el catálogo desde el primer día.

Además, al tratarse de una beta, la compañía incorpora un mecanismo de retroalimentación: tanto oyentes como artistas pueden enviar comentarios desde la propia tarjeta para ayudar a “dar forma” a la función durante este periodo de pruebas. Este detalle es importante porque sugiere que Spotify no está lanzando un producto cerrado, sino una experiencia susceptible de ajustes en cobertura, presentación y profundidad del contenido.

Disponibilidad: ¿Quiénes pueden usar About the Song?

En su despliegue inicial, About the Song (beta) está disponible para usuarios Premium en la app móvil (iOS y Android) y, por ahora, solo en inglés. Spotify también delimitó el lanzamiento a seis mercados: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Australia.

Esto coloca a la función en una etapa beta, por lo que se espera que si el producto gana tracción, es razonable esperar que el alcance se amplíe a más canciones, idiomas y regiones, aunque Spotify no detalla un calendario público en el anuncio. Lo que sí deja claro la empresa es la intención de avanzar hacia una plataforma donde descubrir música no sea solo encontrar “qué escuchar”, sino también entender por qué una canción existe y qué historia carga consigo.

