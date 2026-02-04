Spotify añade una función para la letra de las canciones que los usuarios Premium pedían a gritos

Spotify presentó una actualización con tres mejoras clave que cambiará la forma en la que disfrutas de tus artistas y canciones favoritos. Se trata de funciones diseñadas para mejorar la experiencia de sus usuarios y permitirles disfrutar las letras de sus temas favoritos como, cuando y dónde lo deseen.

Cuáles son los 3 cambios que llegan a la función de lyrics de Spotify

1. Letras en tu idioma

Si te ha pasado que te encanta una rola en coreano, francés o japonés, pero terminas inventándote la mitad porque no entiendes qué dice, esta mejora te va a caer como anillo al dedo. Spotify confirmó que su función de traducción de letras, que lanzó en 2022, ahora se expande a nivel mundial, después de haber llegado a más de 25 mercados el año pasado.

En las canciones que ya tengan traducción disponible, solo tocas el ícono de traducir en la tarjeta de letras y listo, verás la traducción debajo de la letra original, sin perder el contexto de lo que estás escuchando. Además, las traducciones aparecen de acuerdo con el idioma configurado en tu dispositivo, y puedes regresar a la letra original cuando quieras, porque sí, a veces lo que quieres es el texto tal cual, aunque no lo entiendas al 100.

Lo mejor es que esto no se queda como un “beneficio escondido” para quien paga. Spotify dice que la traducción de letras estará disponible para usuarios Free y Premium en todo el mundo. Para Google Discover, y para tu feed, esta es la clase de update que engancha porque cambia la forma en que redescubres música. Una canción ya no solo “suena bien”, también te cuenta algo.

2. Letras sin Internet para usuarios Premium

Aquí va la parte que más se agradece cuando estás en modo vida real, metro, avión, carretera, elevador con señal fantasma. Spotify ahora hace que, cuando descargas canciones para escucharlas offline, las letras se guarden automáticamente también.

Esto significa que si tienes una cuenta Premium, podrás seguir el track palabra por palabra incluso cuando no tengas conexión. Spotify lo pinta con ejemplos clarísimos, desde ir “bajo tierra” en tu trayecto diario hasta estar volando a 30,000 pies. La idea es que no pierdas esa conexión con la canción solo porque se fue el servicio.

Spotify menciona que las letras offline están “en despliegue” global para usuarios Premium, así que puede que te aparezca de inmediato o en los próximos días, según tu región y cómo se vaya activando en tu app. Pero el punto es claro. Si eres de los que descarga playlists antes de salir, ahora también te llevas la experiencia completa, no a medias.

3. Una nueva forma de ver las letras más cómoda

La tercera mejora no es tan “técnica”, pero sí cambia el feeling. Spotify integró “lyric previews” para que la letra aparezca justo debajo del arte del álbum o del Canvas mientras suena la canción. Parece un detalle, pero afecta mucho la manera en que consumes música, porque ya no tienes que estar “buscando” la letra como si fuera una pantalla aparte. Ahora está al centro de la experiencia.

Spotify afirma que sus pruebas tempranas sugieren que este nuevo diseño facilita engancharte con las letras y hasta puede ayudar a que los oyentes vuelvan a canciones que descubrieron. Y eso tiene sentido. Cuando lees una línea poderosa en el momento exacto, la canción se te queda más.

También hay buenas noticias si eres de los que comparte frases en historias. Spotify mantiene la opción de compartir tus líneas favoritas directamente a redes desde la vista de “Now Playing”. Y si eres del team “no quiero texto en pantalla”, puedes desactivar estos previews cuando quieras. Entras al menú de tres puntos y eliges “Lyrics Off”.

Sigue leyendo:

• Spotify responde a Café Tacvba tras exigir el retiro de sus canciones de la plataforma

• Spotify integra mensajes privados para compartir música y podcasts

• Spotify anuncia aumento de precios: ¿Cuánto tendrás que pagar por tu suscripción?