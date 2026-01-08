Spotify responde a Café Tacvba tras exigir el retiro de sus canciones de la plataforma

En horas recientes la agrupación mexicana Café Tacvba dio la nota por la postura que adoptó en torno a Spotify, luego de que le exigieran a la famosa plataforma bajar todo su catálogo de música.

La postura de la banda de rock alternativo se debe a que no comparten la forma en que se maneja la empresa sueca fundada en el 2006 y que en los últimos años se ha convertido en todo un referente para los amantes de la música, a tal grado de que en el 2025 llegó a tener 713 millones de usuarios activos al mes.

La agrupación, encabezada por Rubén Albarrán, hizo la petición por medio de Warner Music México y Universal Music México, empresas que por contrato tienen el derecho de la explotación de todo su catálogo, tal y como él mismo lo hizo saber en un video.

“Entregué cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Stupidfy por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de la banda”, se lee en un fragmento del texto con el que acompañó su video.

A continuación hizo un llamado a los seguidores de la agrupación a boicotear Spotify y a dejar de consumir la música que se reproduce en la famosa plataforma.

“Personalmente invito a nuestros seguidores a que escuchen nuestra música en otras plataformas, o mejor aún que la boicoteen, y no formen parte de los abusos del poder, de las guerras en curso, la violencia; es momento de crear un nuevo mundo, más justo, horizontal, y donde la música siga teniendo valor, significado, acompañe a las personas y los pueblos, les brinde apoyo, alegría , esperanza… ✊🏽🎶 #boicotspotify”, concluyó Rubén Albarrán en la descripción de su material.

En el mismo video compartió que su postura se debe al supuesto apoyo que Spotify da a diversos temas con los que no comulga la agrupación.

“Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas porque consideramos que la música debe tener significado”, dijo en un fragmento de su video.

La postura de la famosa agrupación ya obtuvo respuesta por parte de Spotify debido a los fuertes señalamientos realizados en su contra.

“Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha suministrado tecnología de defensa a Ucrania. Ademas, actualmente no hay anuncio de ICE en Spotify. La publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas”, se lee en un fragmento de la respuesta que dio la plataforma.

También compartió su postura en torno a la inteligencia artificial y las regalías a las que hizo alusión Rubén Albarrán, luego de que dijera que eran de miseria, lo cual definieron como falso, pues aseguran que otorgan el 70% de las regalías a los titulares de los derechos de las canciones.

