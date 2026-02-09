Acusan a trabajadora de guardería en Illinois de dar laxantes a bebés durante meses porque “no quería lidiar con ellos”

Una trabajadora de una guardería en Illinois enfrenta cargos criminales luego de que la policía determinara que entregó laxantes masticables a niños pequeños bajo su cuidado, presuntamente haciéndolos pasar por dulces.

La sospechosa fue identificada como Yizel J. Juárez, de 23 años, residente de Sycamore, cerca de Chicago. Según las autoridades, los hechos ocurrieron en una guardería ubicada en West Main Street, en St. Charles, e involucraron a niños de dos años o menos.

Juárez fue acusada de tres cargos de intento de agresión agravada que causó daño corporal a una víctima menor de 13 años y tres cargos de poner en peligro la vida o la salud de un niño, de acuerdo con el Departamento de Policía de St. Charles.

Padres alertaron tras semanas de síntomas inexplicables

La investigación se inició el 3 de febrero de 2026, después de que varios padres denunciaran que una maestra de la guardería había dado laxantes a sus hijos.

“La investigación subsiguiente confirmó que los incidentes habían ocurrido e identificó a tres víctimas menores de dos años de edad”, informó la policía en un comunicado.

Juárez, quien trabajaba en el centro infantil, fue identificada como la presunta responsable. Posteriormente, se entregó a las autoridades, fue procesada formalmente, se le asignó una fecha de audiencia judicial y quedó en libertad mientras continúa el proceso.

Meses de angustia para las familias

Las acusaciones causaron conmoción entre los padres, muchos de los cuales pasaron semanas e incluso meses buscando explicaciones al deterioro de la salud de sus hijos.

Una madre, cuya identidad fue reservada, relató a CBS News que su hijo de 17 meses aún sufre consecuencias.

“Mi hijo todavía sufre de estreñimiento, y el médico dijo que sería un efecto secundario de los laxantes, de dejar de tomarlos”, afirmó.

El niño estaba inscrito en la guardería desde el verano de 2025, aproximadamente cuando Juarez comenzó a trabajar allí. Durante semanas, los padres pensaron que se trataba de un virus o de un problema con la fórmula láctea, pero los síntomas persistían sin explicación.

“Nos enteramos por la directora que había despedido a su empleada porque supuestamente les estaba dando estos laxantes y diciendo que eran dulces para que los mandaran a casa porque estaba abrumada”, agregó la madre.

“Es repugnante. Consíguete otro trabajo”, dijo.

Otro padre expresó el impacto emocional del caso: “No tengo palabras. Pensar que tu hijo está a salvo y luego encontrarte con algo así es triste, devastador”.

Investigación en curso

La policía señaló que el caso avanzó luego de que padres, de manera independiente, comenzaran a compartir preocupaciones similares sobre los síntomas de sus hijos y contactaran a las autoridades.

La guardería despidió a Juárez tras conocerse las acusaciones. Las autoridades instaron a cualquier persona con información adicional a que se comunique con la policía.

