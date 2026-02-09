Clima de hoy en Dallas para este lunes 9 de febrero

Asimismo, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 1223 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:16 h y el crepúsculo será a las 18:07 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que habrá cielos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre los 54 y los 75 grados Fahrenheit (12 y 24 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 3% por la mañana, 84% por la tarde y 3% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres más sorpresas y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

Por otro lado, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, en un invierno entre noviembre y febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, en relación con la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

No te pierdas las novedades del clima en Dallas en https://laopinion.com/tema/clima-en-dallas/.