Cómo logró la izquierda en Portugal una aplastante victoria electoral sobre la ultraderecha en ascenso

El socialista António José Seguro arrasó este domingo en las elecciones presidenciales de Portugal tras obtener un respaldo masivo del voto moderado en el país frente a la ultraderecha.

Seguro, exsecretario general del Partido Socialista (PS), de centroizquierda, obtuvo el mayor número de votos absolutos de la historia de una elección presidencial en Portugal, consiguiendo el 66,8% de los sufragios.

El socialista moderado derrotó cómodamente al candidato André Ventura, líder del partido ultraderechista Chega, quien se presentó con una sólida plataforma antiinmigratoria y que obtuvo el 33,18% de los votos.

Hace unos meses, sin embargo, las encuestas apenas le daban a Seguro, de 63 años, el 6% de intención de voto. Pero la posibilidad de que la ultraderecha de Chega llegara a la presidencia movilizó a muchos votantes de distinto perfil.

Seguro fue respaldado por políticos de ambos partidos, y varias figuras conservadoras expresaron su apoyo al socialista moderado para derrotar a su oponente de extrema derecha.

Además, miles de “no socialistas” autodeclarados firmaron una carta abierta apoyando a Seguro como presidente, incluidos exministros conservadores.

En declaraciones a los periodistas antes de celebrar con sus seguidores, Seguro declaró que “el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo”, con una “enorme responsabilidad cívica”.

Más tarde, en su discurso de victoria, Seguro afirmó que “los ganadores esta noche son el pueblo portugués y la democracia”.

Un moderado en la presidencia

Seguro es visto como una figura centrista y moderada y tendrá que actuar en un momento polarizado en la política portuguesa.

Portugal tiene un sistema semipresidencial con estructura parlamentaria. Esto significa que, si bien el presidente se elige por voto directo, el poder ejecutivo lo ejerce el primer ministro, quien es nombrado tras elecciones legislativas y requiere un mínimo de apoyo en el Parlamento.

Desde 2024, el primer ministro de Portugal es Luís Montenegro, de la coalición de centroderecha liderada por el Partido Socialdemócrata (PSD).

El papel del presidente, sin embargo, está lejos de ser meramente ceremonial, ya que ejerce un poder moderador crucial.

El presidente puede vetar leyes, devolviéndolas al Parlamento, y tiene la prerrogativa de nombrar al primer ministro. En casos extremos, también puede disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas, una medida conocida como “bomba atómica”.

Seguro, de esta forma, podría ser crucial para garantizar la estabilidad del gobierno minoritario de centroderecha liderado por el PSD.

REUTERS/Pedro Nunes: Los partidarios del Seguro celebran en la sede de la campaña, en Caldas da Rainha.

Seguro es profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa, y ha pasado los últimos años dedicado a la docencia tras una trayectoria política dentro del PS.

Nacido en Penamacor, cerca de la frontera con Extremadura (España), es licenciado en Relaciones Internacionales y muy pronto se vinculó al Partido Socialista, donde entre 1990 y 1994 se desempeñó como secretario general de sus juventudes.

En estos años también fue diputado nacional, dentro del núcleo duro de António Guterres, actual secretario general de la ONU.

De hecho, Seguro formó parte de los dos gobiernos de Guterres (1995-2002), como secretario de Estado adjunto del primer ministro y ministro adjunto del primer ministro.

También fue eurodiputado y secretario general del Partido Socialista en Portugal.

Su “primera prioridad”, según ha dicho, es la sanidad, uno de los asuntos que más preocupan a los ciudadanos debido al deterioro del sistema público.

Para Seguro, “no hay milagros pero sí respuestas inmediatas que deben tomarse y eso compete a los gobiernos” y como presidente trataría de promover convergencias y compromisos para resolver de forma duradera los problemas.

Auge de la ultraderecha

A pesar de su derrota del domingo, la segunda posición del ultraderechista Ventura refleja el rápido ascenso de su partido, que se convirtió en el segundo más grande del Parlamento portugués el año pasado, solo seis años después de la creación de Chega en 2019.

El primer ministro Montenegro ha denunciado en el pasado a Ventura, un excomentarista de fútbol de 43 años, calificándolo de “xenófobo, racista y demagógico”.

Pese a quedar muy atrás en el recuento de votos, el avance de Chega a la segunda vuelta en Portugal fue considerado una “victoria de la derecha radical”.

El auge de la extrema derecha ha sido uno de los fenómenos más impactantes en la política portuguesa de los últimos años.

Marco Lisi, de la Universidad Nova de Lisboa, señala que, si bien Portugal se sumó más tarde a la ola de crecimiento de la derecha radical en Europa, el avance en el país fue sorprendentemente rápido. Chega pasó del 1,3 % de los votos en 2019 al 22,8 % en las elecciones legislativas de 2025.

“En otros países, el crecimiento fue más gradual y la derecha radical fue ganando fuerza poco a poco después de la crisis de 2008”, señaló Lisi al servicio brasileño de la BBC.

Chega es uno de los partidos que más ha expandido su base en Europa en los últimos años. Y este crecimiento se ha consolidado en las elecciones presidenciales de este domingo, que registraron el mejor resultado de la formación.

Entre los analistas se estimaba que, si Ventura lograba entre el 30% y el 35% de los votos, demostraría que ha llegado al electorado de derecha y centroderecha.

Dado que obtuvo alrededor del 33% de los votos, la agenda de Chega podría ganar fuerza entre la clase política, reforzando la idea de que el partido es “un movimiento en ascenso”.

“Tendrá motivos para afirmar que ahora es la principal fuerza de la derecha en Portugal”, afirmó António Costa Pinto, de la Universidad Lusófona de Lisboa, antes de las elecciones.

Anadolu via Getty Images: El candidato de la derecha radical, André Ventura, perdió las elecciones.

En declaraciones a la prensa tras conocerse los primeros resultados este domingo, Ventura admitió su derrota: “Ganó. Le deseo un excelente mandato”, dijo al salir de una misa.

Pero también recordó que estas “son elecciones presidenciales” (no legislativas) y consideró que el país lo eligió para “disputar el espacio no socialista”.

El líder parlamentario de Chega, Pedro Pinto, también reconoció la victoria de la izquierda, pero afirmó que su partido es “el gran vencedor frente a la derecha”. “Demostramos que vinimos para ser diferentes” y contra el sistema “que se unió contra nosotros”.

Fundada en 2019 por Ventura, Chega es ahora la segunda fuerza más grande en el Parlamento portugués, con 60 escaños.

El partido creció con un discurso centrado en rechazar la corrupción de las “élites” políticas tradicionales, abogar por políticas de seguridad más estrictas y combatir lo que llama inmigración “descontrolada”, además de ataques a ciertas minorías.

La campaña presidencial de Ventura, por ejemplo, incluyó carteles con la frase “Esto no es Bangladesh”, dirigida a los inmigrantes asiáticos.

Entre las polémicas propuestas de Chega está la defensa de la priorización de los ciudadanos portugueses en servicios públicos como hospitales y escuelas, resumida en el lema “Los portugueses primero”.

Apoyo de las fuerzas tradicionales

Ante el auge de la ultraderecha, muchas figuras políticas importantes de partidos tradicionales decidieron apoyar al candidato socialista, entre los que se encuentran Aníbal Cavaco Silva, presidente entre 2006 y 2016 y primer ministro entre 1985 y 1995.

También lo hicieron los alcaldes de Lisboa, Carlos Moedas, y de Oporto, Pedro Duarte, ambos del Partido Socialdemócrata (PSD), que lidera la coalición gubernamental; además de Paulo Portas, exlíder del CDS-PP, otro partido de la alianza de gobierno.

Luís Marques Mendes, candidato respaldado por el PSD en la primera vuelta, dijo al periódico Expresso que votaría por Seguro por su alineación con “la defensa de la democracia” y la “moderación política”.

Sin embargo, el primer ministro Luís Montenegro rechazó la idea de que el PSD declare su apoyo oficial a cualquier candidato.

Según los analistas entrevistados por la BBC, el apoyo al candidato socialista entre los conservadores se puede explicar por al menos tres factores.

Para empezar, se trata de un intento de crear un “cordón sanitario” para contener el avance de la derecha radical, reafirmando el compromiso del centroderecha con los valores democráticos.

La estrategia no es nueva: en Francia, en 2017 y 2022, los políticos tradicionales unieron fuerzas para bloquear la victoria de Marine Le Pen en la carrera presidencial; y en Alemania, las fuerzas políticas mantienen un acuerdo informal para aislar a Alternativa para Alemania (AfD), que en 2025 obtuvo 152 de los 630 escaños del Parlamento.

El riesgo de la estrategia del “cordón sanitario”, sin embargo, es que refuerza la narrativa de Ventura de que él es el único representante legítimo de la derecha, ya que todo el establishment político está unido contra él, como señaló Pedro Magalhães, de la Universidad de Lisboa.

AFP via Getty Images: André Ventura y Antonio Seguro se disputaron la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal este domingo.

“Por eso también el PSD no declaró formalmente su apoyo al Seguro. Todas fueron iniciativas individuales.”

La segunda razón para apoyar a Seguro es el hecho de que se le considera una figura centrista y moderada.

Aunque exlíder del Partido Socialista, Seguro lanzó su campaña sin el apoyo formal de dicho partido, que recibió tardíamente y sin mucho entusiasmo.

“Además, es conocido por haber apoyado medidas adoptadas por el centroderecha durante la crisis de la eurozona (2008/2009)”, recuerda la politóloga Marina Costa Lobo, también de la Universidad de Lisboa.

Finalmente, el apoyo de los conservadores también se explica por factores institucionales.

El nuevo presidente podría ser crucial para garantizar la estabilidad del gobierno minoritario de centroderecha liderado por el PSD.

Al carecer de una mayoría parlamentaria, el gobierno actual es más vulnerable a posibles intentos de derrocarlo y también depende del apoyo (o abstención) de otros partidos para aprobar sus proyectos.

En noviembre, por ejemplo, el presupuesto solo se aprobó gracias a la abstención del Partido Socialista. “Seguro puede ayudar a preservar el frágil equilibrio del gobierno y presionar al Partido Socialista para que se abstenga en momentos clave”, afirma Lisi.

Ola ultra en Europa

Los estudios apuntan a la politización de la inmigración como uno de los principales impulsores del ascenso de la derecha radical en Europa.

En Portugal, por ejemplo, el número de extranjeros pasó de 592.000 en 2019 a más de 1,5 millones en la actualidad, lo que aumenta la presión sobre los servicios públicos, un tema ampliamente explorado por Chega.

Otros factores, como el costo de vida, la crisis inmobiliaria y el rechazo a la corrupción, también alimentan la desconfianza en las instituciones democráticas, según los analistas.

Además, los partidos de extrema derecha se han beneficiado de las redes de cooperación transnacionales, aprendiendo de sus homólogos europeos.

Chega mantiene vínculos políticos e ideológicos con Vox en España, la Reagrupación Nacional en Francia y la AfD en Alemania.

“Ventura no inventó nada nuevo. Las técnicas empleadas para ganar atención y apoyo, así como la retórica antiinmigratoria, se inspiraron en otros grupos europeos”, afirma Magalhães.

El ascenso de grupos radicales de derecha está cambiando el mapa político europeo.

En los últimos años, han ampliado su presencia parlamentaria en países como Francia, Alemania y Suiza, donde ya superan el 20% de representación. El año pasado, también obtuvieron la mayor cantidad de votos en las elecciones al Parlamento Europeo en Austria y Francia.

Alain JOCARD / AFP via Getty Images): Marine Le Pen, la presidenta del partido de ultraderecha francés Reagrupación Nacional, también ha sido objeto en el pasado del “cordón sanitario” de los partidos tradicionales para frenar a la extrema derecha.

Esta tendencia al alza se pondrá a prueba en el próximo ciclo electoral en el continente: en 2026 habrá elecciones regionales y locales en España, Francia, Italia y Alemania, además de elecciones nacionales en Suecia, Dinamarca y Hungría.

En el caso portugués, es destacable el ascenso de la derecha radical en un momento relativamente favorable para la economía.

En los últimos cinco años, el PIB del país ha crecido una media del 3,8% anual, por encima del 2,6% de media de la Unión Europea.

“La inflación está bajo control, el desempleo está en su nivel más bajo en décadas y el salario promedio está aumentando un 3% por encima de la inflación, pero el problema es que este progreso no está llegando a todos”, afirma la economista Susana Peralta de Nova School of Business and Economics.

“La gentrificación y el aumento de los precios de la vivienda, el alquiler y los servicios pesan mucho sobre algunos sectores y regiones, que se sienten ‘rezagados’, lo que ayuda a explicar el apoyo a la derecha radical”.

Según la politóloga Marina Costa Lobo, muchas de las preocupaciones que llevan a los electores europeos a votar a la derecha radical son legítimas, como la indignación por la corrupción y el deterioro de la calidad de vida.

“En muchos casos, la gente tiene motivos para estar enfadada, aunque, evidentemente, las soluciones que ofrecen los movimientos populistas de derecha —como culpar a la inmigración de problemas complejos— distan mucho de ser adecuadas”, observa.

En última instancia, los partidos tradicionales deben hacer más para abordar las preocupaciones de los ciudadanos y mejorar el funcionamiento de las instituciones si quieren preservar el llamado “modelo europeo”.

*Con información de Ruth Costas, desde Portugal para el servicio brasileño de la BBC.

