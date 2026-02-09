Exigen liberación de palestina Leqaa Kordia, tras su hospitalización bajo custodia del ICE

La organización Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de Leqaa Kordia, una mujer palestina musulmana de 32 años detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Leqaa Kordia fue detenida el 13 de marzo de 2025 tras presentarse voluntariamente a una reunión con agentes del Departamento de Seguridad Nacional en Nueva Jersey, a la que acudió acompañada de su abogado. A pesar de ello, fue arrestada de inmediato y trasladada al Centro de Detención de Prairieland, en Texas, una instalación ubicada lejos de su familia y su equipo legal y con un historial documentado de violaciones de derechos humanos.

Su detención está relacionada con su participación en protestas pacíficas realizadas desde 2023 en Nueva Jersey y zonas cercanas, en las que ha denunciado la ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. En 2024, Kordia fue arrestada durante una manifestación frente a la Universidad de Columbia, pero los cargos en su contra fueron posteriormente desestimados en el interés de la justicia.

A pesar de ello, las autoridades migratorias continuaron su investigación, lo que derivó en su detención actual. Defensores de derechos humanos sostienen que se trata de una detención arbitraria y un castigo por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, derechos protegidos por la ley y los estándares internacionales de derechos humanos.

Leqaa Kordia was hospitalized on February 6, 2026, and her family and legal team still have no information about her condition. Contact your Members of Congress today and urge them to demand that DHS and ICE disclose her location and medical status, end administrative stays, and… pic.twitter.com/TmYVqmLofO — CAIR National (@CAIRNational) February 8, 2026

La preocupación por su caso aumentó luego de que se informara que Kordia fue hospitalizada mientras se encontraba bajo custodia del ICE. Según Amnistía Internacional Estados Unidos, las autoridades no notificaron a su familia ni a sus abogados sobre su estado de salud ni sobre su paradero tras su traslado al hospital.

“Leqaa nunca debió haber sido detenida”, declaró Justin Mazzola, subdirector de investigación de Amnistía Internacional EE. UU. “Ha estado detenida arbitrariamente durante más de diez meses por ejercer su derecho a la libertad de expresión y protesta. La libertad de expresión y de reunión pacífica son derechos humanos; no pueden ser criminalizados”.

La organización también denunció que Kordia ha sido sometida a condiciones inhumanas dentro del centro de detención, incluyendo hacinamiento y la negación de acceso a servicios religiosos. “El ICE tiene la obligación de proteger su salud y mantener informados a su equipo legal y a su familia en todo momento”, subrayó Mazzola.

Leqaa Kordia ha perdido aproximadamente a 175 familiares en Gaza desde el inicio del conflicto, según citó la organización, lo que ha motivado su activismo y participación en protestas pacíficas en Estados Unidos.

Amnistía Internacional y otras organizaciones exigen que el gobierno de Donald Trump ponga fin a la detención arbitraria de Leqaa Kordia, respete sus derechos humanos y proceda a su liberación inmediata, además de rendir cuentas por las violaciones cometidas durante su detención.

