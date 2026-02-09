Hispano condenado por matar al nuevo novio de su expareja en Las Vegas: estuvo prófugo durante 15 años

Jonathan Romero, de 35 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de David Manriquez, de 18 años, ocurrida en julio de 2008 en Las Vegas, informó la cadena local KLAS.

La confesión se produjo la semana pasada, luego de que un gran jurado del condado de Clark lo imputara formalmente en junio, tras escuchar el testimonio de la expareja del acusado.

Irrupción violenta y ejecución

Según el testimonio presentado ante el gran jurado, Romero irrumpió por la fuerza en la vivienda de su expareja varios meses después de haber terminado la relación. Tras empujar la puerta de entrada, corrió escaleras arriba en busca del nuevo novio de la mujer.

El joven David Manriquez se encontraba escondido dentro del clóset del dormitorio principal cuando fue descubierto. De acuerdo con la declaración, intentó detener a Romero, pero recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza, que le causó la muerte.

Las autoridades indicaron que Romero disparó varias veces antes de huir del lugar.

Huida y captura tras 15 años

Un detective declaró que se encontró un rastro de sangre que se extendía desde el interior de la vivienda hasta varias cuadras calle abajo, evidencia que confirmó la violencia del ataque.

Romero logró evadir a las autoridades durante más de 15 años, hasta que fue capturado en México en mayo de 2025. Inicialmente, se declaró inocente de los cargos de asesinato con arma mortal, intento de homicidio y allanamiento armado, pero finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad.

Reacciones de la familia

Los familiares de la víctima expresaron alivio tras la confesión. “Solo queremos que pague por lo que le hizo a mi hijo”, declaró Jaime Manriquez, padre de la víctima.

La hermana del joven, Ruby Manriquez, señaló que nunca esperaron que el responsable fuera capturado. “Pensamos que Dios se encargaría, pero ahora enfrentará la justicia”, afirmó.

Romero será sentenciado el 26 de marzo y enfrenta una pena de entre 20 y 50 años de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido, conforme al acuerdo judicial alcanzado.

