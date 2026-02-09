Mató a su expareja frente a su hijo de dos años durante intercambio de custodia en Michigan

Un jurado del condado de Macomb, en Michigan, declaró culpable a Jaion Barnes, de 25 años, por el asesinato en segundo grado de Tianna Ross, de 23 años, madre de su hijo, ocurrido durante una transferencia de custodia en enero de 2024.

Barnes fue hallado culpable el jueves de asesinato en segundo grado, delito grave por uso de arma de fuego, posesión ilegal de armas por un delincuente y violencia doméstica, tras un juicio de seis días y varias horas de deliberación del jurado.

Disparos frente al hijo de la pareja

El crimen ocurrió el 15 de enero de 2024 en los apartamentos Peachtree, ubicados en Weybridge Street, en Clinton Township, un suburbio al norte de Detroit.

De acuerdo con la fiscalía, Ross acudió al edificio para entregar a su hijo de dos años como parte del acuerdo de crianza compartida. Minutos antes, ambos discutieron por mensajes de texto sobre quién debía recoger al niño, luego de que Ross se quejara del costo del transporte.

La mujer llegó al vestíbulo alrededor de las 4:30 p.m., llevando al niño en su sillita, junto con pañales y leche. Poco después, Barnes le disparó tres veces: una en el estómago y dos en el rostro y la cabeza, todo frente al menor, que permanecía en su asiento.

“Un acto de ejecución”, dijo la fiscalía

Durante los alegatos finales, la fiscal adjunta Elizabeth Abbo calificó el crimen como un acto de ejecución.

“Fue rápido, fatal, y la dejó morir sola con su bebé llorando a su lado”, declaró ante el jurado, según reportes judiciales.

Abbo recordó que días antes del asesinato, Barnes había enviado un mensaje a Ross prometiendo que no volvería a ponerle las manos encima, tras un episodio previo de violencia doméstica. “No le puso las manos encima”, dijo la fiscal. “Le disparó tres veces. Dos directamente en la cara”.

Aunque no hubo testigos presenciales del asesinato, el hermano del acusado, Jamon Barnes, testificó que escuchó los disparos desde un apartamento superior. Al bajar, encontró el cuerpo de Ross en el suelo y al niño cubierto de sangre. Tomó al menor, lo llevó a un apartamento y llamó al 911.

La fiscalía también reveló que Barnes llamó a su madre tras el crimen y le dijo que había escondido el arma. La defensa intentó argumentar que el disparo fue accidental durante un forcejeo, versión que el Estado rechazó categóricamente.

“El arma no se disparó sola”, sostuvo Abbo. “Tianna pesaba 52 kilos. Alguien apretó el gatillo. No fue ella”.

Condena pendiente

El fiscal del condado de Macomb, Peter Lucido, señaló que el veredicto responsabiliza al acusado por un crimen que dejó a un niño sin sus padres.

Barnes enfrenta una condena mínima obligatoria de 25 años de prisión como reincidente por cuarta vez y hasta cadena perpetua. La sentencia está prevista para el 26 de marzo.

Mientras tanto, una campaña de GoFundMe continúa activa para apoyar al hijo de la víctima.

“Tianna estaba llena de vida”, señala la recaudación. “Su sonrisa, su risa y su bondad nunca serán olvidadas”.

Sigue leyendo: