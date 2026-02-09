Pareja de Washington acusada de torturar y matar a una niña y luego conducir con su cadáver en un U-Haul

Mandie Miller, de 36 años, fue condenada este viernes a 32 años de prisión por el asesinato de su hija adoptiva y sobrina biológica, Meela, una niña de ocho años que murió tras sufrir prolongados abusos físicos, hambre extrema y confinamiento, en hechos ocurridos en septiembre de 2022 en el estado de Washington.

Según las autoridades, Miller actuó junto a su entonces pareja, Aleksander Kurmoyarov, de 31 años. Ambos ataron a la niña con bridas, la inmovilizaron durante horas y le golpearon los dedos de los pies con un martillo como forma de castigo. Además, la privaron sistemáticamente de comida y agua, hasta que la menor pesaba apenas 11 kilos al momento de su muerte.

Durante la audiencia de sentencia, la fiscal adjunta del condado de Spokane, Emily Sullivan, afirmó que los abusos quedaron registrados en el sistema de cámaras de la vivienda.

“Los hechos ante este tribunal son indiscutibles. La agredieron, la privaron de comida, la sujetaron, la torturaron y la mataron”, declaró la fiscal.

Convivieron con el cuerpo y huyeron en un camión alquilado

Tras la muerte de Meela, la pareja vivió durante tres meses con el cadáver de la niña, alegando que querían “pasar más tiempo con ella”, según indicó la policía.

En diciembre de 2022, alquilaron un camión U-Haul, colocaron el cuerpo en un ataúd y condujeron casi 1,600 kilómetros hasta Dakota del Sur. Al llegar, acudieron a una funeraria y solicitaron enterrar el féretro.

El personal del lugar sospechó al notar que no contaban con certificados de defunción válidos, por lo que alertó a la policía. Las autoridades coordinaron con el estado de origen, obtuvieron una orden de allanamiento y establecieron causa probable para el arresto.

Inicialmente, la pareja fue acusada de no notificar la muerte, pero posteriormente enfrentaron cargos mucho más graves relacionados con homicidio y abuso infantil.

Declaraciones en la sentencia

Miller se declaró culpable en enero de agresión, homicidio por abuso y dos cargos de encarcelamiento ilegal. Durante la audiencia, leyó una declaración en la que reconoció los abusos y habló de su propia infancia en el sistema de acogida.

“Mi hija no merecía ningún maltrato ni negligencia por mi parte”, dijo. “Definitivamente no merecía ningún maltrato por parte de Alex”.

Por su parte, Andrea Miller, madre biológica de Meela, ofreció un emotivo testimonio ante el tribunal y afirmó que perdonaba a los responsables.

“Yo te perdono y Jesucristo te ama. Y rezo para que esto nunca le pase a otro niño”, expresó.

Kurmoyarov evitó una sentencia de cadena perpetua tras declararse culpable de asesinato, agresión y encarcelamiento ilegal. Su condena está prevista para el 10 de febrero.

