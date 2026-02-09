Pronóstico del clima en Miami para este lunes 9 de febrero

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 9 de febrero indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en la Magic City.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 59 grados Fahrenheit (15ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 2 y se esperan cielos sin nubes. Las ráfagas de viento serán de 5.59 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 75ºF (24ºC) de máxima y 75ºF (24ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:00 h, mientras que se pone en el horizonte a las 18:10 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se esperan cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 63 y los 75 grados Fahrenheit (17 y 24ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos visitar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy cálidos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año coincide con el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.